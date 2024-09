YouTube-Stammtisch: Roger Benoit, ein Leben für die Formel 1

(Motorsport-Total.com) - Am Montagabend findet auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de ein ganz besonderer Abend mit einer echten Paddock-Legende statt. Roger Benoit, Formel-1-Reporter des Schweizer Blick, wird am virtuellen Stammtisch zuerst mit Christian Nimmervoll über seine besten Geschichten aus mehr als 50 Jahren Grand-Prix-Sport und sein unglaublich bewegtes Leben sprechen, und anschließend auch die Fragen der Kanalmitglieder beantworten.

© Motorsport Network (Sascha Riefe) Roger Benoit erzählt Geschichten aus einem bewegten Leben in der Formel 1 Zoom Download

Benoit, geboren am 13. Januar 1949 in Neuenburg, ist ein Urgestein im Formel-1-Paddock. Seit 1967 berichtet er für den Blick, seit 1970 fast ununterbrochen über die Königsklasse des Motorsports. Kein anderer schreibender Journalist hat mehr Grands Prix besucht als er, und zu seinen Rennwochenenden kommen auch noch geschätzte 1.000 Testtage, von denen er vor Ort berichtet hat.

Eine Zeitspanne, in der auch viele Beziehungen zu Fahrern und Teamchefs entstanden sind, und unzählige unterhaltsame und tragische Geschichten, über die er an unserem Formel-1-Stammtisch plaudern wird.

Es ist ein bewegtes Leben, auf das Benoit bisher zurückblickt. Seine ersten Berichte über den FC Nordstern, bei dem sein Vater Funktionär war, schrieb er schon im Alter von elf Jahren. Mit 15 war er der jüngste Fußballschiedsrichter in der Schweiz. Mit 16 schmiss er das Gymnasium und sattelte um, absolvierte stattdessen eine Lehre als Schriftsetzer. Der Weg im Medienbusiness schien also vorgezeichnet.

Er war gerade mal 18, als er in den Sommerferien in die DDR reiste, um an einem "Arbeits- und Erholungslager" der Freien Deutschen Jugend teilzunehmen. Nicht aus Jux und Tollerei, sondern um einen Bericht für die Volksstimme Magdeburg zu schreiben. Sein Honorar spendete er dem vietnamesischen Volk für seinen Freiheitskampf, in einer Zeit, als der Vietnamkrieg noch Realität war und kein Motiv für Hollywood-Blockbuster.

1970 berichtete er in Brands Hatch zum ersten Mal vor Ort von der Formel 1. Es war, bei allen Tragödien, die er miterleben musste, Liebe auf den ersten Blick. Auch wenn die meisten Fahrer, die damals am Start waren, heute tot sind. "Ich wurde sehr schnell in der Formel 1 mit dem Tod konfrontiert", hat Benoit einmal in einem Interview gesagt.

1989 wollte er mit der Formel 1 eigentlich schon aufhören, doch eine gescheiterte Ehe später, mit einer Hochstaplerin, war der Rückzug abgesagt. 2002, beim Grand Prix von Kanada, wollte er zum ersten Mal sein Leben beenden - und er spricht auch darüber ganz offen: "Wenn du so extrem lebst wie ich, gibt es gewisse Situationen, in denen es einfach zu viel wird."

Es sind unglaubliche Geschichten, die Benoit aus mehr als 50 Jahren als Formel-1-Reporter erzählen kann. Ein Gast, auf den wir uns ganz besonders freuen!

Formel-1-Stammtisch: Was ist das?

Unsere Kanalmitglieder haben am Montagabend die einzigartige Gelegenheit, in einem Zoom-Meeting persönlich mit Roger Benoit über sein bewegtes Leben in der Formel 1 zu plaudern und ihm Fragen zu stellen. Unsere User bestimmen dabei die Themen.

Zuletzt war im August Carrie Schreiner, die einzige deutsche Fahrerin in der F1-Academy, am Stammtisch zu Gast. Davor waren auch schon prominente Akteure wie der ehemalige Haas-Teamchef Günther Steiner, Racing-Bulls-CEO Peter Bayer oder die ehemaligen Grand-Prix-Piloten Ralf Schumacher, Alexander Wurz und Nick Heidfeld bei uns am Stammtisch, oder auch Rennstreckenbauer Hermann Tilke.

Die bisherigen Stammtische (seit Dezember 2021) haben stets zwischen drei und sieben Stunden gedauert. Wenn der prominente Gast den Livestream verlassen hat, gibt's noch die Gelegenheit, unter Gleichgesinnten über die Formel 1 zu diskutieren oder auch unserem Team Fragen zu stellen und über das, was gerade Thema ist in der Königsklasse, zu fachsimpeln.

Teilnehmen oder nur zuschauen: Beides möglich!

Unsere Kanalmitglieder können am September-Stammtisch (Beginn: Montag, 19:00 Uhr) selbst teilnehmen. Entweder passiv als Zuschauer des Livestreams, oder aktiv mit Textnachrichten über den Livechat. Oder sogar selbst mit Webcam oder Smartdevice direkt von Angesicht zu Angesicht.

Video wird geladen… Weitere Formel-1-Videos

Dabei werden möglichst viele User die Gelegenheit haben, unserem Gast höchstpersönlich Fragen zu stellen. Am besten ganz entspannt, im informellen Rahmen, mit einem Glas Bier oder Wein in der Hand - so, wie man das von einem Stammtisch in der Kneipe halt kennt.

Infos: Wie man sich ins Meeting einwählen kann

Infos zur Einwahl gibt's kurz vor Beginn des Events im Tab "Mitgliedschaft" auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de.

Die Kanalmitglieder, die gar keine Lust haben, aktiv an der Diskussion teilzunehmen, aber daran interessiert sind, was dort wie diskutiert wird, die können den Livestream ab 19:00 Uhr auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de schauen, oder natürlich auch nach Ende des Stammtischs on demand als Video.

Archiv: Die bisherigen Stammtische als Video

Neue Mitglieder haben natürlich auch die Möglichkeit, alle bisherigen Mitgliederstammtische im Re-Live zu schauen.

