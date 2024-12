Startbilanz 2024: Diese Fahrer meisterten die erste Runde am besten

(Motorsport-Total.com) - Ein guter Start kann in der Formel 1 entscheidend sein - wertvolle Positionen werden in der ersten Runde gewonnen oder verloren. In der Saison 2024 zeigten einige Fahrer bemerkenswerte Konstanz, während andere Probleme hatten und bereits nach wenigen Metern Plätze einbüßten. Wir haben die Daten analysiert und zeigen, wer die besten und schlechtesten Starter des Jahres waren.

Der beste Starter der Formel-1-Saison 2024 war zweifelsohne Haas-Pilot Kevin Magnussen. Berücksichtigt man alle Grands Prix sowie Sprintrennen, konnte der Däne insgesamt 44 Positionen in der ersten Runde gewinnen. Seine beeindruckendste Leistung zeigte er im letzten Saisonrennen in Abu Dhabi: Von Startplatz 14 machte er sieben Plätze gut und beendete die erste Runde auf Rang sieben.

Charles Leclerc mit dem besten Start der Formel-1-Saison 2024

Im Sprint von Miami sowie im Kanada-Rennen gewann der Haas-Pilot jeweils sechs Plätze in der ersten Runde, während es beim Grand Prix von Ungarn fünf Positionen waren. Bemerkenswert ist, dass Magnussen in nur zwei Rennen überhaupt Positionen verloren hat: Beim Grand Prix von China büßte er eine Position ein, in Las Vegas zwei.

Auf Rang zwei der besten Starter 2024 landet Lewis Hamilton mit insgesamt 27 gewonnen Positionen in Runde eins. Besonders in der zweiten Saisonhälfte liefen die Qualifyings für den Mercedes-Piloten nicht nach Plan, aber der Brite konnte seine schlechten Startpositionen mit guten Starts oft wettmachen.

Rang drei geht an den Chinesen Guanyu Zhou. Der Sauber-Pilot war im Qualifying im Durchschnitt der langsamste Fahrer der Saison 2024, seine durchschnittliche Startposition betrug 17,5. Somit hatte er wenig zu verlieren, aber viele Möglichkeiten, Positionen zu gewinnen. Der beste Start der Saison gelang jedoch Charles Leclerc, der in Abu Dhabi gleich elf Plätze in der ersten Runde gutmachte.

27 Plätze verloren: Lando Norris der schlechteste Starter

Der schlechteste Starter der Formel-1-Saison 2024 war wenig überraschend Lando Norris. Insgesamt 27 Positionen gingen in der ersten Runde verloren. Dabei berücksichtigt die Statistik auch Startunfälle, unabhängig davon, ob diese selbst verschuldet waren. Im Sprint von Miami wurde Norris etwa von den Aston Martins abgeräumt und schied aus, wodurch allein in diesem Rennen elf Plätze verloren gingen.

Von insgesamt zehn Polepositions in Sprint- und Hauptrennen konnte Norris allerdings nur dreimal die erste Runde als Führender beenden. Besonders in Spanien, Ungarn und Italien könnten seine schwachen Starts entscheidend dazu beigetragen haben, dass er die Rennen am Ende nicht gewann. Beim 17. Saisonrennen in Aserbaidschan schaffte Norris erstmals im gesamten Jahr, in der ersten Runde überhaupt Positionen gutzumachen - hier ging es drei Plätze nach vorne.

Über die komplette Saison hinweg kommt Lando Norris auf eine durchschnittliche Startposition von 3,33 und hatte somit auch mehr zu verlieren als zu gewinnen. WM-Rivale Max Verstappen hatte mit einer ähnlichen durchschnittlichen Startposition von 3,4 hingegen eine deutlich bessere Startbilanz und konnte insgesamt sechs Positionen in der ersten Runde gutmachen.

Auch Ricciardo und Albon mit großen Problemen

Zweitschlechtester Starter der Formel-1-Saison 2024 war Daniel Ricciardo im Racing Bulls mit 22 verlorenen Positionen in der ersten Runde. Mit 19 verlorenen Plätzen folgt Alexander Albon auf Rang drei der Negativliste. Der Williams-Pilot war allerdings häufiger in Kollisionen in der ersten Runde verwickelt.

Der schlechteste Start der Saison geht im Übrigen an Oscar Piastri beim Großen Preis von Abu Dhabi. Insgesamt 17 Plätze verlor er, nachdem er in der ersten Kurve mit Max Verstappen kollidierte. Ohne diesen Zwischenfall wäre Piastri in der Gesamtwertung sogar im Plus mit neun gewonnenen Positionen in Runde eins.

Schaut man nur auf die Teams, dann war Haas mit 50 gewonnenen Plätzen das beste Team am Start, vor allem dank Kevin Magnussen. Den letzten Platz in dieser Wertung belegt McLaren, die über die gesamte Saison hinweg insgesamt 35 Positionen verloren.