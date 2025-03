Fabrik von Red Bull übernommen: Honda legt wieder in Europa los

In Zukunft soll die Basis in Großbritannien in erster Linie für die Wartung und den Betrieb der Power-Units verantwortlich sein. Die Nähe zum Aston-Martin-Werk in Silverstone soll dabei zu effizienten Abläufen beitragen. Zudem wird HRC UK in der Saison 2025, in der Honda die Aggregate für Red Bull und Racing Bulls in insgesamt vier Autos liefert, die operativen Aufgaben übernehmen.

