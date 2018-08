Toro Rosso: Pierre Gasly rätselt über Formschwankungen

Seine Forderung an das Team lautet deshalb: "Wir müssen nun an solchen Wochenenden einfach das Bestmögliche aus unserem Paket herausholen", hofft Gasly, auch mal den ein oder anderen unerwarteten Zähler abstauben zu können. "Der zehnte Platz in Silverstone fühlte sich ursprünglich wirklich an wie Rang sieben in Monaco. Über solche Belohnungen freut man sich: Wenn man das ganze Wochenende Probleme hat und am Ende dennoch mit etwas Zählbarem rauskommt. Hier in Belgien sind wir in solch einer Situation: Wenn wir am Sonntagnachmittag ein oder zwei Punkte unser Eigen nennen könnten, wäre das wirklich prima", so Gaslys Plan für Spa.

