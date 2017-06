Formel-1-Kalender 2018: 21 Rennen inklusive Hockenheim

(Motorsport-Total.com) - Der Motorsport-Weltrat hat am Montag den vorläufigen Kalender für die Formel-1-Saion 2018 abgesegnet. So wird die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr insgesamt 21 Stationen umfassen - und auch wieder nach Deutschland zurückkehren. Am 22. Juli wird die Formel 1 in Hockenheim gastieren. Erstmals seit 2008 steht auch der Große Preis von Frankreich wieder im Kalender. Das Rennen in Le Castellet wurde auf den 24. Juni datiert.

Im Vergleich zur aktuellen Saison, in der lediglich 20 Rennen ausgetragen werden, fehlt ein Grand Prix: Der Große Preis von Malaysia wird in diesem Oktober zum vorerst letzten Mal ausgetragen, 2018 steht er nicht mehr im Kalender. Die anderen 19 Rennen sind auch im kommenden Jahr wieder mit dabei und lassen den Kalender mit den Rückkehrern Frankreich und Deutschland auf insgesamt 21 Rennen anwachsen.

Erst ein einziges Mal in der Geschichte umfasste eine Formel-1-Saison so viele Rennen - 2016 waren es ebenfalls 21 Grands Prix. Los geht es am 25. März mit dem obligatorischen Auftakt in Australien, das Finale findet exakt neun Monate später in Abu Dhabi (25. November) statt. Eine interessante Änderung: Das Rennen in Russland rückt vom April in den September und ist somit zwischen Singapur und Japan nun Teil der Asien-Tour der Formel 1.

Besonders anstrengend wird es für Fahrer, Teams und Co. kurz vor der Sommerpause. Mit den Rennen in Le Castellet (24. Juni), Spielberg (1. Juli) und Silverstone (8. Juli) gibt es gleich drei Rennen in Folge. Nach nur einer Woche Pause stehen in Hockenheim (22. Juli) und Budapest (29. Juli) schon die nächsten beiden WM-Läufe an. Anschließend gibt es bis zum 26. August die obligatorische Sommerpause.

Der vorläufige Formel-1-Kalender 2018 im Überblick:

25. März: Großer Preis von Australien (Melbourne)

8. April: Großer Preis von China (Schanghai)*

15. April: Großer Preis von Bahrain (Sachir)

29. April: Großer Preis von Aserbaidschan (Baku)

13. Mai: Großer Preis von Spanien (Barcelona)

27. Mai: Großer Preis von Monaco (Monte Carlo)

10. Juni: Großer Preis von Kanada (Montreal)

24. Juni: Großer Preis von Frankreich (Le Castellet)

1. Juli: Großer Preis von Österreich (Spielberg)

8. Juli: Großer Preis von Großbritannien (Silverstone)

22. Juli: Großer Preis von Deutschland (Hockenheim)

29. Juli: Großer Preis von Ungarn (Budapest)

26. August: Großer Preis von Belgien (Spa-Francorchamps)

2. September: Großer Preis von Italien (Monza)

16. September: Großer Preis von Singapur (Singapur)*

30. September: Großer Preis von Russland (Sotschi)

7. Oktober: Großer Preis von Japan (Suzuka)

21 Oktober: Großer Preis der USA (Austin)

28. Oktober: Großer Preis von Mexiko (Mexiko-Stadt)

11. November: Großer Preis von Brasilien (Sao Paulo)

25. November: Großer Preis von Abu Dhabi (Yas Marina)

*Bestätigung durch den Halter der kommerziellen Rechte steht noch aus