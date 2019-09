Nach Grosjean-Crash: Positivserie von George Russell reißt

Grosjean ist nicht glücklich mit dem Ausgang der Situation, will diesen Unfall aber abhaken: "Es ist eine der Strecke, wo es am schwierigsten ist, zu überholen. Wenn es eine Chance gibt, nutzt du sie aus. Letztendlich hat keiner so richtig Schuld an dem Crash. Ich habe eine gute Beziehung zu George, er ist ein toller Mensch. Zwischen uns ist alles gut. Im Flugzeug hatten wir zusammen viel Spaß in den sozialen Medien, es ist also alles in Ordnung."

