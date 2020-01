Williams bestätigt Roy Nissany als offiziellen Testfahrer für 2020

(Motorsport-Total.com) - Es ist offiziell: Roy Nissany hat als offizieller Testfahrer bei Williams unterschrieben und wird in diesem Jahr an drei Freien Trainings der Formel 1 teilnehmen. Das bestätigten der Israeli und der britische Rennstall an diesem Mittwoch, nachdem man bereits im Dezember "eine besondere Bekanntgabe" angekündigt hatte.

© LAT Roy Nissany wird Williams 2020 bei drei Training als Testfahrer unterstützen Zoom Download

Nissany, der seinen ersten Einsatz für die in Grove beheimatete Mannschaft beim Pirelli-Test in Abu Dhabi Ende 2019 absolvierte, wird auch einen Rookie-Testtag absolvieren und ein Simulatorprogramm durchlaufen.

Die genauen Veranstaltungen, an denen er an den Formel-1-Trainingssessions teilnehmen wird, sind noch nicht bestätigt.

ANZEIGE

Im Gespräch über seinen Deal sagte Nissany: "Dies ist ein Meilenstein für den Motorsport in Israel. Als ich im Dezember in Abu Dhabi für das Team testete, fühlte ich mich sofort wohl im Auto und als Teil des Teams. Die Erfahrung, die ich in diesem Jahr mit Williams sammeln werde, wird sich als unschätzbar wertvoll erweisen."

Williams stellvertretende Teamchefin Claire Williams erklärte: "Roy hat seine Fähigkeiten beim Test nach der Saison in Abu Dhabi im vergangenen Jahr unter Beweis gestellt und wir waren sehr beeindruckt von dem, was er in kurzer Zeit erreichen konnte. Er ist ein hart arbeitender Mensch, mit dem wir in diesem Jahr sehr gerne zusammenarbeiten."

Nissany wurde bei besagtem Formel-1-Test 20. und Letzter. Er lag 6,8 Sekunden hinter der Bestzeit und 3,7 Sekunden hinter Williams neuem Stammfahrer Nicholas Latifi. Angesichts dieser Performance dürfte bei der Verpflichtung des Israelis sein finanzieller Input eine nicht ganz unwichtige Rolle gespielt haben.

So wird als Teil der Vereinbarung mit Nissany das Israel Start-Up Logo auf dem FW43 für die Dauer der Grand-Prix-Wochenenden, an denen er fährt, erscheinen. Vor seiner Zusammenarbeit mit Williams im vergangenen Jahr hatte der 25-Jährige bereits Erfahrung in der Formel 1, als er 2014 in Valencia einen Sauber fuhr.

Seine letzte Rennerfahrung war 2018, als er in der Formel 2 antrat. Mit einem einzigen Punkt belegte er den 22. Gesamtrang. 2019 musste er wegen einer Handgelenksverletzung aussetzen. Mit seinen Formel-1-Einsätzen wird er in die Fußstapfen seines Vaters Chanoch treten, der 2015 in Ungarn an einem freien Training für Minardi teilnahm.