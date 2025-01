Nach Russell-Unfall: Melbourne modifiziert Kurve 6 im Albert Park

(Motorsport-Total.com) - Die Verantwortlichen beim Formel-1-Rennen in Australien haben auf den Unfall von George Russell im vergangenen Jahr reagiert und Kurve 6 vor dem anstehenden Saisonauftakt Anfang März modifiziert.

© Motorsport Images George Russell hatte 2024 einen heftigen Unfall in der letzten Runde Zoom Download

Der schnelle Rechtsknick war in den vergangenen Jahren immer wieder eine Problemzone, in der es zu einigen Unfällen gekommen war. 2024 legte Russell seinen Mercedes auf die Seite, weil er sich vom vorausfahrenden Fernando Alonso irritiert fühlte und abflog. Im Training hatte auch Alexander Albon seinen Williams dort zerlegt - wie im Rennen 2023.

Das Problem war dabei, dass die Autos nach dem Einschlagen in die Streckenbegrenzung häufig wieder zurück auf die Strecke geschleudert wurden und auf der Ideallinie zum Stehen kamen, wodurch nachfolgende Fahrer zum Ausweichen gezwungen waren.

Aus diesem Grund haben die Organisatoren für 2025 Änderungen an der Kurve vorgenommen. Ursprünglich wurde eine Änderung des Radius am Scheitelpunkt in Erwägung gezogen, am Ende entschied man sich aber für subtilere Anpassungen an den Randsteinen und der Streckenbegrenzung am Ausgang der Kurve.

"Was wir jetzt gemacht haben, ist, dass wir mit der FIA vereinbart haben, dass wir den gesamten Bordstein in einen negativen Bordstein umwandeln, sodass man nicht mehr so stark beschleunigt, wenn man die Schräge erreicht", sagt Tom Mottram, der Chief Events Officer der Australian Grand Prix Corporation, die den Grand Prix ausrichtet, gegenüber Speedcafe.

Denn weil der Randstein gleichzeitig am inneren Eingang zu Kurve 7 liegt, hatte es bislang für die Fahrer Vorteile, weit rauszufahren und Schwung mitzunehmen.

Betonstreifen und neue Barriere

Zudem wurde laut Mottram vor dem Kiesbett noch ein halber Meter Beton hinzugefügt, um den Fahrern etwas mehr Spielraum zu geben.

"Außerdem haben wir die Streckenbegrenzung dort, also die Reifenstapel und die TecPro-Barrieren, um zwei Meter zurückversetzt und am Ende der Reihe weitere TecPro-Barrieren hinzugefügt und etwas sanfter verjüngt, um zu versuchen, das Zurückschleudern auf die Strecke zu vermeiden, das wir gesehen haben", so Mottram.

Insgesamt soll die Kurve durch die Anpassungen etwas langsamer werden, wobei man in Australien bewusst auf größere Änderungen verzichtet hat, da die Autos mit den neuen Regeln 2026 ohnehin wieder etwas langsamer werden sollen.

"Wir könnten die Geschwindigkeit stark verringern, indem wir den Scheitelpunkt komplett verändern, aber dabei geht die Charakteristik dieser Kurve verloren", sagt Mottram.

"Es ist sicherlich eine Überlegung, bei der man nicht ein ganzes Bündel von Änderungen nur für ein Jahr vornehmen möchte, aber die Sicherheit steht immer an erster Stelle, das wird immer an erster Stelle stehen und dann nehmen wir jede Änderung von Jahr zu Jahr."

Louis Vuitton wird Titelsponsor

Die Formel 1 hat zudem am heutigen Donnerstag einen neuen Titelsponsor für den Grand Prix im Albert Park verkündet. Im Zuge der zehnjährigen Partnerschaft von LVMH wird deren Marke Louis Vuitton als neuer Titelsponsor fungieren und mit prominenter Werbung an der Strecke vertreten sein.

Auch bei feierlichen Anlässen wie der Eröffnungszeremonie und auf dem Podium, wo die Trophäenkoffer zur Ehrung der drei besten Fahrer überreicht werden, wird Louis Vuitton eine Schlüsselrolle einnehmen.

"Wir freuen uns sehr, Louis Vuitton als Titelpartner für unser erstes Rennen 2025 begrüßen zu dürfen", sagt Formel-1-Boss Stefano Domenicali. "Dies ist eine Partnerschaft zwischen zwei globalen Ikonen, die in erster Linie durch ihre große Leidenschaft für Innovation, Exzellenz und Kreativität verbunden sind, was sie zu zwei außergewöhnlichen, zeitlosen Geschichten macht."

"Der Beitritt von Louis Vuitton bereichert nicht nur das Erlebnis unseres Sports, sondern zelebriert auch die Verbindung von Luxus, Handwerkskunst und dem höchsten Ausdruck des automobilen Wettbewerbs. 2025 wird ein episches Jahr für die Formel 1 und ich bin stolz darauf, es mit unseren leidenschaftlichen Partnern bei Louis Vuitton zu beginnen."