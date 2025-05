Nach Crash mit Stroll: Charles Leclerc trotzdem Schnellster im Monaco-FT1

(Motorsport-Total.com) - Charles Leclerc hat im ersten Freien Training zum Grand Prix von Monaco 2025 Bestzeit erzielt. Der Vorjahressieger verwies Max Verstappen (Red Bull) um 0,163 und Lando Norris (McLaren) um 0,326 Sekunden auf die Plätze 2 und 3 und erwischte damit einen guten Start in das Rennwochenende in seiner Heimatstadt Monte Carlo.

© Sutton Images Die Kollision zwischen Charles Leclerc und Lance Stroll in der Loews-Haarnadel Zoom Download

Dabei hatte der Heim-Grand-Prix für den Ferrari-Fahrer gar nicht nach Wunsch begonnen. Gleich bei seiner Ausfahrt war er einmal neben der Strecke, und nur ein paar Minuten später rollte er mit hängendem Frontflügel über die Strecke, verteilte jede Menge Kleinteile und sorgte so für die erste Unterbrechung des Trainings.

Leclerc war gerade mit vollem Karacho von Mirabeau in Richtung Loews unterwegs, als Lance Stroll im Aston Martin, der vor der Loews-Haarnadel fast angehalten hatte, um ein anderes Auto vorbeizulassen, plötzlich wieder auf die Ideallinie zurückscherte. Leclerc konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, und der Blechschaden war unvermeidlich.

"Ich glaube, er hat die blauen Flaggen nicht gesehen", schlussfolgerte Leclerc am Boxenfunk. Stroll war kurz vor dem Zusammenstoß noch gewarnt worden, dass Leclerc kommt, und meinte nach dem Crash nur flapsig, er habe den Funkspruch nicht gehört. Möglich, dass das noch eine Strafe setzt. Die Rennkommissare werden den Zwischenfall erst nach Trainingsende bewerten.

Während der Frontflügel bei Leclerc rasch gewechselt war, war das erste Training für Stroll wegen des Schadens beendet. Die Hinterradaufhängung hatte es ebenso erwischt wie das Getriebe, das ausgebaut werden musste, sodass Stroll erst im zweiten Freien Training am späten Nachmittag wieder fahren kann. Bis dahin hatte er nur vier Runden absolviert.

Zum Thema:

Ergebnis, Freies Training





F1-Ticker: Paddock live mit Ruben Zimmermann





F1-Show: Livestream auf YouTube & Twitch (22 Uhr)

Zehn Minuten vor Schluss hatte dann auch der zweite Ferrari-Fahrer, Lewis Hamilton, Riesenglück, als er am Schwimmbad auf ein langsameres Auto auflief, offensichtlich irritiert war, die Schikane abkürzte und auf dem Randstein abhob wie eine Rakete. Hamilton fuhr danach an die Box, konnte sein Trainingsprogramm aber nach einem kurzen Check fortsetzen.

Wie so oft in Monaco war die Session geprägt von zahlreichen Ausritten, haarigen Momenten an den Leitplanken und verärgerten Fahrern am Boxenfunk, weil ihnen irgendjemand auf einer schnellen Runde im Weg rumstand. Am Ende setzte sich mit Leclerc aber einer der Favoriten durch, und mit Red Bull und McLaren waren auch die anderen beiden Favoritenteams in den Top 3 vertreten.

Alexander Albon (Williams/+0,350) sicherte sich Platz 4, gefolgt von Oscar Piastri (McLaren), George Russell (Mercedes), Carlos Sainz (Williams) und Pierre Gasly (Alpine). Nur die Top 5 lagen innerhalb einer halben Sekunde; Russell auf P6 hatte bereits 0,518 Sekunden Rückstand. Hamilton landete am Ende auf Rang 9. Sein Rückstand betrug 0,726 Sekunden.

Wo kann man den Grand Prix von Monaco live sehen?

Es ist ein Fixpunkt für Hardcore-Fans der Formel 1, nach Ende aller Sessions eines Tages am Abend beim YouTube-Kanal von Formel1.de (Jetzt kostenlos abonnieren!) reinzuzappen. Denn wenn die TV-Broadcaster längst aus ihren Übertragungen ausgestiegen sind, steigt dort die tägliche Formel-1-Analyse mit Kevin Scheuren und, wie immer am Freitag, Kevin Hermann mit der Analyse der Longrun-Daten. Am Freitag, Samstag und Sonntag beginnen die Livestreams jeweils um 22:00 Uhr deutscher Zeit.

Video wird geladen… Weitere Formel-1-Videos

Übrigens: Die täglichen Formel-1-Livestreams werden 2025 nicht nur auf YouTube, sondern auch auf dem Twitch-Kanal von Formel1.de ausgestrahlt. Wer Amazon-Prime-Abonnent ist und seinen Prime-Account mit Twitch verknüpft, kann so ein Kanalabo kostenlos abschließen und die journalistische Arbeit des Formel1.de-Teams so unterstützen. Eine detaillierte Anleitung, wie das geht, gibt's auf YouTube.

Im deutschen Free-TV werden Qualifying und Rennen nicht live übertragen. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt aber wie immer alle Sessions live. Die Live-Sendung zum Qualifying beginnt am Samstag um 15:30 Uhr mit Vorberichten, die Berichterstattung zum Rennen am Sonntag um 13:30 Uhr. Start ist um 15:00 Uhr. In Österreich ist diesmal ServusTV dran. Und in der Schweiz wie immer das SRF. (Hier geht's zur TV-Übersicht für den Grand Prix von Monaco 2025!)