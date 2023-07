Nico Hülkenberg: Bei Haas "brennt ein bisschen der Baum"

(Motorsport-Total.com) - Der Grand Prix von Österreich war aus Sicht von Nico Hülkenberg eine komprimierte Zusammenfassung seiner bisherigen Saison 2023: bärenstark in den Qualifyings, mit P8 am Freitag und P4 am Samstag, aber dann deutlich weniger konkurrenzfähig in den Rennen. Im Grand Prix am Sonntag schied er mit Hydraulikschaden aus, im F1-Sprint am Samstag rettete er vor allem dank eines Reifenwechsels zum richtigen Zeitpunkt immerhin einen sechsten Platz, nachdem er zu Beginn sensationell an zweiter Stelle gelegen war.

