Formel-1-Liveticker: McLaren wurde von Red-Bull-Pace "überrascht"

Nicht nur das sagenhafte Überholmanöver nach dem Start von Max Verstappen an Oscar Piastri hat McLaren überrascht, nein, auch die generelle Pace von Red Bull war so nicht absehbar sagte Teamchef Andrea Stella in seiner Medienrunde nach dem Rennen in Imola: "Ich muss sagen, dass wir heute von der Pace von Red Bull ein wenig überrascht waren, um ehrlich zu sein. Die war sehr konkurrenzfähig. Ich gratuliere Max, ich gratuliere Red Bull, dass sie in der Lage waren, eine solche Leistung abzuliefern." "Wir haben versucht, ihn zu jagen, aber wir hatten heute nicht genug Renntempo, um Max zu schlagen", so Stella weiter, der auch erklärte, warum es für McLaren in Imola nichts in Sachen Sieg zu holen gab. "Das Streckenlayout und die Fortschritte von Red Bull sind die beiden Faktoren, die dazu geführt haben, dass wir heute keinen großen Vorteil hatten."

