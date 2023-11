Alpine in Las Vegas durch "Experimente" für 2024 beeinträchtigt

(Motorsport-Total.com) - Pierre Gasly sagt, dass sein Alpine-Formel-1-Team während des Grand-Prix-Wochenendes in Las Vegas durch "Experimente" am Auto für 2024 behindert wird. Das Team hat einige neue Komponenten im Schnellverfahren hergestellt und wird diese sowohl in Las Vegas als auch beim anschließenden Saisonfinale in Abu Dhabi einsetzen. Es wurde nicht erwartet, dass diese Teile die Leistung des A523 in Las Vegas verbessern würden.

Tatsächlich hatte das Team im zweiten Freien Training zu kämpfen: Gasly wurde 15. und sein Teamkollege Esteban Ocon landete nach einem Chassis-Wechsel infolge des Zwischenfalls im ersten Freien Training hinter ihm auf Rang 16.

"Bis jetzt war es ziemlich schwierig", sagte Gasly. "Auf meiner Seite der Garage machen wir einige Experimente für das nächstjährige Auto, also probieren wir verschiedene Set-ups aus und versuchen, einige Antworten und eine Richtung für nächstes Jahr zu finden. Im Moment ist es nicht die angenehmste Strecke, aber hoffentlich können wir etwas daraus machen."

Gasly ist bereit, in Las Vegas einen Rückschlag in Kauf zu nehmen, wenn es langfristig hilft: "Ich denke nicht, dass wir wirklich auf diese Strecke schauen, also werden wir an diesem Wochenende wahrscheinlich ein paar Kompromisse eingehen. Aber wir wissen, dass es einem größeren Zweck dient, vor allem für nächstes Jahr. Wir versuchen, das Beste aus dem zu machen, was wir haben. Heute war es ein bisschen schwierig."

Alpine Technikdirektor Matt Harman verriet keine Details, deutete aber an, dass die Testelemente einen großen Einfluss auf das Design im nächsten Jahr haben könnten. "Wir haben einige Experimente, die wir an diesem Wochenende ausprobieren werden", sagt er. "Sie beziehen sich auf einige Arbeiten, die wir in letzter Zeit durchgeführt haben und die uns gezeigt haben, in welche Richtung wir gehen wollen."

"Wir haben einige Komponenten für das Wochenende in der Fabrik herstellen lassen, was eine großartige Reaktion der Fabrik war, denn ich wollte bei diesem Event etwas ganz anderes ausprobieren. Ich bin gespannt, was ich sehen werde."

"Man wird es nicht in den Rundenzeiten sehen, aber man wird es in den Daten sehen. Und ich denke, es ist ein weiteres dieser Dinge, die uns bei der aerodynamischen Ausrichtung, der Sensibilität, der Gewichtung unserer Aerodynamik am Auto helfen werden. Aber auch bei einigen der mechanischen Systeme am Heck des Autos, die wirklich kontrollieren, wie diese Autos durch die Kurven fahren können, was wichtig ist", so Harman.