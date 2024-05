Nico Hülkenberg: Früher Boxenstopp "hat sich seltsam angefühlt"

"Ich habe im Auto gehadert mit der Balance und habe nicht so richtig in den Rhythmus, in eine gute Harmonie gefunden. Das habe ich ein bisschen befürchtet. Über eine Runde ging das besser, aber im Longrun dann leider nicht ganz so gut. Es fehlt einfach ein bisschen an Speed. Wir wurden von Yuki [Tsunoda] undercuttet. Das müssen wir uns vielleicht noch einmal anschauen. Am Ende ging dann nicht mehr viel vom Speed her."

