Offener Brief von Zak Brown: McLaren noch nicht am Gipfel angekommen

(Motorsport-Total.com) - McLaren hat es geschafft. Zum ersten Mal seit 1998 ist der einst erfolgsverwöhnte Rennstall wieder die Nummer 1 in der Formel 1. Zum ersten Mal seit 26 Jahren hat man wieder eine Konstrukteursmeisterschaft nach Woking holen können.

© Motorsport Images Zak Brown feiert den WM-Titel 2024 mit Lando Norris Zoom Download

Lando Norris und Oscar Piastri haben mit ihren Leistungen dafür gesorgt, dass McLaren die Konkurrenz um Ferrari und Red Bull in Schach halten und sich den Titel sichern konnte - sehr zur Freude von Geschäftsführer Zak Brown, der am Ziel seiner Träume angekommen ist und es in Abu Dhabi richtig krachen ließ.

Wenige Tage später hat der Amerikaner nun seine Gedanken gesammelt und einen offenen Brief an die McLaren-Mitarbeiter und -Fans verfasst. Diese ausführlichen Zeilen wollen wir an dieser Stelle im übersetzten Wortlaut wiedergeben:

Liebe McLaren-Fans,

1998, als dieses Team seine letzte Konstrukteursmeisterschaft feierte, wäre es unvorstellbar gewesen, dass McLaren 26 Jahre lang keinen Titel gewinnen würde. Aber das ist es, was unseren Sport so besonders macht: das Auf und Ab, die Nebenhandlungen, die Siegesserien, die Trophäen-Dürre und die Comebacks.

Lando sagte vor dem Wochenende, dass die harten Zeiten die guten Zeiten cooler machen, und ich konnte ihm nur zustimmen - obwohl es vielleicht einfacher gewesen wäre, in ein Siegerteam zu kommen!

Der Gewinn der Konstrukteursmeisterschaft ist für jeden einzelnen Mitarbeiter von McLaren ein wahr gewordener Traum. So wie ich werden sie alle irgendwann einmal vom Nervenkitzel der Formel 1 gefesselt gewesen sein und davon geträumt haben, an einem historischen Moment wie diesem teilzuhaben.

Es ist ein enormer Erfolg, und es passt, dass wir in diesem Jahr den 50. Jahrestag unseres ersten Gewinns der Konstrukteursmeisterschaft im Jahr 1974 begehen. Das ist der ultimative Preis in unserem Sport. Das ist der Grund, warum wir Rennen fahren: Wir wollen Titel gewinnen, nicht nur einfach dabei sein.

Als Bruce McLaren dieses Team gründete, hatte er wohl die größten Ambitionen. Ich kann mir jedoch nicht vorstellen, dass selbst er dieses Niveau an anhaltendem Erfolg über sechs Jahrzehnte hinweg in verschiedenen Rennserien erwartet hätte.

Und dass dieser Erfolg auch nach seinem allzu frühen Tod anhält, zeigt die Kraft dessen, was er geschaffen hat, und die Widerstandsfähigkeit des Teams, das er zusammengebracht hat.

Es gibt Leute, die seit 30 bis 40 Jahren Teil dieses Teams sind, die mit Mitgliedern von Bruces ursprünglichem Team zusammengearbeitet haben und die dazu beigetragen haben, seine Mentalität weiterzugeben, um sicherzustellen, dass das gleiche Ethos heute bei McLaren herrscht.

Wenn du als Mitarbeiter oder Vertreter dieser Marke durch die Türen von McLaren gehst, dann deshalb, weil wir glauben, dass du dieselben Eigenschaften besitzt. Ohne dies wäre das nicht möglich gewesen.

Niemand sollte das Ausmaß dieser Leistung unterschätzen. Wir haben 26 Jahre gebraucht, um wieder an diesen Punkt zu gelangen, und in dieser Zeit hat sich so viel verändert.

Unser Sport ist nicht wiederzuerkennen und entwickelt sich ständig weiter, aber jetzt sind wir endlich mit Williams gleichgezogen, einem anderen F1-Giganten, als Konstrukteur, der die zweitmeisten Titel gewonnen hat, hinter unserem Rivalen dieser Saison, Ferrari.

Als Rennteam konzentriert man sich immer auf das, was als Nächstes ansteht - das nächste Training, das nächste Rennen, die nächste Saison - und nimmt sich nur selten die Zeit, innezuhalten und seine Errungenschaften zu feiern, aber es ist unbedingt notwendig, dass wir für eine Sekunde innehalten, um die unglaubliche Arbeit anzuerkennen, die die Mitarbeiter von McLaren geleistet haben.

Einige Leute haben dies als das größte Comeback in der Geschichte der Formel 1 bezeichnet. Ich überlasse es anderen, darüber zu debattieren, aber ich möchte sagen, dass ich nicht glaube, dass irgendjemand, der bei klarem Verstand ist, vorausgesagt hätte, dass wir weniger als zwei Jahre nach unserem Start im Jahr 2023 die Meisterschaft gewinnen würden, als wir das neunt-, vielleicht sogar zehntschnellste Team im Feld waren.

Selbst wenn man die Konstrukteursmeisterschaft außer Acht lässt, war dies unsere erfolgreichste Saison seit 2012.

Es zeigt, wozu wir fähig sind, dass wir nicht nur in so kurzer Zeit den Spieß umgedreht haben, sondern auch, dass wir überhaupt daran geglaubt haben, dass es möglich ist. Das ist auch genau der Grund, warum wir mit den Füßen auf dem Boden bleiben müssen, denn es zeigt, wie schnell sich die Dinge in unserem Sport ändern können.

Wenn wir uns in weniger als zwei Jahren von einem der schlechtesten Teams im Feld zu einem Meisterschaftsgewinner entwickeln können, dann kann es mit Sicherheit genauso schnell in die andere Richtung gehen.

So sehr wir die Geschwindigkeit unseres Triumphs feiern sollten, so sehr sollte er uns auch als Warnung dienen, dass wir den Fuß nicht vom Gas nehmen dürfen. Der Entwicklungswettlauf hört nie auf, und wir müssen dafür sorgen, dass wir an vorderster Front dabei bleiben. In der Sekunde, in der man langsamer wird, wird man überholt.

Zum Glück kann ich sicher sein, dass wir jetzt genauso hart weiterarbeiten werden wie bisher. Was wir erreicht haben, verdanken wir den unermüdlichen Spitzenleistungen unserer Mitarbeiter, angeführt von dem bemerkenswerten Andrea Stella und seinem Management-Team.

Eine Konstrukteursmeisterschaft kann nur erreicht werden, wenn alle Abteilungen an einem Strang ziehen. Wenn sie nicht effektiv zusammenarbeiten, wird ein Rennwagen nicht rechtzeitig finanziert, entworfen, produziert oder gebaut.

An jedem Rennwochenende sieht man zu, wie sich die beste Fahrerpaarung der Formel 1, Lando und Oscar, hinter das Steuer des MCL38 setzt und eine Schicht für dieses Team einlegt. In diesem Jahr waren sie meistens an der Spitze des Feldes, mit sechs Grand-Prix-Siegen, 21 Podiumsplätzen und acht Polepositions, einschließlich einer Serie von 14 Podiumsplätzen in Folge, der zweitlängsten in unserer Geschichte.

Unsere Fahrer haben uns stolz gemacht. Lando hat Max in der Fahrerwertung hart bedrängt und ist der erste Fahrer seit Jenson im Jahr 2011, der für uns Zweiter geworden ist.

Und Oscar ist in seiner erst zweiten Saison der erste McLaren-Fahrer, der für uns den vierten Platz erreicht hat, seit Lewis im Jahr 2012. Sowohl auf als auch neben der Strecke haben beide in diesem Jahr große Fortschritte gemacht und gezeigt, dass sie das Zeug dazu haben, um die Meisterschaft zu kämpfen.

Hinter jedem Sieg stehen diejenigen, die in der Garage und am Kommandostand die Autos entwickelt und wichtige strategische Entscheidungen getroffen haben, und diejenigen, die in Großbritannien in der Einsatzzentrale und an unserem Next-Gen-Simulator arbeiten - all das baut auf den Bemühungen derjenigen auf, die das Auto entworfen, produziert und gebaut haben.

Es ist nicht nur das Rennteam. Unsere kommerzielle Abteilung hat großartige Arbeit geleistet und uns durch erstklassige Partnerschaften unterstützt. Ob es sich um unsere Hauptpartner OKX, Google und seit kurzem Mastercard handelt oder um eine der vielen anderen großen Marken, die sich uns angeschlossen haben - jeder von ihnen hat uns geholfen, einen schnelleren Rennwagen zu bauen.

Sie versorgen das Team mit den Werkzeugen, der Technologie und den finanziellen Mitteln, die es braucht, um an der Spitze des Feldes mitzufahren, und sorgen gleichzeitig dafür, dass wir als Unternehmen effizienter sind und unsere Fans besser erreichen.

Unsere Finanzabteilung stellt sicher, dass wir die Budgetgrenze einhalten und effizient damit umgehen, wie und wofür wir das Geld ausgeben, um das Team mit den Ressourcen auszustatten, die es braucht, um die bestmöglichen Autos zu bauen und Rennen zu fahren.

All dies wird von unserem Mitarbeiterteam unterstützt, das eine Schlüsselrolle bei der Kultivierung der richtigen Mentalität gespielt hat und nur diejenigen einstellt, die unsere Prinzipien übernehmen und uns verbessern wollen.

Aber letztendlich beginnt alles mit euch, unserer großartigen Fangemeinde. Ihr wart mega. Bei all der Komplexität und dem Wettbewerb in der Formel 1 vergessen manche Leute, dass der Grund, warum wir Rennen fahren, darin besteht, die Formel-1-Fans auf der ganzen Welt zu unterhalten.

Als ich aufwuchs, habe ich lebhafte Erinnerungen an die McLaren-Fangemeinde, und es war großartig zu sehen, wie sie in den letzten Jahren auf ein neues Niveau gewachsen ist. Es kommt selten vor, dass ich das Haus verlasse, ohne auf den Straßen irgendeine Form von McLaren-Fanartikeln zu sehen.

Die Unterstützung, die wir von der "Papaya Army" erfahren haben, war immens. Ihr habt uns durch dick und dünn unterstützt. Für mich haben wir die besten Fans in der Formel 1. Ihr seid der Grund, warum wir zu Papaya zurückgekehrt sind und warum wir unsere Sonderdesigns verwenden, sei es die von Senna inspirierte Lackierung in dieser Saison oder das Triple-Crown-Design 2023.

Wir nehmen euer Feedback auf und lassen es in unsere Entscheidungen einfließen, weshalb wir eine so einzigartige Beziehung zu unseren Fans haben.

Unsere Kommunikationsabteilung spielt dabei eine wichtige Rolle. Sie sorgt nicht nur dafür, dass wir unsere Marke und unsere Botschaft beibehalten, sondern spielt auch eine entscheidende Rolle bei der Einbindung der Fans und stellt sicher, dass unsere Fangemeinde über die verschiedenen Medien ausreichend Zugang zu Lando, Oscar und dem Team hat.

Wenn auch nur eine dieser Abteilungen nicht erstklassig wäre, würde ich einen ganz anderen Brief an Seuch alle schreiben. Wenn eine Abteilung versagt, beeinträchtigt das jede andere Abteilung und macht ihre harte Arbeit sinnlos. Es ist eine Kettenreaktion.

Aber lasst mich klarstellen, dass dies nicht der Gipfel unseres Berges ist. Wir sind nicht auf einer Reise, sondern auf einer Quest, wie wir intern zu sagen pflegen. Wenn ich jeden Tag zur Arbeit gehe, ist das eine Reise: Man geht von Punkt A nach Punkt B, kommt dort an, und dann ist die Reise zu Ende.

Eine Quest ist andauernd. Wir versuchen, zum Mond zu fliegen, und wir wollen nicht nur einmal zum Mond fliegen. Wir wollen die Konstrukteursmeisterschaft mehrmals gewinnen. Wir wollen die Fahrermeisterschaft gewinnen, und wir wollen auch in jeder anderen Motorsportart, in der wir antreten, immer wieder gewinnen.

Wenn wir einmal gewonnen haben, hören wir nicht auf, wir sammel uns und machen uns bereit, wieder zu gewinnen.

Ich danke euch, dass ihr weiterhin Teil dieser Quest seid. Wir sehen uns in der nächsten Saison wieder, bereit für einen neuen Anlauf.

Immer vorwärts

Zak