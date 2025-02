Mick Schumacher: Mit der Formel 1 noch nicht ganz abgeschlossen

Die WEC-Saison 2025 beginnt am 21. und 22. Februar mit dem Prolog in Katar (Testfahrten). Am 28. Februar findet, ebenfalls in Katar, der offizielle Saisonauftakt statt. Die 24 Stunden von Le Mans steigen am 14. und 15. Juni. Saisonfinale ist das Achtstundenrennen in Bahrain am 8. November.

