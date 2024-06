Karl Wendlinger: Formel-1-Karriere dank Helmut Marko und Gerhard Berger

Auf die Frage von Beyond the Grid, ob die beiden ihm den Weg in die Formel 1 geebnet hätten, antwortet Wendlinger: "Das kann man so sagen, auf jeden Fall!" Das Verhältnis zu Marko und Berger hat sich in der Zwischenzeit zwar etwas abgekühlt, regelmäßigen Kontakt gibt es laut Wendlinger nicht mehr. Dennoch ist er seinen beiden Landsleuten für immer dankbar für das, was sie in den 1990er Jahren für ihn getan haben.

