Sergio Perez: Weltmeister werden geht nur über mehr Konstanz

"In einigen Rennen haben wir auch die falsche Richtung eingeschlagen, was das Set-up angeht. Wir hatten also eine harte Phase von Grands Prix, die mich wirklich aus dem Rennen warfen. Es ist also wichtig, dass wir in dieser Hinsicht keine freien Tage haben und in der Lage sind, an jedem einzelnen Wochenende um Siege zu kämpfen", erklärt Perez.

