Ferrari "scheint konkurrenzfähig zu sein": Dank Update stärker als Red Bull?

(Motorsport-Total.com) - Ferrari hat zum Großen Preis der Emilia-Romagna ein großes Update-Paket mitgebracht, das offenbar seine Wirkung zeigt: Charles Leclerc erzielt in beiden Trainingssitzungen am Freitag die Bestzeit, während Teamkollege Carlos Sainz am Nachmittag etwas haderte. Die beiden Ferrari-Fahrer präsentierten sich gut.

"Im Moment scheinen wir ziemlich konkurrenzfähig zu sein", freut sich Leclerc. "Die Updates scheinen wie erwartet zu funktionieren, was ein weiterer positiver Aspekt ist." Auch die Longrun-Analyse zeigt, dass Ferrari offenbar die besten Karten hat, allerdings dicht gefolgt von McLaren. Red Bull folgt erst auf dem vierten Platz, sogar hinter Mercedes.

Dennoch möchte der Monegasse nach dem ersten Tag nicht zu viel erwarten. "Die Bedingungen werden sich morgen ziemlich verändern, vor allem was den Wind angeht", mahnt Leclerc, der insgesamt von einem positiven Tag spricht. "Alles verlief reibungslos, und wir konnten alle geplanten Tests auf der Strecke durchführen."

Teamkollege Sainz landete im ersten Training auf dem dritten Platz, wurde am Nachmittag allerdings nur Sechster. "Ich habe mit dem weichen Reifen keine saubere Runde hinbekommen, aber ich bin zuversichtlich, dass wir uns in einer guten Position befinden", erzählt der Spanier.

Nach der Session am Mittag nahm das Team einige Änderungen vor, "die in die richtige Richtung zu gehen scheinen, und ich war einigermaßen zufrieden mit dem Auto", bilanziert Sainz. "Nach zwei Sprint-Wochenenden war es gut, Zeit zum Testen zu haben und verschiedene Ansätze am Auto auszuprobieren, vor allem, weil wir hier ein neues Paket haben."

Update: Verbesserung in langsamen Kurven

Und die Updates zeigen offenbar Wirkung! Anders als früher, als die neuen Teile einfach nur den Abtrieb erhöhen sollten, um die Rundenzeit zu verbessern, erfordert die aktuelle Generation der Bodeneffekt-Autos einen Kompromiss zwischen der Performance in schnellen und langsamen Streckenabschnitten.

Mittlerweile haben alle Teams festgestellt, dass ihre Autos in bestimmten Streckenabschnitten besser abschneiden: McLaren ist zum Beispiel in den Hochgeschwindigkeitskurven besonders schnell, während Haas in langsamen Kurven seine Stärken ausspielt.

Ferrari hat in diesem Jahr in Hochgeschwindigkeitskurven brilliert und dabei das Gefühl gehabt, dass es am anderen Ende des Spektrums noch besser werden muss. Deshalb soll das Imola-Update dazu beitragen, die Leistungsfähigkeit in den langsamen Kurven zu verbessern und somit zur Angleichung des Leistungsprofils beizutragen.

"Offensichtlich kann man die Änderungen sehen, aber wir wissen, dass sie in Schlüsselbereichen stattfinden - am Boden, an den Hinterreifen, unter dem Heckflügel und so weiter", verrät Ferrari-Chefingenieur Jock Clear. "Aber ehrlich gesagt, ist es ein organisches Upgrade. Wir haben die Richtung der Entwicklung des Autos nicht geändert, dieses Upgrade bringt eine leichte Verschiebung in der Gewichtung des Autos."

"Es wird einige Geschwindigkeiten geben, bei denen das Auto mehr leistet, aber bei anderen Geschwindigkeiten wird es wahrscheinlich weniger leisten, sodass sich die Karte ein wenig neigt, wie wir sagen."

Fahrer brauchen Vertrauen ins Auto

Clear betont zudem, wie wichtig es ist, den Fahrern ein Auto zu geben, dem sie vertrauen können - etwas, das 2023 nicht der Fall war. "Wir streben immer noch dieses kleinere Balance-Fenster an", sagte er. "Wir haben weniger Balance-Verschiebungen am Kurveneingang, in der Kurvenmitte und am Kurvenausgang: Das macht das Auto generell konstanter."

"Und das ist ein Auto, in das der Fahrer mehr Vertrauen hat und mit dem er mit Zuversicht Geschwindigkeit fahren kann", lobt der Chefingenieur. "Es macht das Auto ein bisschen sanfter. Und das haben wir auch schon mehrfach erwähnt. Es ist einfach überall auf der Karte ein bisschen klobiger."

Während sich ein Großteil des Interesses an den Ferrari-Upgrades in Imola um die sichtbarsten Änderungen - insbesondere die überstehenden Seitenkästen - drehte, verrät Clear, dass die Änderungen an der Karosserie eigentlich eine Folge von Dingen sind, die an anderer Stelle passieren.

"Es geht darum, den Luftstrom im Bereich der Hinterräder und des Diffusors zu verbessern", erklärt der Ingenieur. "Und dann natürlich die Verstärkung des Heckflügels. Das ist es, was jeder versucht. Das bringt generischen Abtrieb."

"Aber das, was man ästhetisch sieht, ist wahrscheinlich nur eine Aufräumaktion und ein Ergebnis davon", so Clear. "Vieles von dem, was man auf der Oberseite des Autos sieht, ist das, was man am Ende tun muss, wenn man sich auf die Schlüsselbereiche der Entwicklung konzentriert. Wir liefern also, wo der aerodynamische Einfluss ist, und dann schauen wir, was anderswo passiert."

Die wichtigsten Änderungen am Ferrari SF-24 im Überblick

Frontflügel - Kleines Update des Frontflügels mit überarbeiteter Flap- und Spitzenbelastung, mit dem Ziel, Leistung und Effizienz über den gesamten Bereich zu verbessern. Dies steht in Verbindung mit den übrigen Verbesserungen am Auto.



Heckflügel - Vergrößerte Flügelenden und ein erweiterter Übergang von der Hauptebene zur Endplatte. Die Anforderungen der Rennstrecke von Imola sind nicht spezifisch, aber der Übergang von der Heckflügelspitze zur Hauptebene wurde neu gestaltet, um die Gesamteffizienz zu verbessern.



Lufteinlass an den Seitenkästen - Ein neuer P-förmiger Einlass, eine vordere Oberkante und eine aktualisierte Cockpitvorrichtung. Die neue Karosserie verfügt über einen neuen Sidepod und einen Einlass, der die Strömungsqualität über der Bodenplatte verbessert. Außerdem wurde eine neue Cockpitvorrichtung an der Seite des Halos implementiert, um Verluste auf dem Weg nach unten besser zu kontrollieren.

Motorabdeckung - Die Motorabdeckung wurde verkleinert, um die Strömungsqualität im hinteren Teil des Fahrzeugs zu verbessern. Die Topologie des Kühlaustritts wurde weiterentwickelt, die wesentliche Regulierung erfolgt jedoch weiterhin über die Kiemenanordnung.



Floor Edge Unterbodenkanten - In Verbindung mit der Weiterentwicklung der Karosserie wird ein überarbeiteter Unterboden eingeführt, der die Vorteile der Seitenkästen in eine bessere Zuführung der Strömungsenergie zum Diffusor umsetzt.



Diffusor - Ein aktualisiertes Kanalprofil und eine Erweiterung des Diffusors an der Außenseite. Zusammen mit dem Rest des Upgrades und den vorgelagerten Änderungen wurde die Erweiterung des Diffusors neu optimiert und bietet im Gegenzug eine Steigerung des Abtriebs.



Hinterradaufhängung - Die neu gestaltete Verkleidung am oberen Dreiecksquerlenker der Hinterradaufhängung nutzt die Vorteile der Änderungen an der Karosserie und wurde weiterentwickelt, was sich positiv auf die Leistung des Heckflügels auswirkt und zu einer geringen Steigerung des Abtriebs führt.