Angebot: Die besten Zuschauerplätze für den Frankreich-Grand-Prix 2020

In der Doppelrechts Le Beausset lassen sich die Formel-1-Autos an der Grenze der Haftung und die Piloten am Limit ihrer Fähigkeiten bestaunen. Mit mehr als 300 km/h aus der ultraschnellen Signes-Kurve am Ende der Mistral-Geraden kommend wird am Eingang von Le Beausset die Bremse nur ganz kurz angetippt. Die Kurve selbst macht in ihrem Verlauf zu, um in die technischste Passage der Strecke zu münden.

