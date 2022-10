Exklusives Interview mit Carlos Sainz: "Musste Fahrstil komplett ändern"

(Motorsport-Total.com) - In seiner zweiten Saison bei Ferrari ist Carlos Sainz nie wirklich in Fahrt gekommen. Zwar konnte der Spanier 2022 seine erste Poleposition und seinen ersten Sieg in der Formel 1 erringen, dennoch stand er immer etwas im Schatten von seinen Teamkollegen Charles Leclerc, der im ersten Saisondrittel noch aussichtsreich um die Meisterschaft mitkämpfte.

In einem exklusiven Interview mit 'Motorsport.com Italien' hat Sainz über seine Anlaufschwierigkeiten mit dem neuen Ferrari F1-75 gesprochen, nachdem er 2021, seinem ersten Jahr bei der Scuderia, Leclerc nach Punkten, aber auch Podiumsplätzen noch schlagen konnte.

Wie er selbst sagt, ist ihm beim Grand-Prix-Wochenende in Kanada der Durchbruch gelungen, was er ein Rennen später mit seinem ersten Formel-1-Sieg in Silverstone veredeln konnte. Zuvor war er durch für ihn untypische Fehler und Dreher aufgefallen, wie in Australien, Imola und bei seinem Heimrennen in Spanien.

Sainz: 2022 hat sich erneut wie ein Teamwechsel angefühlt

Frage: "Herr Sainz, Ihr erster Ferrari-Winter war ein ziemlicher Wirbelwind. Wie war der zweite Winter im Vergleich dazu?"

Carlos Sainz: "Ich bin ihn mit Ruhe angegangen. Ich kannte alle Leute, ich kannte das Umfeld, jeden, meine Ingenieure, also gab es viel weniger Neues. Aber gleichzeitig musste ich das mit einer Herangehensweise kombinieren, die einem Teamwechsel glich, aber nicht nur in technischer Hinsicht."

"Persönlich kennt man jeden, mit dem man zusammenarbeitet, aber in technischer Hinsicht fängt man das Jahr bei null an mit einem komplett neuen Auto und einem neuen Regelwerk. Und das war ein bisschen mühsam, weil ich gerade erst von McLaren zu einem anderen Team gewechselt bin. Bei McLaren war ich nur zwei Jahre und bei Renault zuvor auch nur eineinhalb Jahre. Ich habe also immer wieder das Team gewechselt und musste jedes Mal ein neues Auto lernen, und das war ein bisschen wie ein Neuanfang."

Sainz: Durchbruch mit dem Ferrari F1-75 hat bis Kanada gedauert

Frage: "Sie haben sich trotz des Teamwechsels schnell an den Ferrari des vergangenen Jahres gewöhnt. Aber dieses Jahr hatten sie mehr Probleme. Was war da los?"

Sainz: "Es war natürlich frustrierend, denn ich hatte so ein starkes erstes Jahr mit dem Team, wo ich auch nur wenige Probleme mit dem Auto hatte. Ich hatte das Gefühl, dass ich nach den ersten paar Rennen im Jahr 2021 wusste, wo das Limit des Autos lag, und dass ich nur ein oder zwei Zehntel in einer bestimmten Art von Kurve gutmachen musste, um konkurrenzfähig zu sein."

"Deshalb war die zweite Saisonhälfte so stark und ich konnte die Probleme bekämpfen. Ich hatte vorher noch nie mehr als zwei Zehntel Rückstand auf einen Teamkollegen, und ich fragte mich, woher all diese Rundenzeit kommt. Es war frustrierend, denn es war das erste Mal, dass ich ein konkurrenzfähiges Auto hatte, mit dem ich um Siege kämpfen konnte. Ich habe es ziemlich geheim gehalten, woher meine Schwierigkeiten kamen."

"Ich denke aber, dass Leute, die den Sport verstehen, und Leute, die eingehende Analysen durchführen, mich inzwischen mehr oder weniger kennen und wissen, woher die Probleme kamen. Aber um es kurz zu machen, ich musste meinen Fahrstil komplett ändern. Ich musste meine Fahrweise komplett ändern auf eine sehr unnatürliche Art und Weise."

"Ich musste es in eine unnatürliche Fahrweise ändern und sie natürlich machen, was viel Zeit in Anspruch nahm, und ich musste auch Dinge mit der Abstimmung ausprobieren. Die meisten davon gingen in die falsche Richtung, und dann musste ich zurückgehen, um eine gute Richtung zu finden, und das dauert viele Rennen. Es gibt keine Tests mehr, also muss man an Rennwochenenden testen."

"Manchmal muss man sich auf ein Rennwochenende mit einem Set-up festlegen, das man an diesem Wochenende im Grunde falsch eingestellt hat. Und das bedeutete ein weiteres Wochenende, an dem es nicht klappte, und so sammelte sich Frustration an, bis ich, ich glaube, es war mehr oder weniger Kanada, wo ich meinen Weg fand. Und seither läuft es etwas besser für mich."

Warum die Anpassung für Sainz so schwierig war

Frage: "Haben sie etwas am Auto oder an sich selbst geändert?"

Sainz: "Nein, das Team hat auf mich gehört und wusste, wo meine Probleme lagen. Aber in einer Zeit, in der das Budget begrenzt ist und die Autos so einfach sind, wie wir sie heute haben, hat man sehr wenig Freiheit, um mit dem Set-up zu spielen."

"Erst sehr spät im Jahr haben wir ein paar Dinge eingeführt, die mir geholfen haben, mehr aus dem Auto herauszuholen. Seit, sagen wir, Barcelona, dem Tiefpunkt meiner Qualifying- und Rennpace, habe ich das gesamte Fahrverhalten geändert und versucht, ein Auto zu finden, das mir mehr oder weniger Vertrauen gibt."

Frage: "Woher kam dann die Rundenzeit?"

Sainz: "Es war überall ein bisschen, aber es war eine bestimmte Art von Kurvengeschwindigkeit und ein bestimmter Fahrstil, den ich mit diesem Auto nicht gut hinbekommen habe. Das passiert manchmal in der Karriere eines Rennfahrers. Man setzt sich in ein Auto, wie ich es 2021 getan habe, und tut nichts. Du fährst es einfach und bist auf Anhieb schnell."

"Und manchmal springt man in ein anderes Auto. Man denkt, dass man eine gute Rundenzeit gefahren ist, aber dann sieht man sie im Vergleich zu anderen und stellt fest, dass sie nicht so schnell ist und man mehr Zeit finden muss. Das ist ganz natürlich. Aber es hat mich frustriert, dass dieser Punkt in meiner Karriere dann kommen musste, als ich ein konkurrenzfähiges Auto habe. Das war extrem frustrierend."

Sainz: Im Qualifying bin ich dabei, aber die Rennpace ...

Frage: "Der größte Abstand zu Charles war über eine einzelne Runde. Was ist anders?"

Sainz: "Es ist interessant, denn ich habe nicht das Gefühl, dass es so ist. Zu Beginn des Jahres hatte ich kein Gefühl für das Auto, aber in Bahrain und Dschidda kämpfte ich zum Beispiel um die Poleposition und war sehr nah dran, etwa ein Zehntel von der Pole entfernt."

"Auch in Miami, in Monaco und Kanada war ich im Trockenen sehr schnell. Aber als es dann ins Rennen ging, hatte ich das Gefühl, dass ich nicht jede Runde so fahren kann wie im Quali, so als wäre ich jede Runde kurz davor, zu crashen. Und im Rennen spürte ich, dass der Unterschied größer war, denn wenn man nicht mehr die besten Reifen hat, die einem das Vertrauen geben, dann hat man auch nicht die Höchstleistung des weichen Reifens."

"Und dann begann ich mehr zu kämpfen, und jetzt, nach Monza, Frankreich, Ungarn und Österreich, wo ich entweder immer eine halbe Zehntel vor oder hinter Charles lag, habe ich das Gefühl, dass es eher das Rennen ist, das ich weiter verbessern muss."

Hätte die Saison 2022 auch in eine ganz andere Richtung gehen können?

Frage: "Wie groß ist die Rolle des Glücks in der Karriere eines Fahrers: Wenn in Australien nicht die rote Flagge für Alonso herauskommt, beenden Sie Ihre Runde und starten von vorne, und das hätte alles verändert, oder?"

Sainz: "Wenn man darüber nachdenkt, gibt es so viele Dinge, die in einer Saison richtig laufen müssen. Das Beispiel, das Sie gerade genannt haben, ist ein großartiges Beispiel."

"Wenn ich in Australien nicht von ganz hinten gestartet wäre, hätte ich wahrscheinlich keinen Fehler gemacht und um P10 oder P11 gekämpft. Das hätte mich in Imola nicht so sehr unter Druck gesetzt. Aber ich glaube wirklich, dass ein Fahrer das ganze Jahr über Drucksituationen oder Unannehmlichkeiten ausgesetzt ist, und es kommt darauf an, wie man darauf reagiert."

"Und ich hatte das Gefühl, dass ich zu Beginn des Jahres, weil ich mich mit dem Auto nicht wohlfühlte und nicht so fuhr, wie ich es gerne hätte, wahrscheinlich nicht so gut auf die Umstände reagierte, wie ich es in der Vergangenheit zu tun pflegte. Und ich machte ein paar Fehler, die mich in der Meisterschaft viel kosteten."

"Um fair zu sein, war Imola Daniel [Ricciardos] Fehler, nicht meiner, aber ich habe zu Beginn des Jahres eine Menge Punkte verloren, und das führte dazu, dass ich bei allen Rennen zu Beginn des Jahres im Hintertreffen war. Dann hatte ich nach Kanada und Silverstone eine wirklich gute Serie von Rennen, ich war kurz davor, in Österreich P2 zu erreichen, mit einer Pace, die der von Charles das ganze Rennen über entsprach."

"Aber mit einem Nuller verliert man diese 18 Punkte. Das ist wie ein Neuanfang. Ich habe das Gefühl, dass es mir in dieser Saison nie gelungen ist, einen Schwung guter Ergebnisse zu erzielen, wie ich es in der Vergangenheit getan habe."

Sainz: Ferrari hat Probleme mit den Rennstarts

Frage: "Die erste Runde mit Max [Verstappen] in Silverstone: War das die Rückkehr des alten Carlos?"

Sainz: "Ich war schon in Kanada zurück! Das Rennen in Kanada, bei dem ich Max bis ans Limit getrieben habe, nahe an den Mauern, auf einer Strecke, auf der es schwierig war, im Rennen zu bleiben und zu überholen, da hatte ich das Gefühl, einen Schritt gemacht zu haben."

"Wir hatten in diesem Jahr immer mit den Starts zu kämpfen, und ich verlor in Silverstone die Position an Max beim ersten Start, aber es gab eine zweite Chance, und beim zweiten Start wollte ich nicht aufgeben, also tat ich, was ich konnte. Aber ja, ich bin hart gefahren, ich bin auch in Frankreich und Österreich wirklich gut gefahren."

Frage: "Die Q2-Runde in Frankreich?"

Sainz: "Ja. Das sind kleine Dinge, die einem plötzlich Selbstvertrauen geben, und das war der Punkt, an dem ich das Gefühl bekam, dass ich auch mit diesem Auto schnell sein kann, denn am Anfang des Jahres hat man immer Zweifel."

"Wird mir dieses Auto jemals das Selbstvertrauen geben, das ich mit dem letztjährigen Auto hatte? Werde ich jemals den richtigen Fahrstil finden, um dieses Auto auf dem Niveau zu fahren, von dem ich weiß, dass ich es kann? Man hat diese Zweifel, nicht wahr? Aber diese kleinen Details helfen dir, dem Prozess zu vertrauen."

"Vertrauen in all die harte Arbeit, die ich leisten musste, und obwohl es viele Male vorkam, dass ich mich bei der Abstimmung geirrt hatte, konnte ich bei meinem Fahrstil sagen: 'Okay, es geht Schritt für Schritt voran.' Es ist immer noch kein Auto, das ich mag, ehrlich gesagt. Ich muss immer noch viel nachdenken beim Fahren und ich fahre noch nicht ganz natürlich. Aber zumindest weiß ich, dass ich es schaffen kann, wenn ich alles zusammenbringe."

Sainz: Man muss sich "voll und ganz der Formel 1 verschreiben"

Frage: "Mehrere Fahrer sagen jetzt: 'Oh, ich habe das Fenster mit den Reifen verpasst.' Ist das seltsam?"

Sainz: "Manchmal sagen wir Reifen, weil wir Reifen sagen wollen! Es kann alles mit dem Auto zu tun haben, es gibt so viele Faktoren in einem Formel-1-Auto, so viele Variablen. Normalerweise ist es einfacher, den Reifen die Schuld zu geben, denn niemand versteht sie."

"Wenn ich sie also nicht verstehe, und niemand versteht sie, dann sind es die Reifen. Ich habe das Gefühl, dass es um viel mehr geht als um die Reifen. Und ich habe in diesem Jahr festgestellt, dass es so viel mit dem Fahren zu tun hat, mit den Schaltern am Lenkrad, mit der Feinabstimmung im Detail, sodass man die letzten zwei oder drei Zehntel mit diesen Autos nie findet, wenn man sich nicht voll und ganz der Formel 1 verschrieben hat und wenn man nicht viele Stunden Engagement investiert."

Sainz erklärt: Dann bin ich der beste Fahrer der Formel 1

Frage: "Wie wichtig war der Sieg in Silverstone? Die Leute sprechen immer davon, dass sie den Affen im Nacken hatten. War das der Fall?"

Sainz: "Was ich jetzt sage, ist wahrscheinlich ein Klischee, aber ich habe immer daran geglaubt, dass ich die Qualität habe, in der Formel 1 Rennen zu gewinnen. Ich glaube, dass ich an meinem Tag, meinem guten Tag, besser bin als jeder andere - an meinem guten Tag."

"Mein Ziel ist es, meinen guten Tag zu haben, und zwar öfter als andere. Ich habe also nicht das Gefühl, dass der Formel-1-Sieg in Silverstone mir dieses Gefühl genommen hat. Ich glaube jetzt zum Beispiel, dass ich ein Rennsieger bin, nein, ich habe es vorher schon geglaubt. Und ich glaube es auch jetzt."

"Aber für mich war es eher so, dass diese typischen Kommentare kamen: 'Wird Carlos jemals ein Rennen gewinnen?' Und ich muss diese Frage den Medien, den Fans, meiner Familie oder meinen Freunden beantworten: 'Wann kommt der Sieg?' Wenigstens muss ich es nicht mehr beantworten, denn er ist da. Und ich habe es in meinem Hinterkopf. Und ich muss niemandem mehr erklären, dass er kommen wird."

"'Mach dir keine Sorgen, ich werde gewinnen', das ist vielleicht das Einzige, was ich mir von den Schultern genommen habe. Aber was den reinen Glauben angeht, habe ich, ehrlich gesagt, seit meinem Debüt 2015, als ich gegen Max kämpfte und wir beide schnell waren, gesagt, dass wir beide gut darin sein werden. Ich wusste sofort, dass wir beide Rennen gewinnen würden."

Hat Carlos Sainz zu wenig Talent für den ganz großen Wurf?

Frage: "Viele Leute loben ihre Professionalität und ihr Talent, aber nicht jeder sagt, dass sie pures Talent haben. Warum?"

Sainz: "Ich weiß nicht, warum ich diesen Eindruck nicht erwecke. Aber ich bin mir sehr sicher, dass jeder Teamkollege, der mit mir zusammen war, jeder Teamchef, jeder Ingenieur, der sich meine Daten angesehen hat, mich als sehr talentiert einstuft. Denn ich weiß, dass sie gesehen haben, wozu ich fähig bin."

"Sie wissen, dass ich im Nassen superschnell bin, das ist normalerweise eine Eigenschaft eines talentierten Fahrers, und ich bin im Quali immer dabei, auch wenn ich nicht weiß, ob die Leute vielleicht denken, dass ich nicht so spektakulär bin. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nur, dass ich immer da bin. Und die Daten beweisen das, und die Jungs, die die Daten analysieren und die Jungs, die eng mit mir zusammenarbeiten, wissen das."

"Wenn der Rest des Fahrerlagers das nicht sieht, dann ist es vielleicht ein bisschen mein Fehler, dass ich mich nicht in die Wertung einbringe, wenn es in der Presse steht oder wenn ich über meine Qualifikationsrunden spreche. Ich bewerte sie nicht als: 'Oh, ich bin die Runde meines Lebens gefahren.' So bin ich nicht."

"Vielleicht gibt es ein bisschen Lob, das man als Fahrer anbringen kann: 'Ich habe das beste Jahr meiner Karriere. Ich fahre die besten Qualifikationsrunden.' Und vielleicht bringt das dann jeden dazu, zu sagen: 'Oh ja!' Ich bin nicht so. Aber es ist ein guter Punkt. Vielleicht können Sie für mich fragen. Aber ich weiß, dass die Leute, die mit mir arbeiten, wissen, dass es da ist."

Was Ferrari laut Sainz noch verbessern muss

Frage: "Von außen betrachtet ist die Ferrari-Saison ein bisschen wie eine Achterbahnfahrt. Ist es im Inneren etwas ruhiger?"

Sainz: "Es gab zu 100 Prozent Frustration, einige schlimme Momente, wie Sie sich vorstellen können, aber wenn ich eines gesehen habe, was ich sehr liebe und auch für das Management großartig ist, dann ist es, dass es eine große Einigkeit gibt."

"Wenn man sich die letzten zehn Jahre bei Ferrari anschaut, 15 Jahre, ohne zu gewinnen, gab es immer Schuldzuweisungen, es gab immer jemanden, den man beschuldigen, jemanden, den man für einen Fehler feuern konnte. Und ich habe das Gefühl, dass es in diesem Jahr ein wirklich gutes Gefühl der Einigkeit gibt, ein Gefühl dafür, dass wir in einigen Bereichen noch nicht gut genug sind, dass wir uns verbessern müssen und dass wir sicherstellen müssen, dass wir denselben Fehler nicht zweimal machen."

"Und wenn ich auf die Fehler zurückblicke, die wir gemacht haben, dann war jeder Fehler anders. Es war eine andere Situation, eine andere Konstellation, in der wir die gleichen Fehler nicht wiederholt haben. Wir haben uns einfach einer neuen Herausforderung gestellt. Und wir versuchen, uns zu verbessern, wir versuchen, robuster zu sein, wir versuchen, besser zu sein. Wir haben auch drei Jahre lang nicht um eine Meisterschaft gekämpft, auch nicht um Siege."

"Und wir haben es mit den beiden wohl komplettesten Teams in der Geschichte der Formel 1 zu tun, nämlich Mercedes und Red Bull, die gerade einen perfekten Kampf um den Weltmeistertitel hinter sich haben. Das hat uns Schwächen aufgezeigt, die wir als Team noch haben und die wir versuchen werden, im nächsten Jahr zu verbessern. Und das schon auch jetzt schon in der zweiten Jahreshälfte."

Sainz: "Das werde ich in meinem Leben nie vergessen"

Frage: "Gibt es keine verrückten Geschichten über Sie als Ferrari-Fahrer?"

Sainz: "Es ist nicht mehr so, wie es einmal war, habe ich gehört. Ich glaube, alle sind viel ruhiger, gelassener und professioneller. In Italien war ich als Ferrari-Fahrer letzte Woche in Mailand bei dieser Modenschau, und es ist unglaublich, wie die Italiener einen behandeln, wenn man ein Ferrari-Fahrer ist."

"Überall auf der Welt, wo wir hinkommen, gibt es Tifosi, und das gibt es bei keinem anderen Team, und es ist unmöglich, es zu beschreiben, weil man im Körper des Fahrers sein muss, um zu fühlen, was wir fühlen. Aber ich kann Ihnen sagen, dass es unglaublich ist. Und ich liebe es. Es ist eine Erfahrung, die ich nie in meinem Leben vergessen werde. Und ich kann immer sagen, dass ich ein Ferrari-Fahrer war, was etwas Unglaubliches ist."

Sainz: In der Formel 1 kann es auch ganz schnell vorbei sein

Frage: "Bringt Sie die Ricciardo-Situation zum Nachdenken über die harte Natur der Formel 1?"

Sainz: "Jeder Fahrer weiß das, denn es passiert uns allen bei jedem Rennen in geringerem Ausmaß. In diesem Sport ist man leider immer nur so gut wie sein letztes Rennen. Wenn sich das auf eine ganze Saison ausweitet, ist man nur so gut wie in der letzten Saison, und deshalb ist Daniel in einer so schwierigen Situation."

"Keiner erinnert sich an deine guten Tage, es zählt nur, wenn du im letzten Qualifying oder in der letzten Saison eine halbe Sekunde zurückliegst. Und daran können wir nichts ändern. So werden wir vom Sport bewertet, so werden wir vom Sport behandelt. Deshalb ist das Hochgefühl so groß, wenn du gewinnst. Dann bist du ein Held. An deinem besten Wochenende bist du der beste Fahrer der Welt. Keiner ist besser als du."

"Aber wenn du dann einen schlechten Moment erlebst, ist dieser Sport sehr hart. Und ich fühle mit Daniel, weil ich weiß, wie gut er ist. Ich habe ihn immer sehr hoch eingeschätzt. Er ist in einem Auto und in einem Team gelandet, in dem er sich vielleicht nicht wohl gefühlt hat, und das reicht aus, um seine Karriere in andere Bahnen zu lenken."

"Aber vielleicht nimmt er sich ein Jahr Auszeit, vielleicht auch nicht. Er kommt zurück, und in zwei Jahren gewinnt er wieder Rennen. Niemand erinnert sich an die zwei Jahre mit McLaren. Deshalb muss man sich in der Formel 1 immer auf das nächste Rennen konzentrieren, denn im nächsten Rennen kann man den Eindruck aller verändern."