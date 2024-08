Wie Jack Doohan von seiner Beförderung zum Formel-1-Fahrer erfuhr

(Motorsport-Total.com) - Wer glaubt, die Beförderung zum Stammfahrer in der Formel 1 sei ein formeller oder gar feierlicher Akt, der irrt. Zumindest im Fall von Jack Doohan. Der Australier erfuhr Ende Juli 2024 während eines Aufenthalts in Belgien in einer eher informellen, alltäglichen Situation am Telefon, dass er in der kommenden Saison für Alpine in der Formel 1 fahren wird.

Jack Doohan wurde am Telefon von Alpine zum Formel-1-Fahrer befördert

"Ich kam am Montagabend von einem eher mittelmäßigen Abendessen in einem kleinen Restaurant in Spa zurück, bevor ich am nächsten Tag testen sollte", erinnert sich Doohan an den Tag nach dem Grand Prix von Belgien. Begleitet wurde er von seinem Vater, dem fünffachen Motorrad-Weltmeister Mick Doohan, und seinem persönlichen Trainer Sergi Garcia.

"Auf dem Rückweg ins Hotel bekam ich einen Anruf, mein Vater saß neben mir, mein Performance Coach hinter mir, und ich erfuhr, dass ich nächstes Jahr Rennen fahren würde, dass ich der Fahrer [von Alpine] sein würde", so der Australier.

Doohan hat vergessen, wer ihn angerufen hat

"Natürlich hatte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht unterschrieben, erst ein paar Tage später. Ich war also sehr glücklich, aber es bedeutet nichts, bevor die Tinte auf dem Papier ist. Aber das war der erste Moment, in dem ich wusste, dass es passieren würde", sagt Doohan.

Doohan war von der freudigen Nachricht so überwältigt, dass er heute nicht einmal mehr sagen kann, wer ihm die frohe Botschaft am Telefon überbracht hat. "Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, ich war einfach nur überglücklich, als ich den Anruf bekam!"

Nachdem Doohans Karriere in den Nachwuchsformeln nicht immer geradlinig und problemlos verlief, war es lange offen, ob er sein Ziel Formel 1 erreichen würde. Unterstützt wurde er dabei von seinem Vater Mick. Der konnte ihm als ehemaliger Motorradrennfahrer zwar keine fahrerischen Tipps geben, gab aber seine Erfahrungen als erfolgreicher Profisportler an seinen Filius weiter.

Wie ihm Vater Mick geholfen hat

"Ich glaube, er hat mich nur mental beraten, wie ich mich verhalten soll", sagt Jack Doohan. "Es gab schwierige Momente, in denen ich wusste, dass meine Zukunft außerhalb meiner Kontrolle zu liegen schien. Und es gab Momente des Wartens, in denen ich sicherstellen musste, dass ich mich richtig positioniere. Und er selbst hatte sehr viel Erfahrung auf diesem Gebiet. Und mit dem, was er tat, war er oft sehr erfolgreich".

"Ich war wie ein Schwamm und habe wirklich versucht, alle Informationen aufzusaugen, die ich bekommen konnte. Aber er wusste auch, dass dies eine sehr wichtige Zeit für mich war, eine wichtige Zeit für mich, um auch selbst Dinge zu lernen. Er hat also die perfekte Mischung gefunden, mir zu helfen, meinen eigenen Weg zu finden, aber mir auch zu sagen, was er für richtig hielt."