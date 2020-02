Alfa Romeo: Kimi Räikkönen mit ersten Runden im C39

Alfa Romeo hat in Fiorano den Shakedown mit dem neuen C39 unternommen. Kimi Räikkönen saß am Steuer. Hier sind die ersten Bilder vom neuen Alfa auf der Strecke!

(Motorsport-Total.com) - Während die Formel 1 am Valentinstag auf die Präsentationen von Mercedes und AlphaTauri wartet, hat Alfa Romeo sein eigenes Date - und zwar mit der Piste von Fiorano. Der ehemalige Sauber-Rennstall hat am Freitag den Shakedown seines neuen C39 auf der italienischen Strecke absolviert.

Am Steuer saß Kimi Räikkönen, der 2020 in sein vermutlich letztes Formel-1-Jahr gehen wird und dabei Rubens Barrichello als Rekordhalter mit den meisten Rennen ablösen wird. Der neue Bolide war dabei in einer grauen Testlackierung unterwegs, die an die Übergangslackierung im Vorjahr erinnert - plus einem Alfa-Romeo-Logo in Herzform, passend zum Valentinstag.

Am Ende des Tages standen 33 Runden für den "Iceman" zu Buche. Von Problemen wusste das Team nicht zu berichten.

Alfa Romeo wird seinen neuen Boliden für die Formel-1-Saison 2020 inklusive endgültiger Lackierung erst am kommenden Mittwoch der Öffentlichkeit vorstellen, wenn auch die Testfahrten in Barcelona beginnen. Neben Kimi Räikkönen bleibt auch Antonio Giovinazzi als zweiter Fahrer an Bord.

Shakedown Alfa Romeo C39 Exklusive Bilder vom Shakedown des Alfa Romeo C39 mit Kimi Räikkönen auf der Ferrari-Teststrecke in Fiorano. Weitere Formel-1-Videos

Am heutigen Freitag hat man zumindest mit Huski Chocolate einen neuen Partner verkündet. Der schwedische Schokodrink war im Vorjahr bei einem Rennen Sponsor, soll aber nun das ganze Jahr über auf Auto, Rennoveralls und Teamkleidung zu sehen sein.