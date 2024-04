Ferrari rätselt: Warum fehlt der Speed ausgerechnet in der Schikane?

(Motorsport-Total.com) - Ferrari sucht nach Antworten auf die Frage, warum eine der größten Stärken des SF-24 beim Grand Prix von Japan plötzlich verschwunden zu sein scheint. Das Team aus Maranello hatte gehofft, dass die Fortschritte, die es 2024 bisher gemacht hat, es ihm ermöglichen würden, Red Bull in den Hochgeschwindigkeitsschikanen von Suzuka ernsthaft zu bedrohen.

Da man bei den in Suzuka verbreiteten Hochgeschwindigkeitskurven gute Fortschritte gemacht hatte, sollte die Strecke ein guter Lackmustest dafür sein, wie viel Fortschritt das Team gemacht hatte. Und obwohl es dem Team gelang, den Rückstand auf Red Bull von 0,665 Sekunden 2023 auf jetzt 0,485 Sekunden zu verkürzen, hinterließen die Fortschritte immer noch ein Gefühl der Unzufriedenheit.

Der Schlüssel zu dem Gefühl, dass man sich hätte weiter verbessern können, war vielleicht die Tatsache, dass ein Großteil des Rückstands auf Red Bull nicht in den Hochgeschwindigkeitsbereichen lag, auf die man sich besonders konzentriert hatte. Stattdessen lag er in den langsamen Kurven, in denen Ferrari traditionell stark ist.

Die Analyse der GPS-Daten, die die Poleposition-Runde von Max Verstappen mit der von Carlos Sainz vergleicht, zeigt, dass der größte Teil des Rückstands zwischen den beiden Autos in den langsamen Bereichen entsteht.

Wo Sainz die Rundenzeit auf Verstappen verliert

Sainz kommt mit einer Zehntelsekunde Rückstand aus Kurve 2 und verliert bis zur Haarnadelkurve, wo er in einer Kurve um ein weiteres Zehntel zurückfällt, nur noch eine weitere Zehntelsekunde. Von da an bis zur Schikane ist der Abstand zwischen den beiden Autos sehr gering. Bei Spoon und auf der Geraden hinunter zur 130R gewinnt er sogar ein wenig, sodass er drei Zehntel zurückliegt.

Doch in der Schikane sind alle seine Bemühungen vergebens, denn allein in diesem Abschnitt verliert er eine weitere Zehntel. Ein Vergleich der besten Runden von Ferrari in diesem und im letzten Jahr zeigt, dass der Ferrari in diesem Jahr in der Haarnadel und in der Schikane langsamer ist - was darauf hindeutet, dass sich etwas an seiner Herangehensweise an langsame Kurven geändert hat.

Eine Zehntelsekunde hier und da mag nicht viel erscheinen, aber wenn das Feld so umkämpft ist, wie es die Formel 1 derzeit ist, dann macht das eine Menge aus. Weshalb Ferrari sagt, dass es verstehen muss, was passiert. Im Gespräch mit Sky erklärt Teamchef Fred Vasseur: "In allen Sitzungen hatten wir in Kurve 17, der letzten Schikane vor der Ziellinie, große Probleme."

"Dadurch entstand die Lücke zu Max, und darüber müssen wir reden. Wir sprechen über ein Zehntel zwischen dem neunten und dem vierten Platz, und das ist eine Frage von Details. Wir müssen uns darauf konzentrieren und verstehen, warum wir in der letzten Kurve so viel Zeit verlieren. Es wird wichtig sein, es für das Rennen herauszufinden, denn die Traktion wird der Schlüssel sein. Es gibt nur eine Gerade mit DRS, also müssen wir dieses Problem lösen."

Die aktuelle Generation Formel-1-Autos bereitet den Teams endloses Kopfzerbrechen, wenn es um die Kompromisse geht, die notwendig sind, um bei verschiedenen Geschwindigkeiten für Abtrieb zu sorgen, und es könnte sein, dass Ferraris Jagd nach Hochgeschwindigkeitsgewinnen seinen Vorteil bei niedrigen Geschwindigkeiten gefährdet hat.

Leclerc: "Sind weiter weg, als wir dachten"

Doch Charles Leclerc, der sich im Qualifying über mangelnden Grip ärgerte, glaubt, dass die Dinge etwas komplizierter sind als das: "Wir sind weiter weg, als wir dachten. Also ja, vielleicht passt auch die Charakteristik des Autos nicht so gut zu Suzuka wie die des Red Bull", sagt er.

"Aber es ist ein bisschen seltsam, denn ich denke, in den Longruns sind wir ziemlich gut. Aber auf eine einzelne schnelle Runde waren wir heute nirgendwo. Deshalb sagt mir das, dass es wahrscheinlich hauptsächlich an den Reifen liegt, wenn es so ist."

Aber es gibt noch eine andere Wahrheit, die Ferrari nicht ignorieren kann: Während Verstappen ständig über die Leistung von Red Bull bei niedrigen Geschwindigkeiten meckert, ist dies tatsächlich ein Bereich, in dem das Team überragend performt.

Wie McLaren-Teamchef Andrea Stella betont, scheinen alle im Hochgeschwindigkeitsbereich aufgeholt zu haben. Aber die Stärke von Red Bull ist mehr als nur das: "Alle haben sich im Hochgeschwindigkeitsbereich im Vergleich zu Red Bull verbessert, aber ich denke, dass Red Bull gleichzeitig einen Vorteil in Bezug auf die Geraden behalten hat", erklärt er.

"Und sie sind auch bei allen anderen Geschwindigkeiten sehr gut. Wenn man die Haarnadel nimmt, haben sie das beste Auto. Es ist also letztlich nur die Gruppe von Merkmalen, die man in seinem Auto hat, die die Rundenzeit ausmacht", erklärt Stella.