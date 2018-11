Warum Paddy Lowe für Erweiterung der Punkteränge ist

(Motorsport-Total.com) - Sollte man die Punkteränge in der Formel 1 ausweiten und womöglich allen Fahrern Zähler zugestehen? Der Ansicht ist Williams-Technikchef Paddy Lowe und schlug daher im Sommer eine Neuverteilung vor. Die wurde für die Saison 2019 erst einmal abgelehnt, doch der Brite bleibt bei seiner Meinung, dass es gerechter wären, wenn es Punkte für alle geben würde.

"Die Formel 1 ist so eng und die Autos sind im Vergleich zu früher so zuverlässig geworden, dass es für Teams schwierig ist, ihre Performance in einer balancierten Weise widerzuspiegeln", sagt Lowe. "Selbst wenn du im Rennen sehr stark bist: Das siebtschnellste oder achtschnellste Team zu sein, bringt dir keine Punkte, außer wenn jemand ausfällt", meint der Williams-Mann.

Sein Rennstall bildet 2018 das sportliche Schlusslicht und konnte in dieser Saison nur zweimal in die Punkteränge fahren: In Baku und in Monza. Und auch wenn wohl kaum jemand daran zweifelt, dass Williams den letzten Platz verdient hat, fügt Lowe an, dass an einem einzigen Ergebnis eine ganze Existenz hängen kann.

Er erinnert an den Brasilien-Grand-Prix 2016, wo starke Regenfälle das Rennen beeinträchtigt haben. "Aufgrund des Regens wurde Manor aus dem Geschäft gedrängt - nur weil es an einem Renntag in Brasilien geregnet hat und Sauber Punkte bekommen hat", sagt er.

Damals lag das Manor-Team mit einem Zähler vor den Schweizern, die dank Felipe Nasrs neuntem Platz im Regen von Sao Paulo zwei Punkte bekamen und Manor auf Rang elf der Konstrukteurs-WM verdrängten. Es waren die einzigen Saisonpunkte für Sauber. Dadurch gingen Manor rund 30 Millionen Euro durch die Lappen, die das Überleben des Teams wohl gesichert hätten.

Lowe bleibt bei seiner Meinung: "So wie das Punktesystem im Moment funktioniert, ist es nicht sehr gut darin, das echte Teamranking wiederzugeben."