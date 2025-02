Die Fahrer aus dem deutschsprachigen Raum in den wichtigen Formelserien

(Motorsport-Total.com) - Die neue Motorsport-Saison steht in den Startlöchern - und auch aus dem deutschsprachigen Raum sind wieder einige Talente in der Königsklasse und den wichtigsten Nachwuchsserien vertreten. Während sich Nico Hülkenberg in der Formel 1 als erfahrener Routinier beweisen muss, kämpfen vielversprechende Nachwuchspiloten in der Formel 2 und Formel 3 um ihren Platz an der Spitze.

© Motorsport Images/Sauber (Fotomontage) Pascal Wehrlein, Nico Hülkenberg und Tina Hausmann Zoom Download

Auch in der F1 Academy gibt es spannende Namen, die sich für höhere Aufgaben empfehlen wollen. Doch wer sind die deutschen, österreichischen und Schweizer Fahrer, die 2025 um Siege, Titel und vielleicht sogar den Sprung in die Formel 1 kämpfen? Wir geben einen Überblick über alle Piloten und ihre Chancen in den verschiedenen Serien.

Formel 1

Deutschland

Nico Hülkenberg (Sauber) - Ergebnis 2024: Platz elf

Nico Hülkenberg hält als einziger Fahrer aus dem DACH-Raum die deutschsprachigen Fahnen hoch. Der Emmericher war eigentlich schon aus der Formel 1 raus, bekam bei Haas 2023 aber noch einmal die Chance, sich zu beweisen. Er ersetzte Mick Schumacher und bekam so wieder einen Fuß in die Tür.

In seinen beiden Jahren bei Haas hatte er Teamkollege Kevin Magnussen im Griff, sodass er sich für eine neue Möglichkeit empfehlen konnte. Er wird 2026 neuer Werksfahrer bei Audi und fährt auch 2025 schon für den Vorgängerrennstall Sauber.

Viel darf man allerdings nicht erwarten, schließlich wurde Sauber im vergangenen Jahr Letzter und punktete erst beim vorletzten Saisonrennen in Katar. Der erste Podestplatz wird so vermutlich weiter auf sich warten lassen.

Formel 2

Deutschland

Oliver Goethe (MP Motorsport) - Ergebnis 2024: Platz sieben in der Formel 3

Joshua Dürksen (AIX) - Ergebnis 2024: Platz zehn

© Red Bull Contentpool Oliver Goethe ist Red-Bull-Junior in der Formel 2 Zoom Download

Für den 20-Jährigen Goethe steht eine wichtige Saison in der Formel 2 an. Der Deutsch-Däne braucht eine hervorragende Saison, in der er um den Titel kämpft, um seine Formel-1-Chancen aufrecht zu halten. Denn mit Arvid Lindblad hat er Red-Bull-intern eine große Konkurrenz. Auf den Briten hält man bei Red Bull große Stücke und im Gegensatz zu Goethe hat er bereits genügend Punkte für die Superlizenz.

Goethe besitzt ein kleines Plus an Formel-2-Erfahrung, weil er bereits die letzten acht Saisonrennen 2024 bestreiten durfte, nachdem Franco Colapinto in die Formel 1 kam. Dafür ließ er das letzte Wochenende in der Formel 3 sausen, wo er sich mehr erhofft hatte als "nur" einen Sieg und den siebten Platz der Gesamtwertung.

Der in Paraguay geborene Dürksen, der bis 2021 noch unter deutscher Flagge fuhr, gehörte im Vorjahr zu den großen Überraschungen. PHM holte ihn trotz Platz 19 in der Formula Regional in die Formel 2, wo er mit dem punktelosen letzten Team aber überzeugte. Dass er am Ende zwei Siege holt und in den Top 10 der Gesamtwertung landet, hätte wohl kaum einer erwartet.

Darauf will er in dieser Saison mit dem mittlerweile AIX genannten Rennstall aufbauen.

Formel 3

Deutschland

Tim Tramnitz (MP Motorsport) - Ergebnis 2024: Platz neun

Österreich

Charlie Wurz (Trident) - Ergebnis 2024: Platz 22

Joshua Dufek (Hitech) - Ergebnis 2024: Platz 28

© Motorsport Images Zoom Download

Tramnitz steckt in einer ähnlichen Situation wie Goethe, nur eine Ebene tiefer. Auch der Hamburger braucht eine starke Saison, in der er um den Titel mitfährt, wenn er sich bei Red Bull für höhere Aufgaben beweisen will.

Sein erstes Jahr in der Formel 3 war ordentlich. Ein Sieg beim Saisonfinale in Monza und drei weitere Podestplätze sind im Rookiejahr durchaus gut, aber in Jahr zwei steigen die Erwartungen. Die Frage ist, ob sein MP-Team gut genug für den Titelkampf ist, denn neben Tramnitz hat der Rennstall zwei Formel-3-Rookies verpflichtet.

Charlie Wurz bringt als Sohn von Ex-Formel-1-Pilot Alexander Wurz einen großen Namen mit, die Ergebnisse waren aber 2024 nicht da. Mit Jenzer fuhr der Österreicher nur einmal in die Punkte, auch wenn das ein fünfter Platz in Melbourne war. Mit Trident dürfte er nun bessere Chancen auf gute Ergebnisse haben.

Dufek hatte ein ähnlich schwieriges Jahr und verhindert erst im allerletzten Rennen 2024 die komplette Nullnummer - so gab es immerhin einen Punkt mit AIX. Für 2025 wechselt er zu Hitech, wo er regelmäßiger um die Top 10 kämpfen möchte.

F1 Academy

Österreich

Emma Felbermayr (Sauber/Rodin) - Ergebnis 2024: -

Schweiz

Tina Hausmann (Aston Martin/Prema) - Ergebnis 2024: Platz zehn

© Motorsport Images Tina Hausmann fährt ein zweites Jahr in der F1 Academy Zoom Download

Die Österreicherin Emma Felbermayr wird 2025 ihr Formelsportdebüt geben und die Sauber-Farben von der Deutschen Carrie Schreiner übernehmen. In der Frauenserie muss jedes Formel-1-Team eine Fahrerin unterstützen - und die 18-Jährige ist die Wahl von Sauber. Wie wird sie sich in ihrem ersten Profijahr schlagen?

Tina Hausmann ist hingegen ein bekannter Name in der F1 Academy, schließlich fuhr sie auch bereits in der vergangenen Saison in den Farben von Aston Martin. Groß für Aufsehen sorgte die Schweizerin allerdings nicht und kämpfte wenn überhaupt um die hintersten Plätze in den Top 10. Gerne würde sie öfters Highlights wie beim Saisonfinale in Abu Dhabi zeigen, wo sie Vierte wurde.

Formel E

Deutschland

Pascal Wehrlein (Porsche) - Ergebnis 2024: Meister

Maximilian Günther (DS Penske) - Ergebnis 2024: Achter

David Beckmann (Cupra Kiro) - Ergebnis 2024: -

Schweiz

Sebastien Buemi (Envision) - Ergebnis 2024: Elfter

Nico Müller (Andretti) - Ergebnis 2024: Zwölfter

Edoardo Mortara (Mahindra) - Ergebnis 2024: 16.

© Motorsport Images Pascal Wehrlein holte im Vorjahr den Titel in der Formel E Zoom Download

Pascal Wehrlein geht als amtierender Meister in die neue Formel-E-Saison, die bereits im Dezember begonnen hat. Der Deutsche möchte seinen Titel natürlich verteidigen. Seinen endgültigen Durchbruch möchte Maximilian Günther feiern, der von Maserati zum ambitionierten DS-Penske-Team gewechselt ist. Er hat zwar bereits einige Siege feiern können, war aber noch nie im Titelkampf.

David Beckmann möchte hingegen mit Schlusslicht Kiro (ehemals NIO) seine ersten Schritte in der Serie machen, nachdem er einige Jahre raus aus dem Vollzeit-Motorsport war.

Der ehemalige Meister Sebastien Buemi hofft nach einigen dürftigen Jahren wieder auf etwas mehr Erfolg. Gleiches gilt für Edoardo Mortara, der einst um Titel kämpfte, jetzt aber mit Mahindra kleinere Brötchen backen muss. Derweil wünscht sich Nico Müller nach dem Wechsel von Abt-Cupra zu Andretti die ersten Erfolge an der Spitze.