WM-Spitzenreiter Piastri: McLaren ist ein ganz anderes Team als vor zwei Jahren

(Motorsport-Total.com) - Vom Neueinsteiger zum Titelanwärter in nur zwei Jahren: Oscar Piastri hat in der Formel 1 einen rasanten Aufstieg hingelegt. Dabei sah es in seinen ersten Rennen für McLaren überhaupt nicht danach aus: 2023 startete das Traditionsteam aus Grove schlecht in die Saison, gerade mal fünf magere Pünktchen sammelte der Rookie in der ersten Jahreshälfte, ehe in Österreich umfassende Upgrades eingeführt wurden - und es beim Papaya-Team steil bergauf ging.

McLaren ist längst ein Erfolgsteam: Mit WM-Leader Piastri als neuer Speerspitze

Zuletzt in Miami wurde Piastri die krasse Gratwanderung mal wieder deutlich vor Augen geführt, erinnert er doch daran, dass man in Miami damals "noch zweimal überrundet" worden war! Die Stimmung sei allerdings auch vor 24 Monaten schon positiv gewesen, es hätten bereits "Optimismus und Entschlossenheit" geherrscht, so Piastri, dem dennoch klar ist: "Im Vergleich zu vor zwei Jahren ist es nun ein völlig anderes Umfeld."

"Der Einsatzwille und die harte Arbeit waren aber damals schon da - und wir wussten bereits, dass bestimmte Entwicklungen in der Pipeline waren, um uns wieder an die Spitze zu bringen", sagt der Australier.

Piastri warnt: "Ein Vorteil, den wir nicht mehr haben"

Genau ein Jahr später in Miami zeigte sich das dann auf eindrucksvolle Weise beim Sieg seines Teamkollegen: "Letztes Jahr hat Lando hier gewonnen - das war ein großer Moment für das gesamte Team, weil wir endlich wieder ein Auto hatten, das aus eigener Kraft ein Rennen gewinnen konnte", so Piastri.

Rückblick: Miami 2023 - damals kämpfte man noch gegen AlphaTauri und Williams

In diesem Zuge ordnet er auch den Erfolg von Landsmann Daniel Ricciardo 2021 beim Großen Preis von Italien ein, der im Nachhinein eindeutig als Ausreißer zu betrachten ist: "Klar, es gab schon vorher den Doppelsieg in Monza - aber der wirkliche Wendepunkt war Miami in der vergangenen Saison, als wir wirklich das schnellste Auto auf der Strecke hatten. Das war ein ganz besonderes Gefühl", so Piastri.

Und eines, das es anschließend zu konservieren gelang, blickt Piastri doch nicht frei von Stolz auf den Status quo, der da heißt: Komfortable Führung in beiden Meisterschaften. "Heute setzen wir genau dort an: Die Entschlossenheit und die harte Arbeit sind dieselben geblieben - nur die Freude und die Erfolgsmomente sind mittlerweile häufiger geworden, was natürlich schön ist", lobt Piastri seine Mannen.

Auf die faule Haut werde sich bei McLaren deshalb aber niemand legen: "Uns ist bewusst, dass die Konkurrenz groß ist. Wer vorne liegt, bekommt weniger Windkanalzeit, weniger Möglichkeiten zur Weiterentwicklung - das war in den letzten Jahren ein Vorteil, den wir nun nicht mehr haben", erklärt der WM-Spitzenreiter: "Es wird also neue Herausforderungen geben. Aber in dieser Position zu sein, ist trotzdem großartig."