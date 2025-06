Verstappen-Entschuldigung "überrascht" Russell: "Kann gerne so weitergehen"

(Motorsport-Total.com) - Freunde werden diese beiden bekanntlich nicht mehr, doch für einen kurzen Plausch am Flughafen reicht es offenbar noch:

© LAT Images Schlechte Stimmung? Russell und Verstappen trafen sich zufällig am Airport Zoom Download

Am rennfreien Wochenende trafen George Russell und Max Verstappen zufällig am Airport von Nizza aufeinander, wie der Brite nun verrät: "Wir sind uns am Flughafen begegnet, am Sonntagmorgen, als ich nach Roland Garros geflogen bin." In Paris schaute sich Russell das French-Open-Finale zwischen Carlos Alcaraz und Jannik Sinner an.

Die Kollision mit Verstappen zuletzt in Barcelona sei bei dem spontanen Treffen allerdings nicht zur Sprache gekommen: "Um ehrlich zu sein, hatte ich Barcelona völlig vergessen, weil er mit seinem Neugeborenen unterwegs war. Wir standen gerade an der Sicherheitskontrolle, unterhielten uns kurz, und dann war er schon damit beschäftigt, den Kinderwagen zusammenzuklappen, um ihn durch den Scanner zu schieben", erklärt Russell.

Das menschliche Verhältnis der beiden Rivalen scheint also zumindest grundlegend intakt, trotz ihrer schon länger andauernden Fehde, die zuletzt in Spanien auf der Strecke um ein weiteres Kapitel reicher wurde: Da kachelte Verstappen Russell in der Schlussphase schließlich ins Auto, entschuldigte sich einen Tag später zumindest in den Sozialen Medien für seinen Ausraster.

Russell: "Gut, dass er Verantwortung übernommen hat"

Ein Eingeständnis, das ihm sein Unfallgegner offenbar gar nicht zugetraut hätte, denn Russell sagt am Mediendonnerstag in Montreal zur BBC: "Sein Verhalten hat ihn selbst bestraft und mir genutzt - so gesehen müsste ich ihm fast danken. Aber es ist gut zu sehen, dass er Verantwortung übernommen hat, auch wenn mich das ehrlich gesagt überrascht hat."

In der Vergangenheit war der Weltmeister schließlich nicht gerade für seine Einsicht bekannt. Volle Absicht hinter dem Rammstoß will Russell seinem Kontrahenten aber nicht unterstellen: "Ich denke, er wollte mich von der Strecke drängen, aber ich denke nicht, dass er absichtlich einen Unfall herbeiführen wollte. Er hat sich einfach verschätzt", sagt der Mercedes-Pilot.

© LAT Images In Barcelona kochten die Emotionen bei Verstappen gegen Russell über Zoom Download

"Hätte er mich aus dem Rennen genommen, müsste man das Ganze anders bewerten", empfindet Russell die Strafe gegen Verstappen als "angemessen", der zusätzlich zu zehn Strafsekunden auch noch drei Strafpunkte kassierte und damit kurz vor einer Rennsperre steht - sollte es zu dieser tatsächlich kommen, hätte der Brite jedenfalls kein Mitleid: "Wenn er die zwölf Punkte vollmacht, dann wäre das nicht ungerecht. Genau dafür ist dieses System ja da", gibt Russell zu bedenken.

Dass der Weltmeister nun in den nächsten Rennen notgedrungen etwas vorsichtiger fahren müsse, wolle er selbst hingegen "klug und zu unserem Vorteil nutzen", erklärt der Mercedes-Pilot, dass er "genauso weiterfahren" wolle wie bisher: "In Spanien hat mir das letztlich ja genutzt. Wie gesagt: Wenn man so weiterfährt [wie Verstappen], sammelt man eben Strafpunkte - und wird am Ende dafür bestraft."

"Von meiner Seite aus kann das also gerne so weitergehen", lacht Russell, der glaubt: "Aus neutraler Sicht bringt es ja auch ein wenig Würze ins Geschehen." Vielleicht war es angesichts dieser Worte also doch ganz gut, dass sich die beiden Rivalen am vergangenen Wochenende in Nizza nur über Kinderwagen und Tennis unterhalten haben...