Formel-1-Liveticker: Norris glaubt nicht an McLaren-Absturz in Barcelona

McLaren geht erneut als Favorit in das Wochenende. Wie lange das so bleibt, ist die Frage. Die Konkurrenz hofft ja, dass der Vorsprung mit den neuen Regeln zu flexiblen Frontflügeln ab Barcelona weg ist, weil McLaren die stärksten Einbußen hinnehmen könnte. Doch Lando Norris glaubt daran nicht: "Man sieht viel, was die Leute sagen und spekulieren, aber nein - ich bin zuversichtlich, dass sich für uns nicht viel ändern muss und wir einfach so weitermachen können wie bisher", sagt er. Er ist überzeugt, "dass wir die ganze Saison über stark sein werden", so Norris. "Es gibt viele Dinge, die wir noch verbessern und noch besser machen wollen, aber andere können sagen und denken, was sie wollen - das ist mir egal." "Das Team hat sich seit letztem Jahr stark verbessert - wie wir arbeiten, das Auto selbst, die offensichtlichen Dinge - aber auch, wie das Team insgesamt funktioniert, hat sich deutlich verbessert, und das muss auch so weitergehen", meint er. "Das ist das Wichtigste: Wenn man einmal an der Spitze ist, gibt es keine Zeit zum Ausruhen." "Und das liegt auch an der Kritik und dem Gerede von außen - da werden manchmal wirklich seltsame Dinge behauptet. Es geht also eher darum, mit dieser Aufmerksamkeit umzugehen."

