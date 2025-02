War der BMW-Ausstieg aus der Formel 1 ein Fehler, Dr. Theissen?

(Motorsport-Total.com) - Mit Mercedes und Audi werden ab 2026 zwei der drei großen deutschen Premiummarken in der Formel 1 an den Start gehen. Der große Abwesende ist BMW. Der Münchner Konzern ist Ende 2009 ausgestiegen, in einer Nacht- und Nebelaktion im Zuge der damaligen Weltwirtschaftskrise. Und kaum einer steht so sehr für BMW in der Formel 1 wie Mario Theissen.

© Motorsport Images (Fotomontage) Mario Theissen, ehemaliger Motorsportdirektor von BMW, kommt an den Formel-1-Stammtisch Zoom Download

Der ehemalige BMW-Motorsportdirektor ist am 24. Februar ab 17:30 zu Gast am virtuellen Zoom-Stammtisch auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de und beantwortet dort zuerst die Fragen von Chefredakteur Christian Nimmervoll und dann auch die der teilnehmenden Kanalmitglieder, die Gelegenheit haben werden, selbst mit dem deutschen Motorsportmacher zu plaudern.

Theissen war mittendrin in einem der spannendsten Zeitabschnitte der Formel-1-Geschichte, als BMW den stärksten Motor im Feld hatte, mit Partner Williams und den Fahrern Ralf Schumacher und Juan Pablo Montoya gegen die Schumacher-Ferrari-Übermacht aber trotzdem keine Chance hatte.

Und später dann beim Schweizer Sauber-Team, das BMW zur Saison 2006 übernommen hatte und das 2008 gerade richtig erfolgreich zu werden schien, ehe zuerst die Einführung der Hybridmotoren und dann die Lehman-Pleite Theissens Mannschaft einen Strich durch die Rechnung machten, noch bevor es endlich klappen konnte mit dem anvisierten WM-Titel.

Mario Theissen: Ein Leben im Zeichen des Automobils

Mario Theissen, geboren am 17. August 1952 in Monschau, Deutschland, ist ein deutscher Maschinenbauingenieur und ehemaliger Motorsportdirektor von BMW. Nach seinem Maschinenbaustudium an der RWTH Aachen begann er 1977 seine Karriere bei BMW im Bereich Motorenberechnung. 1989 promovierte er an der Ruhr-Universität Bochum.

1999 wurde Theissen gemeinsam mit Gerhard Berger zum BMW-Motorsportdirektor ernannt. In dieser Funktion leitete er das erfolgreiche Le-Mans-Projekt, das 1999 mit dem Gesamtsieg endete. Anschließend verantwortete er die Rückkehr von BMW in die Formel 1 in Partnerschaft mit Williams ab der Saison 2000. Trotz eines starken Motors blieben die erhofften Titelgewinne aus, was letztlich zur Übernahme des Sauber-Teams durch BMW im Jahr 2005 führte.

Als Teamchef des neu formierten BMW-Sauber-Teams erzielte Theissen bemerkenswerte Erfolge. Das Team erreichte 2007 den zweiten Platz in der Konstrukteurswertung und feierte 2008 beim Grand Prix von Kanada einen Doppelsieg, wobei Robert Kubica vor Nick Heidfeld den ersten Platz belegte.

Neben der Formel 1 war Theissen auch für alle anderen BMW-Motorsportprojekte verantwortlich. Unter seiner Leitung gewann BMW mit Andy Priaulx dreimal in Folge die Tourenwagen-Weltmeisterschaft (WTCC), und die Formel BMW war für Sebastian Vettel und viele andere Nachwuchstalente das Sprungbrett zur Formel 1.

Nach dem Ausstieg von BMW aus der Formel 1 im Jahr 2009 blieb Theissen bis Mitte 2011 Leiter der Motorsportaktivitäten des Unternehmens und bereitete den Wiedereinstieg in die DTM vor. Seitdem hat er verschiedene ehrenamtliche Aufgaben übernommen, unter anderem als Oldtimer-Referent im ADAC, als Senior Vice President des Oldtimer-Weltverbands FIVA und als Vice President des Grand Prix Driver Clubs.

Heute lebt Theissen mit seiner Frau Ulrike in München.

Formel-1-Stammtisch: Was ist das?

Mitglieder des YouTube-Kanals von Formel1.de haben am Montagabend ab 17:30 Uhr MEZ die einzigartige Gelegenheit, in einem Zoom-Meeting persönlich mit Mario Theissen über die BMW-Zeit in der Formel 1 zu sprechen und ihm Fragen zu stellen. Unsere User bestimmen dabei die Themen. (?3,99/Monat: Jetzt Mitglied werden!)





Zuletzt war im Januar Niels Junker von Allengra am Stammtisch zu Gast. Davor waren auch schon prominente Akteure wie Ralf Schumacher, der ehemalige Haas-Teamchef Günther Steiner, Racing-Bulls-CEO Peter Bayer oder die ehemaligen Grand-Prix-Piloten Alexander Wurz und Nick Heidfeld bei uns am Stammtisch, oder auch der legendäre Mercedes-Sportchef Norbert Haug.

Die bisherigen Stammtische (seit Dezember 2021) haben stets zwischen drei und sieben Stunden gedauert. Wenn der prominente Gast den Livestream verlassen hat, gibt's noch die Gelegenheit, unter Gleichgesinnten über die Formel 1 zu diskutieren oder auch unserem Team Fragen zu stellen und über das, was gerade Thema ist in der Königsklasse, zu fachsimpeln.

Teilnehmen oder nur zuschauen: Beides möglich!

Unsere Kanalmitglieder können am Februar-Stammtisch (Beginn: Montag, 17:30 Uhr) selbst teilnehmen. Entweder passiv als Zuschauer des Livestreams, oder aktiv mit Textnachrichten über den Livechat. Oder sogar selbst mit Webcam oder Smartdevice direkt von Angesicht zu Angesicht.

Dabei werden möglichst viele User die Gelegenheit haben, unserem Gast höchstpersönlich Fragen zu stellen. Am besten ganz entspannt, im informellen Rahmen, mit einem Glas Bier oder Wein in der Hand - so, wie man das von einem Stammtisch in der Kneipe halt kennt.

Infos: Wie man sich ins Meeting einwählen kann

Infos zur Einwahl gibt's kurz vor Beginn des Events im Tab "Mitgliedschaft" auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Wer noch kein Mitglied ist, aber jetzt eins werden möchte, der kann das über diesen Link tun.

Die Kanalmitglieder, die gar keine Lust haben, aktiv an der Diskussion teilzunehmen, aber daran interessiert sind, was dort wie diskutiert wird, die können den Livestream ab 17:30 Uhr auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de schauen, oder natürlich auch nach Ende des Stammtischs on demand als Video (in voller Länge ebenfalls nur für Mitglieder).

