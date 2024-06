Formel-1-Lenkrad: Wozu sind die ganzen Knöpfe eigentlich gut?

So zum Beispiel in Aserbaidschan 2021: Beim Restart in Runde 50 blockierten Lewis Hamiltons Räder in Kurve 1, was ihn ans Ende des Feldes zurückwarf. Der Grund: Der Mercedes-Pilot hatte versehentlich den "magischen" Knopf auf der Rückseite seines Lenkrads betätigt, der dazu dient, die Vorderreifen schnell aufzuheizen, was in der Einführungsrunde nützlich ist, aber nicht unter Rennbedingungen.

© Copyright 1‌996 - ‌2024 sport media group GmbH

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing BV. The trade mark FORMEL 1 is used under licence. All rights reserved.