Fahrernoten Aserbaidschan: "Schlimmer geht es nicht" bei Oscar Piastri

(Motorsport-Total.com) - Einen Tag nach seinem bitteren Erstrunden-Ausfall beim Grand Prix von Aserbaidschan 2025 in Baku hat WM-Spitzenreiter Oscar Piastri auch in der Leserwertung von Motorsport-Total.com Federn gelassen: Leser, Redaktion und Formel-1-Experte Marc Surer verhängten für gleich drei große Patzer am Wochenende die schlechteste Note überhaupt - eine Sechs.

© LAT Images Oscar Piastri nach seinem Ausfall beim Formel-1-Rennen in Baku 2025 Zoom Download

"Crash im Qualifying, Start verhauen und dann nochmals ein Crash: Schlimmer geht es nicht", kommentiert Surer.

Am gnädigsten waren hier noch die rund 500 beteiligten Leser mit einer durchschnittlichen Bewertung von 5,39 Notenpunkten für Piastri. "Ausreichend" war dessen Leistung in Baku also in keinem Fall, sondern mindestens "mangelhaft" bis sogar "ungenügend".

Zwei Fahrer machen den Tagessieg unter sich aus

Am anderen Ende der Skala stritten sich dieses Mal gleich zwei Fahrer um den Tagessieg: Grand-Prix-Sieger Max Verstappen und Baku-Überraschung Carlos Sainz schnitten beide mit der Note 1,12 ab. Surer und Redaktion vergaben in beiden Fällen die glatte Eins. Somit mussten die Leser entscheiden. Sie taten es mit 1,3475 für Sainz im Vergleich zu 1,3506 für Verstappen.

Surer lobt Sainz für dessen Abschneiden in Qualifying (Zweiter) und Rennen (Dritter): "Endlich lief es mal für ihn! Und er hat es perfekt umgesetzt." Doch auch Verstappen habe seine Sache sehr gut gemacht: "Er lässt seine Kollegen alt aussehen", meint Surer.

Datenanalyse: Warum McLaren seine Pace verloren hat Video wird geladen… Formel-1-Datenexperte Kevin Hermann analysiert, warum McLaren in Monza und Baku plötzlich Red Bull und Max Verstappen unterlegen war. Weitere Formel-1-Videos

In der aktuellen Tabelle zur Leserwertung hat Verstappen auf Spitzenreiter Piastri aufgeholt. Sein Rückstand beträgt jetzt noch 25 Punkte. Neuer Dritter ist George Russell, der Lando Norris auf Platz vier verdrängt hat. Sainz wiederum hat seine Punkte mehr als verdoppelt und ist auf Position 13 vorgerückt - vor Liam Lawson, der in der Tageswertung den vierten Platz belegte.

Wie die Redaktion nach dem Grand Prix von Aserbaidschan die Fahrernoten diskutiert hat, ist am Montagabend ab 20:30 Uhr übrigens ein Thema in der Call-in-Show "Live bei Scheuren" auf dem Twitch-Kanal von Formel1.de. Host Kevin Scheuren lädt dort User dazu ein, sich via Zoom persönlich zuzuschalten und mit ihm über den Grand Prix von Aserbaidschan und die Formel 1 zu quatschen.

Zum Durchklicken: So bewertet Surer die 20 Fahrer!

Wie Marc Surer die übrigen Fahrer benotet, das gibt's in einer erweiterten Fotostrecke detailliert nachzulesen. In dieser Fotostrecke begründen sowohl der Formel-1-Experte als auch die Redaktion für jeden der 20 Fahrer einzeln ihre Noten. Sodass die User hoffentlich ab sofort noch besser nachvollziehen können, wie die Fahrernoten zustande gekommen sind.

Baku: Die Fahrernoten von Marc Surer und der Redaktion Fotostrecke

Übrigens: Viele User wünschen sich von der Redaktion mehr Transparenz bei der Vergabe der Noten. Weshalb wir uns dazu entschieden haben, in einer eigenen Tabelle auch die einzelnen Noten unserer Redakteure zu veröffentlichen. Für die Gesamtredaktionsnote, die die Säule 3 des Systems ausmacht, einigt sich die Redaktion aber in einer Konferenz auf eine gemeinsame volle Note.

In dieser Konferenz, die jeden Montagmorgen nach der Formel 1 ein fester Programmpunkt für uns geworden ist, geht's manchmal hitzig zu, wenn unterschiedliche Meinungen aufeinanderprallen. Und wir sammeln dabei Argumente, die für oder gegen eine bessere oder schlechtere Note sprechen.

Wie wir unsere Noten vergeben

Die Idee hinter unserer Notenvergabe ist, die Leistungen an einem Wochenende und besonders im Rennen mit Noten zu bewerten (1 = Sehr gut, 6 = Ungenügend). Dabei sollen externe Einflüsse, die die Fahrer nicht selbst steuern können, ausgeblendet werden. Und damit nicht nur die Redaktion subjektiv bewertet, wie das bei Fußballmagazinen der Fall ist, haben wir mit den Lesern und dem Experten insgesamt drei gleichberechtigte Säulen geschaffen.

Und so berechnen wir:

Aus der durchschnittlichen Benotung der Motorsport-Total.com-User, der Benotung durch Experte Marc Surer und der Benotung durch unsere Redaktion ermitteln wir den Durchschnitt. Aus diesem Durchschnittswert ergibt sich unser Fahrer-Ranking. Wir bilden nur eine Kommastelle ab, für die Berechnung ziehen wir aber alle Kommastellen heran. Aus diesen teilweise nicht sichtbaren Kommastellen ergibt sich die Reihenfolge des Rankings zweier Fahrer bei vermeintlichem Benotungs-Gleichstand.

Die Noten der einzelnen Redakteure:

Wir werden oft gefragt, wie unsere Redaktionsnoten zustande kommen. Alle Redakteure unseres Formel-1-Teams geben zunächst einzeln ihre Noten ab. In einer Redaktionskonferenz am Morgen nach dem Grand Prix tauschen wir uns dann dazu aus und einigen uns auf gemeinsame Redaktionsnoten, die üblicherweise (aber nicht immer) den Durchschnitt der einzelnen Redakteursnoten abbilden. Beim Festlegen der Redaktionsnoten wird manchmal hitzig diskutiert. Ziel ist, uns auf gemeinsame Fahrernoten zu einigen, mit denen sich jeder Redakteur arrangieren kann.

Award für den Fahrer des Jahres:

Auf Basis der Gesamtnoten eines Rennwochenendes verteilen wir für die Jahreswertung 2025 Punkte. Analog zum Punktesystem in der echten Formel-1-Weltmeisterschaft erhält der Sieger 25 Punkte, der Zweite 18, der Dritte 15 - bis hin zu einem Punkt für Platz 10. Einen Bonuspunkt für die schnellste Runde gibt es nicht. Nach Saisonende wird der punktbeste Fahrer mit dem Motorsport-Total.com-Award für den Fahrer des Jahres 2025 ausgezeichnet.