  • 19. Oktober 2025 · 10:07 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. Grand-Prix-Berichte
    von Sönke Brederlow, Co-Autor: Ronald Vording

Russell: Qualifying-Stärke von Red Bull könnte im Rennen zum Nachteil werden

Red Bull dominiert in Austin: Mercedes-Pilot George Russell hat eine Erklärung für die starke Performance, die Verstappen im Rennen zum Verhängnis werden könnte

(Motorsport-Total.com) - Max Verstappen ist in Austin derzeit nicht zu schlagen. Auf die Sprint-Pole und den anschließenden Sieg folgte am Samstag auch noch die Poleposition für den Großen Preis der USA. Mercedes-Pilot George Russell hat eine Erklärung dafür, warum Red Bull an diesem Wochenende bisher das Maß der Dinge ist.

Foto zur News: Russell: Qualifying-Stärke von Red Bull könnte im Rennen zum Nachteil werden

© LAT Images

George Russell glaubt, dass Max Verstappen im Rennen zu schlagen ist Zoom Download

"Es ist nicht das erste Mal, dass wir sie auf Highspeed-Strecken besonders stark sehen", erinnert der Brite. "Sie standen in Silverstone auf der Pole, in Suzuka auf der Pole und jetzt auch hier. Sie scheinen über hervorragenden Abtrieb zu verfügen, wenn das Auto sehr tief über dem Boden liegt, und genau das ist in den schnellen Kurven der Fall."

Dieser Effekt zeige sich besonders im Qualifying, wenn die Fahrzeuge an ihre Grenzen gehen und mit maximaler Geschwindigkeit durch die Kurven fahren. In diesen Momenten sei der Bodeneffekt, der das Auto regelrecht an den Asphalt sauge, am stärksten ausgeprägt.

Russell glaubt: Red Bull im Rennen zu schlagen

Dass Russell zu Beginn des Sprints mit Verstappen mithalten und sogar einen Angriffsversuch starten konnte, überrascht ihn daher nicht. "Nicht wirklich, denn ich denke, ihre Aero-Map funktioniert besonders gut, wenn das Auto sehr tief über dem Boden liegt."

Video wird geladen…

  Weitere Formel-1-Videos

"Das ist in den sehr schnellen Kurven der Fall. Bei uns ist es genau das Gegenteil - unter diesen Bedingungen sind wir sehr schwach", ergänzt der Mercedes-Pilot. "Im Rennen fährst du die Highspeed-Kurven aber rund 20 Kilometer pro Stunde langsamer."

"Dadurch liegt das Auto höher, und dann fällt unser Nachteil nicht mehr so stark ins Gewicht. Alles gleicht sich ein Stück weit an." Kurzum: Zwar sei Red Bull im Qualifying unschlagbar, doch das Rennen am Sonntag werde für Verstappen kein Selbstläufer.

Das deutete sich bereits im Sprint an, denn der Niederländer war mit seiner Balance offenbar nicht mehr so zufrieden wie noch im Qualifying. Insbesondere das Heck sei ziemlich instabil gewesen. Zudem erklärte Helmut Marko, dass der Reifenverschleiß höher war als erwartet.

Rennen in Austin könnte Lotterie werden

Zwar deutete der Österreicher an, die Rennpace am Sonntag dank einiger Set-up-Änderungen besser in den Griff zu bekommen, doch Russell ist überzeugt, dass die Schwierigkeiten eher auf die aerodynamischen Eigenschaften des RB21 zurückzuführen sind. Deshalb hofft der Mercedes-Pilot, im Kampf um die Spitzenplätze mitmischen zu können.

Foto zur News: Russell: Qualifying-Stärke von Red Bull könnte im Rennen zum Nachteil werden

© LAT Images

Max Verstappen ist im Qualifying schnell - aber auch im Rennen? Zoom Download

"Ich hoffe, wir können um das Podium kämpfen", sagt der Brite, der von der vierten Position startet. "Es sind viele verschiedene Teams um uns herum. Oscar steht etwas außer Position, aber ich erwarte, dass er schnell sein wird. Wichtig ist, dass er erst einmal gut durch die erste Kurve kommt."

McLaren hatte zwar angedeutet, dass man aufgrund der fehlenden Longrun-Daten aus dem Sprint im Nachteil sei, doch Russell lässt diese Ausrede nicht gelten - zumal es zwei Safety-Car-Phasen gab, weshalb niemand einen wirklich brauchbaren Longrun-Vergleich hatte.

"Wir sind zweieinhalb Sekunden vor einem Williams ins Ziel gekommen", erinnert der Mercedes-Pilot. "Wir hätten da eigentlich mehr erwartet, und wir haben auch noch nicht gesehen, wozu McLaren tatsächlich in der Lage ist. Wir wissen, dass sie unter heißen Bedingungen meist sehr stark sind."

Meistgelesen in unserem Netzwerk

Russell rechnet daher mit einem unvorhersehbaren Rennen: "Im Sprint haben wir vielleicht zehn oder elf Runden absolviert, aber morgen stehen 55 Runden an", betont er und weist darauf hin, dass sich der USA-GP zu einer regelrechten Lotterie entwickeln könnte.

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: Finale Q3-Runde verpasst, trotzdem Pole: Verstappen beklagt Finale Q3-Runde verpasst, trotzdem Pole: Verstappen beklagt "chaotische Outlaps"
Foto zur News: Formel 1 Austin: Red Bull patzt in Q3 - aber Verstappen ist Formel 1 Austin: Red Bull patzt in Q3 - aber Verstappen ist trotzdem vorne!
Foto zur News: Helmut Marko glaubt: WM-Chance ist zwar klein, aber Helmut Marko glaubt: WM-Chance ist zwar klein, aber "unmöglich ist es nicht"
Großer Preis der USA - Austin - Startaufstellung
F1: Grand Prix der USA (Austin) 2025
Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: Der Startcrash mit Norris und Piastri in Austin - Bild für Bild
Der Startcrash mit Norris und Piastri in Austin - Bild für Bild
Foto zur News: F1: Grand Prix der USA (Austin) 2025
F1: Grand Prix der USA (Austin) 2025
Samstag
Foto zur News: F1: Grand Prix der USA (Austin) 2025
F1: Grand Prix der USA (Austin) 2025
Freitag
Foto zur News: F1: Grand Prix der USA (Austin) 2025
F1: Grand Prix der USA (Austin) 2025
Pre-Events
Foto zur News: Die Formel-1-Sonderdesigns in der Saison 2025
Die Formel-1-Sonderdesigns in der Saison 2025
Mehr Fotos & Fotostrecken
Anzeige Von 0 auf Genuss in 8 Minuten
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: "Hat Spaß gemacht!" - Mick Schumacher über seinen IndyCar-Test
"Hat Spaß gemacht!" - Mick Schumacher über seinen IndyCar-Test
Foto zur News: Mick Schumacher: Interview nach IndyCar-Test
Mick Schumacher: Interview nach IndyCar-Test
Foto zur News: Experte erklärt: DARUM kann Mick Schumacher gut in die IndyCar-Serie passen!
Experte erklärt: DARUM kann Mick Schumacher gut in die IndyCar-Serie passen!
Foto zur News: Der Tag, der die Formel 1 für immer veränderte
Der Tag, der die Formel 1 für immer veränderte
Mehr Videos
formel-1-countdown
Formel-1-Liveticker
 
Formel-1-Quiz

Wie viele Punkte holte Sebastian Vettel in seiner F1-Karriere?

775 2113 1477 3098
Formel-1-Quiz
Anzeige motor1.com