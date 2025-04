Stammtisch: Führt dein Weg in die Formel 1, Tim Tramnitz?

(Motorsport-Total.com) - Mit Nico Hülkenberg hat Deutschland zwar nach wie vor einen Fahrer in der Formel 1 am Start, doch mit deutschem Grand-Prix-Nachwuchs sieht es seit dem Aus von Mick Schumacher mager aus. In der zweiten Reihe gibt es jedoch Kandidaten, die den Sprung in die Königsklasse anvisieren und das Zeug dazu haben, diesen auch zu schaffen. Zum Beispiel Oliver Goethe, der aktuell in der Formel 2 an den Start geht - und Tim Tramnitz, der 2025 zu den Titelfavoriten in der Formel 3 gehört und am Montag (28. April) Stargast am virtuellen Mitgliederstammtisch auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de sein wird.

© Red Bull (Fotomontage: MSN) Tim Tramnitz ist am Montag um 19 Uhr Stargast am YouTube-Stammtisch von Formel1.de Zoom Download

Nach zwei von zehn Rennwochenenden liegt Tramnitz hinter dem Portugiesen Rafael Camara an zweiter Stelle der Gesamtwertung und gehört damit zu jenen Fahrern, die am Saisonende den nächsten Karriereschritt machen und im besten Fall in die Formel 2 aufsteigen könnten. Und die gilt bekanntlich als Vorhof der Formel 1.

Tramnitz, 20 Jahre jung, begann 2011 damit, Kartsport professionell zu betreiben, und wagte nach beachtlichen Erfolgen 2020 den Aufstieg in den Formelsport. Gleich in seiner Debütsaison 2020 feierte er in der Formel 4 seinen ersten Sieg und beendete das Jahr an vierter Stelle der Gesamtwertung. 2021 wurde er dann sogar Vizemeister in der Deutschen und in der Italienischen Formel-4-Meisterschaft.

Es folgte der Aufstieg in die Formula Regional, mit einem zwischenzeitlichen Engagement als Testfahrer bei Abt in der Formel E (2022 bis 2023). Im Oktober 2023 wurde er (gemeinsam mit Oliver Goethe) ins Red-Bull-Juniorteam aufgenommen, und spätestens seither ist klar, dass das ultimative Karriereziel letztendlich die Formel 1 sein muss.

2024 stieg Tramnitz in die Formel 3 auf, gewann dort mit dem Team MP Motorsport sein erstes Rennen, und beendete die Meisterschaft an neunter Stelle. 2025, in seiner zweiten Saison, zählt er zum Kreis der Spitzenfahrer und Titelkandidaten, und am Montag wird er am virtuellen Stammtisch über seinen Weg in die Formel 1 erzählen und dabei Fragen der Kanalmitglieder beantworten.

Auf seiner offiziellen Website tim-tramnitz.de bietet der gelernte KFZ-Mechaniker aus Hamburg eine Anlaufstelle für seine Fans. Für die er übrigens gerade die 2025er-Kollektion gelauncht hat, verfügbar auf der Online-Plattform Sway Books.

Formel-1-Stammtisch: Was ist das?

Am Montagabend ist Tramnitz ab 19 Uhr zu Gast am monatlichen Mitgliederstammtisch auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Dort wird er nicht nur die Fragen der Kanalmitglieder sowie der beiden Hosts Kevin Scheuren und Christian Nimmervoll beantworten, sondern auch erklären, wie nahe er wirklich an der Formel 1 dran ist und ob er sich zutraut, 2025 Champion in der Formel 3 zu werden.(?3,99/Monat: Jetzt Mitglied werden!)





Zuletzt war im März Mario Peiker, ein Experte für Motorsport-Asphaltierungen, am Stammtisch zu Gast. Davor waren auch schon prominente Akteure wie Ralf Schumacher, der ehemalige Haas-Teamchef Günther Steiner, Racing-Bulls-CEO Peter Bayer oder die ehemaligen Grand-Prix-Piloten Alexander Wurz und Nick Heidfeld bei uns am Stammtisch, oder auch der legendäre Mercedes-Sportchef Norbert Haug.

Die bisherigen Stammtische (seit Dezember 2021) haben stets zwischen drei und sieben Stunden gedauert. Wenn der prominente Gast den Livestream verlassen hat, gibt's noch die Gelegenheit, unter Gleichgesinnten über die Formel 1 zu diskutieren oder auch unserem Team Fragen zu stellen und über das, was gerade Thema ist in der Königsklasse, zu fachsimpeln.

Teilnehmen oder nur zuschauen: Beides möglich!

Unsere Kanalmitglieder können am April-Stammtisch (Beginn: Montag, 19:00 Uhr) selbst teilnehmen. Entweder passiv als Zuschauer des Livestreams, oder aktiv mit Textnachrichten über den Livechat. Oder sogar selbst mit Webcam oder Smartdevice direkt von Angesicht zu Angesicht.

Video wird geladen… Weitere Formel-1-Videos

Dabei werden möglichst viele User die Gelegenheit haben, unserem Gast höchstpersönlich Fragen zu stellen. Am besten ganz entspannt, im informellen Rahmen, mit einem Glas Bier oder Wein in der Hand - so, wie man das von einem Stammtisch in der Kneipe halt kennt.

Infos: Wie man sich ins Meeting einwählen kann

Infos zur Einwahl gibt's kurz vor Beginn des Events im Tab "Mitgliedschaft" auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Wer noch kein Mitglied ist, aber jetzt eins werden möchte, der kann das über diesen Link tun.

Die Kanalmitglieder, die gar keine Lust haben, aktiv an der Diskussion teilzunehmen, aber daran interessiert sind, was dort wie diskutiert wird, die können den Livestream ab 19:00 Uhr auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de schauen, oder natürlich auch nach Ende des Stammtischs on demand als Video (in voller Länge ebenfalls nur für Mitglieder).

Archiv: Die bisherigen Stammtische als Video

Neue Mitglieder haben natürlich auch die Möglichkeit, alle bisherigen Mitgliederstammtische im Re-Live zu schauen. Hier geht's zu den Videos:

12/2021: Ernst Hausleitner, Bernd Mayländer, Sascha Roos, Alexander Wurz





01/2022: Marc Surer (ehemaliger Formel-1-Fahrer, TV-Experte)





02/2022: Edi Nikolic (Motorsportmanager)





03/2022: Alexander Bodo (CEO PACETEQ)





04/2022: Bernd Mayländer (Safety-Car-Fahrer)





05/2022: Bradley Lord (Mercedes-Kommunikationschef)





06/2022: Ralf Schumacher (ehemaliger Formel-1-Fahrer, Sky-Experte)





07/2022: Norbert Haug (ehemaliger Mercedes-Motorsportdirektor)





08/2022: Christian Nimmervoll, Stefan Ehlen, Norman Fischer (Redakteure)





09/2022: Günther Steiner (Teamchef Haas)





10/2022: Timo Glock (Sky-Experte)





11/2022: Christian Klien (ServusTV-Experte)





01/2023: Marc Surer (ehemaliger Formel-1-Fahrer, TV-Experte)





02/2023: Alexander Bodo (CEO PACETEQ)





03/2023: Paddy Lowe (ehemaliger Mercedes-Technikchef)





04/2023: Ralf Schumacher (ehemaliger Formel-1-Fahrer, Sky-Experte)





05/2023: Beat Zehnder (Teammanager Alfa Romeo)





06/2023: Peter Sauber (ehemaliger Formel-1-Teameigentümer)





07/2023: Jost Capito (ehemaliger Formel-1-Teamchef)





08/2023: Philipp Brändle (ehemaliger Mercedes-Aerodynamiker)





09/2023: Jost Capito (ehemaliger Formel-1-Teamchef)





10/2023: Corinna Kamper (ehemalige Rennfahrerin)





11/2023: Nick Heidfeld (ehemaliger Formel-1-Fahrer und Gründer der Formel G)





12/2023: Alexander Wurz (ehemaliger Formel-1-Fahrer und Vorsitzender der GPDA)





01/2024: Hermann Tilke (Rennstreckenbauer)





02/2024: Alexander Bodo (CEO PACETEQ)





03/2024: Peter Bayer (CEO Racing Bulls)





04/2024: Rudolf Ratzenberger (Vater von Roland Ratzenberger)





05/2024: Günther Steiner (ehemaliger Formel-1-Teamchef)





06/2024: Marc Surer (ehemaliger Formel-1-Fahrer, TV-Experte)





07/2024: Peter Bürger (CEO Point-Racing)





08/2024: Carrie Schreiner (Rennfahrerin in der F1-Academy)





09/2024: Roger Benoit (Reporterlegende)





10/2024: Ralf Schumacher (ehemaliger Formel-1-Fahrer, Sky-Experte)





11/2024: Karl Wendlinger (ehemaliger Formel-1-Fahrer)





12/2024: Bradley Lord (Teamrepräsentant und Leiter Kommunikation Mercedes)





01/2025: Niels Junker (Commercial Director Allengra)





02/2025: Mario Theissen (ehemaliger BMW-Motorsportdirektor)





03/2025: Mario Peiker (Managing Director Hart Consult International)





04/2025: Tim Tramnitz (Rennfahrer)





Der Mitgliederstammtisch ist exklusiv den Mitgliedern des YouTube-Kanals von Formel1.de vorbehalten. Eine Mitgliedschaft (jederzeit kündbar) kostet (trotz Inflation seit Jahren unverändert) 3,99 Euro pro Monat - ungefähr den Preis eines großen Biers. Dafür gibt's (neben weiteren Vorteilen) einmal im Monat den Stammtisch und die Möglichkeit, in unseren Livestreams an Rennwochenenden im Livechat Fragen zu stellen.

Für Infos zur Formel1.de-Kanalmitgliedschaft hier klicken!