Formel-1-Kalender 2017: Kein Grand Prix in Deutschland!

Die zuletzt als Wackelkandidaten bezeichneten Läufe in Brasilien (Sao Paulo) und Kanada (Montreal) sind in dem neuen Kalenderentwurf enthalten. In Montreal beginnt am heutigen Donnerstag bereits der Kartenvorverkauf. Insgesamt umfasst der Formel-1-Kalenderentwurf für 2017 nun 20 Grands Prix. Saisonstart ist für den 26. März in Australien geplant, das Finale für den 26. November in Abu Dhabi. Der Kalender soll am 30. November in Wien vom FIA-Weltrat abgesegnet werden.

