Kevin Magnussen im Interview: "Ich dachte, ich wäre der neue Lewis"

(Motorsport-Total.com) - Das Leben ist eine seltsame Sache. Man setzt sich Ziele. Man arbeitet. Man plant. Aber etwas völlig Zufälliges kann den Verlauf so dramatisch ändern, dass man einfach weiß: Wäre dieses Etwas nicht passiert, wäre alles anders gekommen.

© Motorsport Images Kevin Magnussen ist auch ohne Rennsieg oder Titel mit sich im Reinen Zoom Download

Ein Algorithmus einer Fluggesellschaft könnte dich neben deinen zukünftigen Geschäftspartner setzen. Du könntest in einer Bar jemandem auf den Fuß treten, eine Freundschaft beginnen und - zack - ehe du dich versiehst, arbeitest du als Rettungsschwimmer in Australien. Oder ein dänischer Millionär könnte deinen Händedruck mögen und - zack - fünf Jahre später bist du ein Formel-1-Fahrer.

Man könnte meinen, Kevin Magnussens Weg war vorgezeichnet. Es gab keine Möglichkeit, dass der Sohn von Dänemarks größtem Motorsportstar kein Rennfahrer wird, oder?

ANZEIGE

Aber als er von Karts zu Autos wechselte, ging seinem Vater Jan das Geld aus, um seine Karriere zu finanzieren. Und sie wurde von einem gewissen Karsten Ree gerettet, einem der reichsten Männer Dänemarks, der zufällig das Team von Magnussen Senior in der dänischen Tourenwagenmeisterschaft sponserte.

"Ich weiß sicher, dass ich ihm einen guten Händedruck gegeben habe, als ich ihn traf", lacht Kevin, während wir uns vor seinem letzten Rennen in der Formel 1 vor der Haas-Hospitality mit ihm zusammensetzen, um auf seine Karriere zurückzublicken.

"Ich habe ihm die Hand geschüttelt, ihm in die Augen geschaut und mich offenbar gut präsentiert! Er hat meinem Vater später davon erzählt. Er meinte: 'Dieser Junge hat was. Ich will ihn unterstützen'", berichtet der spätere Formel-1-Pilot.

"In Bezug auf die Ergebnisse gab es damals nicht viel, was mich qualifiziert hätte. Ich hatte im Kartfahren gut abgeschnitten, die dänische Formel Ford gewonnen. Aber weißt du, das reichte nicht aus, dass er all das Geld investieren wollte. Und ich dachte mir: Zum Glück habe ich ihm so einen guten Händedruck gegeben!"

"Ich habe dann nur eine Saison mit diesem Mann bestritten, aber dann kam ein anderer Investor ins Spiel - und das war in der britischen Formel 3. Die ersten paar Rennen liefen nicht so gut. Aber er hatte sich verpflichtet und wollte Ergebnisse sehen. Also rief er mich in sein Büro und sagte: 'Schau, ich muss was sehen.'"

"Ich war einfach - keine Ahnung - wirklich genervt. Ich sagte: 'Okay, weißt du was, komm zum nächsten Rennen, und ich werde beide Rennen gewinnen.' So übermütig! Und als ich ging, dachte ich: 'Scheiße! Verdammt, Mann. Was habe ich gerade zu diesem Typen gesagt ...' Weil er natürlich sagte: 'Ja, ich werde kommen."

ANZEIGE

"Das tat der dann auch. Und ich gewann beide Rennen! Hätte ich diese zwei Rennen nicht gewonnen, wäre er vielleicht nicht so begeistert von diesem Projekt gewesen."

Vom Schweißer zum Formel-1-Fahrer

Es gibt ein paralleles Universum, in dem Kevin Magnussen, der Sohn eines ehemaligen Formel-1-Fahrers bei McLaren und Stewart, Schweißer in der Kleinstadt Roskilde ist. Als sein Vater die Rennkarriere nicht mehr bezahlen konnte, besorgte ihm sein Onkel einen Job in einer lokalen Fabrik - "weil man nie weiß, wie das mit dem Motorsport ausgeht". Er verbrachte drei Monate dort und schweißte Dinge.

"Das Ding ist, es ist nicht mal ein paralleles Universum", grinst er. "Es ist dieses Universum. Ich war in einer Werkstatt mit Werkzeugen in der Hand und habe als Schweißer gearbeitet. Das tat ich - nicht sehr lange, Gott sei Dank, aber diese Realität ist nicht sehr weit von mir entfernt", gesteht der heute 32-Jährige.

ANZEIGE

"In gewisser Weise ist es ein Teil meiner Identität. Ein großer Teil von mir fühlt sich hier fehl am Platz. Ich bin ein Formel-1-Fahrer? Viele Leute kennen mich? Es fühlt sich immer noch ... nicht real an." Und das nach zehn Jahren im Sport, 185 Rennen, mehr als 200 Punkten, einer Poloposition und einem Podium.

Es ist eine Karriere, auf die viele neidisch wären. Aber gibt es etwas, das den Verlauf dramatisch hätte ändern und die Statistiken beeindruckender machen können?

Nehmen wir Lewis Hamilton als Beispiel. Es braucht nicht viel Fantasie, um ihn als achtfachen Weltmeister zu sehen. Aber was, wenn in den letzten Runden des Grans Prix von Brasilien 2008 der Regen gerade genug nachgelassen hätte, damit Timo Glock den Grip gefunden hätte, um aus der letzten Kurve zu beschleunigen?

ANZEIGE

Hätte Hamilton damals nicht seinen ersten Weltmeistertitel gewonnen, wäre er dann zu Mercedes gewechselt? Es gibt argumentativ ein Paralleluniversum, in dem Lewis kein Champion ist. Aber gibt es eines, in dem Kevin Magnussen es ist?

© LAT 2014 fuhr Magnussen im ersten Rennen mit McLaren direkt aufs Podest Zoom Download

"Nun, ich kam in die Formel 1 mit einem Team, bei dem man damals denken konnte, ich mache einfach Lewis nach", sagt er und erinnert sich: "Sogar nach dem ersten Rennen der Saison dachte ich: 'Ja, ich folge hier Lewis.' Als ich Australien verließ, schaute ich mir aus Spaß die Fahrerwertung im Flugzeug an."

"Natürlich war es nur ein Rennen. Aber ich war Zweiter in der Meisterschaft und dachte: 'Okay, der Kampf ist eröffnet, im ersten Jahr.' Ich dachte das wirklich."

ANZEIGE

"Aber es stellte sich heraus, dass dieses Rennen in Bezug auf die Leistung ein Ausreißer war, und der Rest der Saison, und die vielen, vielen Jahre danach ... Es dauerte zehn Jahre, bis McLaren wieder in die Form kam, die sie 2012 hatten. Und ich stieß genau am Anfang dieses Abwärtstrends dazu. Wäre ich zwei oder drei Jahre früher gekommen, wäre es eine andere Geschichte gewesen", so Magnussen.

"Ich glaube, ich hatte auch Pech, meinen Sitz am Ende dieses Jahres zu verlieren. Ich war schneller als Jenson (Button; Anm. d. R.), was das Tempo angeht. Aber er hatte bei weitem mehr Punkte in den Rennen gesammelt als ich", blickt er zurück.

"Es war ziemlich klar, was ich ändern musste. Ich musste einfach die Rennen beenden, mich ein bisschen beruhigen. Es war nicht so, dass ich besser werden musste - ich musste mich ein bisschen zurücknehmen. Dann, denke ich, hätte meine Leistung in Bezug auf Konsistenz und so weiter völlig anders ausgesehen."

ANZEIGE

"Ich denke, ich hatte Pech, diesen Sitz in jenem Jahr zu verlieren, und das hat irgendwie meine Laufbahn und meinen Karriereverlauf verändert", sagt Magnussen heute.

Magnussen: "Haas war ein großartiger Ort"

Nachdem sich das McLaren-Management entschieden hatte, dass Button derjenige sein würde, der mit Fernando Alonso in eine neue und - damals - vielversprechende Ära mit Honda-Motoren startet, wurde Magnussen auf die Ersatzbank verbannt.

Er zog zurück nach Dänemark und verbrachte ein Jahr damit, als Ersatzfahrer zu den Rennen zu reisen, während er mit Depressionen kämpfte und verzweifelt den Wunsch hatte, als Vollzeitfahrer in die Formel 1 zurückzukommen. Schließlich schaffte er es mit Renault zurück - aber der Schwung war verloren.

ANZEIGE

"Ich habe trotzdem daran geglaubt", sagt er, als er gefragt wird, ob der Gedanke, die Weltmeisterschaft zu gewinnen, zu diesem Zeitpunkt aus seinem Kopf verschwunden war.

"Ich wollte zeigen, dass ich gut genug bin, um bei einem großen Team mitzufahren. Und ich denke, Haas war ein großartiger Ort, um das zu tun. Ich bin mit Renault zurück in die Formel 1 gekommen, aber nur für ein Jahr - und das war toxisch."

"Ich hätte dort weitermachen können. Auch wenn sie leugnen, dass sie mir einen Vertrag angeboten haben. Ich kann dir den Vertrag zeigen, den sie mir angeboten haben. Aber das Ganze war dort einfach giftig, also war ich froh, die Chance zu bekommen, zu Haas zu gehen und dort Stabilität und Unterstützung zu finden."

© Motorsport Images Bei Haas fand Magnussen nach seiner Formel-1-Rückkehr ein gutes Umfeld Zoom Download

"Es war mein drittes Jahr in der Formel 1. Ich war 24 oder so ... 23? Weißt du, alles war noch möglich. Ich habe immer noch daran geglaubt, dass es möglich war. Und es gab Momente, in denen ich das Gefühl hatte, dass es in diese Richtung geht."

ANZEIGE

"Im Jahr 2018 hatten wir in der ersten Jahreshälfte ein wirklich gutes Auto. Charles (Leclerc) war gerade mit Sauber in die Formel 1 gekommen. Und der Anfang seiner ersten Saison war nicht großartig. Und meiner war wirklich gut! Und dann plötzlich meldete sich Ferrari. Plötzlich fuhr ich in ihrem Simulator - nicht für Haas, sondern für Ferrari. Und ich dachte, okay ... Ich war aufgeregt, wohin das führen könnte."

"Aber dann fing Charles an, es wirklich gut zu machen! Und ich hörte nichts mehr. Ich weiß nicht, wie nah es wirklich war. Aber ich denke, wenn Charles nicht angefangen hätte zu performen, wenn er die ganze Saison über eine miese Saison gehabt hätte, denke ich, dass ich einer der Fahrer gewesen wäre."

ANZEIGE

"Manchmal hat man das Gefühl, man kommt nah heran, aber dann doch nicht nah genug. So läuft es eben", weiß Magnussen. Auch eine Chance bei Red Bull zerschlug sich.

"Nach dieser Saison verließ Daniel (Ricciardo) Red Bull, und ich erinnere mich, dass mein Management mit Christian Horner gesprochen hat. Und er sagte: 'Schau, bei Red Bull ist nichts frei, aber wir können über Toro Rosso reden.' Und ich sagte: 'Nein, nein, das machen wir nicht' - was ich wahrscheinlich hätte tun sollen."

"Es war Gasly, der diesen Sitz bekam. Albon wurde aus der Formel 2 zu Toro Rosso befördert, und dann hat Gasly keinen guten Job gemacht - und Albon kam rein! Also landete der Typ, der diesen Toro-Rosso-Sitz bekam, schließlich bei Red Bull."

Keine Reue wegen vielleicht verpasster Chancen

Es wäre jedoch zu einfach - um nicht zu sagen unfair - alles auf Glück und Zufall zu schieben. Man muss sich immer noch Ziele setzen, planen und hart arbeiten. Hat Magnussen das Gefühl, so hart gearbeitet zu haben, wie er es hätte tun sollen? Und glaubt er, dass er das Talent hatte, Weltmeister zu werden?

ANZEIGE

"Ich hätte sicherlich mehr tun können", gibt er zu. "Ich glaube nicht, dass irgendjemand sagen kann: 'Ich hätte nicht mehr tun können.' Ich denke, es wird immer Dinge geben ... Es gab Zeiten, in denen ich nicht hart genug gearbeitet habe. Aber dann gab es Zeiten, in denen ich mir den Hintern aufgerissen habe."

"Ich habe wirklich keine Reue. Ich glaube nicht, dass es irgendetwas gibt, das ich hätte tun können, um den Verlauf meiner Karriere zu ändern. Ich bezweifle das wirklich."

ANZEIGE

"Und was ist genug Talent? Ich denke, ich hätte gerne mehr gehabt - weil es die Dinge einfacher gemacht hätte! Aber ich denke, ich hatte ein ziemlich gutes Maß an Talent. Wenn überhaupt, hätte ich mich mehr für die Technik hier interessieren können."

"Dieser Teil interessiert mich wirklich nicht. Ich will einfach fahren. Und ich denke, all diese Systeme und all dieses Mapping-Zeug und dieses theoretische Set-up-Zeug sind nicht meine Stärke. Ich bin kein Autotyp! Die meiste Zeit zu Hause fahre ich den Volvo meiner Frau, weil er bequemer ist als mein eigenes Auto."

"Ich schätze es, zu fahren und zu konkurrieren. Aber wenn ich ein größeres natürliches Interesse an der Technikseite gehabt hätte, hätte mir das wahrscheinlich genützt."

ANZEIGE

Vielleicht hätte sich Magnussen auch besser mit den Medien arrangieren können. Man könnte ihm vorwerfen, eine der geringsten Instagram-Follower-Zahlen im gesamten Feld zu haben, obwohl er zehn Jahre im Sport war. Man könnte argumentieren, dass er zumindest hätte versuchen können, an seinem Image zu arbeiten.

Aber während andere Fahrer fast jede Ankunft im Fahrerlager als roten Teppich behandeln, läuft der Däne immer mit Jeans, Sneakers und einem Team-T-Shirt durch die Tore. "Ich denke, das ist ein Teil der Formel 1, mit dem ich mich nicht wirklich identifizieren kann", sagt der 32-Jährige selbst und ergänzt: "Dieses ganze ... Influencer-Sein ist etwas, womit ich mich nicht identifiziere. Überhaupt nicht."

"Ich bin ein Fahrer. Ich fahre das Auto. Ich würde mich sehr fehl am Platz fühlen, wenn ich in Prada oder, keine Ahnung, diesen ganzen Modemarken herumlaufen würde... Wenn sie mir eine Menge Geld zahlen würden, okay, vielleicht würde ich es tragen! Aber ich würde mich trotzdem sehr merkwürdig fühlen."

ANZEIGE

"Klar gibt es eine kommerzielle Seite der Formel 1, die ich gelernt habe zu navigieren. Da steckt viel Geld in Sponsoring und kommerziellen Deals. Aber was ich herausgefunden habe, ist, dass diese High-End-Modemarken sowieso nicht zahlen wollen, weil sie so groß sind. Dann ist es besser, sich mit einem IT-Unternehmen einzulassen."

"Wofür das alles? Eine große Marke aufzubauen, eine Modeikone zu werden und all das ... Ich denke, manche Leute tun das nur, um ihr Ego zu befriedigen. Wir fahren doch nur Autos, oder? Die wirklich wichtigen Dinge im Leben passieren hier nicht."

"Aber ich glaube, es ist etwas, das uns von klein auf eingebläut wird, bei all diesen Fahrern, dass das unsere Identität ist. Es befriedigt unser Ego - schnell zu sein", merkt Magnussen an. "Wir fühlen uns gut, wenn wir schnell sind, schneller als die anderen. Es ist eine merkwürdige Sache, oder? Wenn man darüber nachdenkt!"

Analyse Quali: Magnussen auf Pole, Mick Letzter Video wird geladen… Magnussen auf Pole, Schumacher Letzter: Dieses Ergebnis ist kein Witz, sondern im Qualifying zum Grand Prix von Sao Paulo Realität geworden. Weitere Formel-1-Videos

"Schneller zu sein als jemand anderes, ihn sich schlecht fühlen zu lassen - das ist ein verdammt gutes Gefühl! Ich weiß auch nicht. Es ist etwas Merkwürdiges. Aber wenn man darüber nachdenkt, was wir hier eigentlich machen, wird es irgendwie trivial."

Auch ohne Rennsieg oder WM-Titel glücklich

Aber die Formel 1, mit all ihrer überheblichen Pracht und den übersteigerten Egos, hat Kevin Magnussen auch alles gegeben, was er heute hat. "Sie hat mir die Möglichkeit gegeben, ein privilegiertes Leben zu führen", weiß der Däne.

ANZEIGE

"In erster Linie sehe ich das jetzt aus der Perspektive eines Vaters. Ich sorge für meine Familie, und ich kann das, indem ich ein Auto fahre und trotzdem das Leben genieße."

ANZEIGE

"Das ist ein enormes Privileg, das nicht viele Menschen haben. Ich kann so viel Zeit mit meinen Kindern verbringen, wie ich will. Und wir haben trotzdem Essen auf dem Tisch. Das ist das Wichtigste, was ich aus dieser Karriere mitnehme. Dafür bin ich am meisten dankbar", betont der scheidende Haas-Pilot.

Das Leben ist wirklich seltsam. Man kann seinen Traumjob verlieren, depressiv werden, sein ganzes Geld verlieren, in seine Heimatstadt mit 50.000 Einwohnern zurückziehen und dabei die Liebe seines Lebens und künftige Mutter seiner Kinder treffen.

"Sie arbeitete als Kellnerin in einem Restaurant, und ich habe einfach angefangen, mit ihr zu flirten", erzählt Magnussen darüber, wie er damals Louise kennenlernte. "Ich hatte gerade meinen Platz bei McLaren verloren, und wir haben uns in einer Zeit getroffen, in der ich ziemlich deprimiert war. Sie hat studiert."

ANZEIGE

"Sie ist Lehrerin, und sie hat dafür studiert - und ich habe in ihrer kleinen Wohnung gewohnt. Im Grunde hat sie sich um mich gekümmert, nicht umgekehrt", gesteht er.

"Ich war komplett pleite. Ich habe einen großen Teil von dem, was ich verdient habe, an meinen Investor gezahlt. Und ich war jung und dumm, also habe ich den Rest ausgegeben. Jeden Cent, den ich in diesem Jahr verdient habe. Ein paar Monate im folgenden Jahr hatte ich einfach kein Geld mehr, kein Einkommen."

"Die Bank hatte alle meine Kreditkarten gesperrt. Als ich dann ein Angebot von Toto (Wolff) bekam, an einem DTM-Shootout-Test mit Mercedes teilzunehmen, konnte ich mir nicht einmal ein EasyJet-Ticket leisten. Sie hat dafür bezahlt. Und ich habe ihre Kreditkarte benutzt, um zu diesem Test zu reisen, Essen zu kaufen und den Mietwagen zu tanken. Sie war wirklich unglaublich", schwärmt er.

ANZEIGE

Magnussen beendet seine Karriere zwar nicht mit einer Weltmeisterschaft. Er hat nicht einmal ein Rennen gewonnen. Und sein einziger Podiumsplatz ist immer noch der in Australien 2014. Aber er hat etwas Größeres aus seiner Zeit in der Formel 1 gewonnen.

"Ich glaube, das ist etwas, das erst in den letzten paar Jahren gekommen ist", sagt er. "Früher war ich sehr verzweifelt, einfach in der Formel 1 zu bleiben und meine Ziele zu erreichen. Ich dachte wirklich, dass das Glück im Leben davon abhängt."

"Es war eine große Erleichterung, aus dieser Blase herauszukommen und zu erkennen, dass es überhaupt nicht davon abhängt. Es ist schön, wenn man es hat, aber es ist kein Muss."

ANZEIGE

"Ich betrachte es aus zwei Perspektiven. Auf eine Weise habe ich mein Ziel nicht erreicht. Und das ist eigentlich ... es nervt! Es nervt irgendwie. Und es wird immer nerven! Aber es ist in Ordnung. Ich schaue auf das, was ich bekommen habe, und es ist wirklich schwer, irgendwelche schlechten Emotionen zu fühlen. Wenn ich es aus dieser Perspektive betrachte, fühlt es sich mehr an wie: 'Verdammt, ja!'"