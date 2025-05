Siege nach Startposition beim Monaco-GP: Ist Pole wirklich so entscheidend?

(Motorsport-Total.com) - Lange galt die Poleposition beim Großen Preis von Monaco als mehr als der halbe Sieg - und in gewisser Weise ist das auch zutreffend. Doch ein genauer Blick zeigt: Früher war sie keineswegs eine Garantie für den ersten Platz, heute hingegen ist sie fast ein Garant dafür, am Ende des Rennens ganz oben auf dem Podium zu stehen.

Gewinnt also in Monaco immer der Polesetter? Auch wenn es so erscheinen mag - die Antwort lautet: Historisch gesehen nein, in den vergangenen Jahrzehnten aber zunehmend ja. In den bislang 70 ausgetragenen Formel-1-Rennen in Monaco gewann der Polesetter lediglich 32 Mal - das entspricht einem Anteil von 45,7 %. In 22 dieser 70 Rennen - also in über 30 % - schied der Fahrer auf der Poleposition sogar aus.

Doch das Bild hat sich stark gewandelt: In den vergangenen 20 Ausgaben des Monaco-Rennens gingen 17 Siege an Fahrer aus der ersten Startreihe, davon 14 an den jeweiligen Polesetter. Um dem entgegenzuwirken, hat die FIA für 2025 eine neue Regel eingeführt: Zwei Pflichtboxenstopps sollen für mehr strategische Vielfalt sorgen und verhindern, dass das Feld nach dem Qualifying quasi eingefroren ist.

Top 3 elementar wichtig

In den vergangenen 20 Jahren gab es lediglich einen Ausfall eines Polesetters in Monaco - Charles Leclerc im Jahr 2021. Auch sonst zeigt sich ein klares Bild: In 60 von 70 Rennen (also in 85,71 % der Fälle) gewann ein Fahrer, der von den ersten drei Startpositionen ins Rennen ging.

Lediglich drei Fahrer konnten das Rennen gewinnen, obwohl sie nicht unter den ersten fünf gestartet waren: Jochen Rindt 1970 von Platz acht, Maurice Trintignant 1955 von Platz neun und Olivier Panis bei seinem legendären Sieg 1996 von Startplatz 14.

Die Statistik

32 Siege von Startplatz 1

16 Siege von Startplatz 2

12 Siege von Startplatz 3

3 Siege von Startplatz 4

4 Siege von Startplatz 5

1 Sieg von Startplatz 8

1 Sieg von Startplatz 9

1 Sieg von Startplatz 14

Neben den 22 Ausfällen von Polesettern und den "nur" 32 Siegen von der Pole bei 70 Rennen, gibt es weitere interessante Statistiken: So konnten beispielsweise mehr Fahrer von Platz 5 (viermal) gewinnen als von Platz 4 (dreimal). Von Rang vier aus siegten Jean-Pierre Beltoise (1972), Graham Hill (1969) und Denny Hulme (1967).

Die vier Siege von Startplatz fünf holten Maurice Trintignant (1955), Patrick Depailler (1978), Keke Rosberg (1983) und Alain Prost (1985). Daraus ergibt sich: Nur drei Siege resultierten in den vergangenen 20 Jahren von Startplatz drei, es gab keinen einzigen Sieg von Startplatz vier in über 50 Jahren - und ebenfalls keine Siege von Startplatz fünf in fast vier Jahrzehnten.