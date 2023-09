GPS-Daten: Darum hat McLaren gegen Verstappen keine Chance

Schaut man sich die McLaren-Performance in Suzuka ein bisschen genauer an, fällt auf: Piastri verliert laut Telemetrie an drei Punkten der Strecke am meisten Zeit. Erstens in der Haarnadel, zweitens bei Spoon, drittens in der Schikane. Alles Kurven, die auch in Singapur stehen könnten. In den flüssigen Passagen wie den S-Kurven des ersten Sektors ist McLaren konkurrenzfähig.

© Copyright 1‌996 - ‌2023 sport media group GmbH

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing BV. The trade mark FORMEL 1 is used under licence. All rights reserved.