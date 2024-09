Erste Pole in Führung umgewandelt: Hat Norris seine Startkrise überwunden?

(Motorsport-Total.com) - Lando Norris' erfolgreicher Start von der Poleposition beim Großen Preis von Singapur scheint seinen Fluch der ersten Runde beseitigt zu haben, obwohl McLaren-Teamchef Andrea Stella sagt, dass es nach der Analyse auch kein eindeutiges Problem mit Norris' bisherigen Startfehlern gab. In Singapur konnte der Brite zum ersten Mal in seiner Formel-1-Karriere eine Poleposition in eine Führung nach Runde eins umwandeln.

"Ich bestreite nicht, dass die Starts und die allgemeine Herangehensweise an die erste Kurve der ersten Runde für Lando eine Verbesserungschance gewesen sein könnten", erklärt Stella. "Aber nachdem wir als Gruppe, einschließlich Lando, eine kleine Analyse gemacht haben, sind wir die ganze Saison über jeden einzelnen Start und jede einzelne erste Runde durchgegangen."

"Und um fair zu sein, haben wir festgestellt, dass selbst in den Fällen, in denen Lando von der Poleposition gestartet ist und am Ende der ersten Runde nicht auf Platz eins lag, er in Bezug auf seine Leistung nicht viel falsch gemacht hat."

Plätze gewonnen in Runde 1: Norris bleibt Letzter

Es scheint vielmehr, dass Norris einige Male in der Beschleunigungsphase die Reifen zu schnell durchdrehen lässt, was in der zweiten Phase Zeit kostet. Die Daten sprechen eine klare Sprache: nach 18 Grands Prix sowie drei Sprintrennen im Jahr 2024 hat Norris bisher 26 Plätze am Start eingebüßt, so viel wie kein anderer Fahrer.

In Baku schaffte er es von Startplatz 15 überhaupt zum ersten Mal in dieser Saison, mindestens einen Platz in der ersten Runde zu gewinnen, nachdem ihm zuvor nicht eine seiner Polepositions eine Führung nach Runde eins gebracht hat. In Singapur konnte der 24-Jährige diese Horror-Serie beenden, doch hochgerechnet dürfte Norris 2024 allein durch schlechte Starts um die 30 WM-Punkte verloren haben.

Stella: Wäre gar nicht so viel mehr gegangen?

"Wir haben uns Barcelona angesehen und waren der Meinung, dass Russell auch dann auf P1 gewesen wäre, wenn Lando etwas anderes versucht hätte", beschreibt Stella den Vorfall in Spanien, wo Norris von Startplatz eins auf Rang drei zurückfiel und sich in der Folge Max Verstappen geschlagen geben musste, obwohl der McLaren das schnellere Auto war. "Es gab einige Möglichkeiten, was die Ausführung des Starts anbelangt, aber wir erkennen an, dass dies auch auf Seiten des Teams lag."

"Ich glaube, in Zandvoort zum Beispiel hatten beide Autos kalte Reifen, weil das Team ein Problem hatte, und beide Autos hatten keinen guten Start. Ich denke, auf den ersten Blick sah es so aus, als hätte Lando dort eine Chance vergeben. Tatsächlich waren die Fakten nicht so klar."

Allerdings fallen die Fakten im Vergleich zu seinem Teamkollegen Oscar Piastri relativ klar aus. Der Australier konnte 2024 insgesamt sechs Positionen am Start gewinnen, während Norris 26 Plätze eingebüßt hat. Das Argument, Norris habe von besseren Startplätzen auch weniger zu gewinnen, entfällt spätestens, wenn man auf die Startleistung von Max Verstappen schaut.

Stella: Jetzt wird eine gewisse Routine reinkommen

Keiner stand 2024 öfter auf der Poleposition als der Niederländer, dennoch konnte Verstappen in dieser Saison bereits neun Plätze in Runde eins gewinnen, womit er auf Rang vier von allen Fahrern steht. Spitzenreiter ist Haas-Pilot Kevin Magnussen mit 34 gewonnenen Positionen. Bemerkenswert ist dabei auch, dass der Red-Bull-Pilot in Runde eins in keinem einzigen Rennen oder Sprintrennen eine Position verloren hat.

Stella fügt hinzu, dass McLaren seine Bemühungen, die Starts zu verbessern, in jedem Fall beschleunigt hat und dass ein erfolgreicher Start in Singapur Norris Vertrautheit verschaffen wird, sollte er in diesem Jahr weitere Polepositions erreichen: "Wir haben uns definitiv auf die Ausführung des Starts und die Vorbereitung der Reifen konzentriert, auch Lando selbst."

"Sogar die Zeit, die wir während eines Wochenendes auf die Startvorbereitung verwenden, ist jetzt konzentrierter. Man gewinnt Vertrauen. Und man wird damit vertraut, von der Poleposition zu starten und zu verstehen, was man tun muss, auch in Bezug auf die Verteidigung, um die Leute davon abzuhalten, [die Führung] zu übernehmen. Ich denke, das ist ein Teil des Weges, und es ist gut, dass wir uns jetzt mit dieser Art von Gelegenheit auseinandersetzen müssen."