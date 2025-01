Filmtag in Bahrain: Verstappen und Lawson erstmals im RB21

(Motorsport-Total.com) - Die Formel-1-Teams werden ihre Autos für die neue Saison vom 26. bis 28. Februar 2025 offiziell in Bahrain testen. Red Bull wird nur einen Tag vorher einen Filmtag auf der Strecke durchführen, um Max Verstappen und Liam Lawson die ersten Runden mit dem RB21 zu ermöglichen. Jedes Team darf an zwei Tagen maximal 200 Kilometer zu Filmzwecken abspulen, wobei spezielle nur Demo-Reifen von Pirelli verwendet werden dürfen.

© Motorsport Images Max Verstappen wird erstmals den RB21 testen Zoom Download

Obwohl es sich nicht um einen offiziellen Test handelt, die Reifen nicht den Spezifikationen für die Saison entsprechen und die Laufleistung begrenzt ist, nutzen die Teams diese Tage, um noch vor dem offiziellen Test mögliche Kinderkrankheiten am neuen Auto zu identifizieren. Bisher nutzte Red Bull dafür Silverstone, doch 2025 wird einer der Testtage in Bahrain stattfinden, wie die niederländische Ausgabe von Motorsport.com erfahren hat.

Verstappen und Lawson werden also am 25. Februar in Bahrain in Aktion zu sehen sein, nur einen Tag später beginnt an gleicher Stelle der dreitägige Wintertest der Formel 1. Red Bull verzichtet im Vorfeld der Saison 2025 auf eine offizielle Präsentation des RB21, auch Ferrari und Williams werden keinen Launch durchführen. Red Bull und andere Teams werden ihre Designs am 18. Februar im Rahmen der Feierlichkeiten zum 75-jährigen Bestehen der Königsklasse vorstellen.

Was an den Autos verändert wurde, wird dann noch nicht zu sehen sein, da Renderings oder Showcars zum Einsatz kommen. Aber Red-Bull-Technikchef Pierre Wache hat bereits eine Tendenz verraten, worauf der Fokus beim neuen Auto lag. Die Balance soll verbessert werden, denn in diesem Bereich gab es 2024 Probleme. Anpassungen am Set-up haben nicht gefruchtet, weshalb die Philosophie des Red-Bull-Boliden auf den Prüfstand gestellt wurde.

"Das heißt nicht, dass wir uns nicht auf den Rest konzentrieren werden, aber wir mussten uns zuerst auf die Balance-Probleme konzentrieren", so der Franzose. Außerdem will er die Schwachstellen ausmerzen, denn Verstappen hatte in Monza und Las Vegas keinen optimalen Heckflügel zur Verfügung, der für wenig Luftwiderstand sorgt. Am 25. Februar wird sich also erstmals zeigen, welche Lösungen Red Bull gefunden hat.