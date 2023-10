Leclerc über enges Verstappen-Duell: "Es war am Limit, aber es gefällt mir!"

(Motorsport-Total.com) - Charles Leclerc beendet den Sprint in Austin auf dem dritten Platz, hinter Max Verstappen und Lewis Hamilton. Nach dem Start sah es zunächst so aus, als könne der Ferrari-Pilot sogar in Führung gehen. "Ich hatte einen guten Start und dann habe ich auf der linken Seite eine kleine Lücke gesehen, die ich versucht habe zu nutzen", berichtet Leclerc. "Aber dann wurde es sehr eng."

Max Verstappen verteidigte sich nach dem Start gegen Charles Leclerc

Der Ferrari-Pilot war vom zweiten Startplatz in den Sprint gegangen und kam deutlich besser weg als Verstappen, der sich mit harten Mitteln gegen die Attacke des Ferrari-Piloten wehrte. "Ich meine, es gab eine Gelegenheit. Es war eine Lücke vorhanden", sagt Leclerc. "Und ich habe es versucht, aber offensichtlich war es dann doch sehr eng."

Dass sich Verstappen zu hart verteidigte, fand Leclerc nicht: "Ich hätte es genauso gemacht, wenn ich in seiner Position gewesen wäre", ist er ehrlich. "Es war am Limit, aber wie ich in der Vergangenheit schon häufiger gesagt habe, ist das die Art und Weise, wie ich kämpfen möchte. Das gehört zum Rennsport dazu, es gefällt mir und ich bin glücklich damit."

Leclerc: "Mercedes war heute zu stark"

In der ersten Kurve musste sich der Monegasse auch noch gegen Hamilton geschlagen geben, der außen herum am Ferrari vorbeiging. "Unglücklicherweise habe ich im Zweikampf mit Max etwas Schwung verloren und Lewis konnte sich neben mich setzen", beschreibt Leclerc die Situation aus seiner Sicht.

"Ich habe es auf der Außenseite von Kurve zwei noch einmal versucht, was mit kalten Reifen sehr tricky war", sagt der Monegasse, der anschließend chancenlos war: "Auf dem Weg zur dritten Kurve gab es für mich dann keine Möglichkeit mehr, ohne eine Kollision mit Lewis zu provozieren, deshalb habe ich zurückgezogen."

Lewis Hamilton ging nach der ersten Kurve an Leclerc vorbei

"Ich habe die Position an Lewis verloren, aber sie waren heute etwas stärker in der Rennpace", ist Lerclerc ehrlich. "Wir haben sie stärker erwartet und das waren sie auch, also müssen wir daran arbeiten, zu verstehen, was wir besser machen können, um morgen einen Schritt voraus zu sein."

"Ab diesem Moment war es sehr schwierig für uns, weil ich in der ersten Runde sehr viel Zeit verloren habe und das DRS nicht mehr nutzen konnte", verrät der Ferrari-Pilot, der anschließend "sein eigenes Rennen" gefahren ist. "Max und Lewis waren heute einfach zu schnell, besonders in den ersten Runden. Am Ende waren wir dichter an der Pace von Lewis, aber das war zu spät."

"Reifen werden der Schlüssel im Rennen sein"

Nun gilt es, aus den Schwächen zu lernen, um es am Sonntag besser zu machen. "Wir hatten etwas mit den Reifen zu kämpfen, daran müssen wir bis morgen arbeiten, denn das wird der Schlüssel im Rennen sein", weiß Leclerc, der in den letzten Runden noch Druck von Lando Norris bekam: "Wir hatten am Ende des Rennens vor allem Probleme mit den Hinterreifen."

"Wir werden über Nacht daran arbeiten und versuchen zu verstehen, was wir für morgen besser machen können, auch wenn wir am Auto nichts mehr verändern können", zeigt sich der Ferrari-Pilot, der am Sonntag von Pole startet, kämpferisch. "Die Pace ist da, aber wir sind leider nicht konstant genug. Das hat sich auch heute gezeigt, wo wir mehr gekämpft haben als die anderen. Wir müssen verstehen, was da falsch läuft."

Einen Vorteil hat Ferrari allerdings in der Hand: Teamkollege Carlos Sainz startete als einziger Fahrer mit den Soft-Reifen, was in Hinblick auf das Rennen von großer Bedeutung ist. "Am Ende haben wir ziemlich viele Daten, die wir analysieren können, da beide Autos auf zwei verschiedenen Strategien gefahren sind", weiß Leclerc.

"Ich denke, das wird uns ein wenig helfen, weil wir wissen, wie sich die Soft-Reifen für morgen verhalten", ist der Ferrari-Pilot optimistisch. "Ich hoffe also, dass wir das ausnutzen können, und ja, hoffentlich können wir morgen gewinnen."