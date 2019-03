Chassiswechsel bei Verstappen, Haas zieht ersten Joker

(Motorsport-Total.com) - Das Red-Bull-Team hat nach dem Freitagstraining in Melbourne (Formel 1 2019 live im Ticker) bei Max Verstappen das Chassis gewechselt. Grund dafür war offenbar ein nicht näher bekanntes Problem mit dem Benzintank. Es droht dafür aber keine Strafe.

Verstappen hatte den ersten Trainingstag der neuen Formel-1-Saison als Dritter beendet, mit acht Zehntelsekunden Rückstand auf Spitzenreiter Lewis Hamilton im neuen Mercedes. Anschließend wurde sein Chassis gewechselt. Ein Schritt, der offenbar schon vor den beiden Freitagstrainings geplant war - aber aus taktischen Gründen erst danach durchgeführt wurde.

Denn die FIA-Regeln sehen vor, dass ein Fahrzeug nach einem Chassiswechsel am Rennwochenende erst am nächsten Tag wieder eingesetzt werden darf. Um also an den beiden Sessions am Freitag teilnehmen zu dürfen, musste das Chassis am Freitagabend gewechselt werden. Am dritten Freien Training am Samstag kann Verstappen ganz normal teilnehmen.

Außerdem hat die FIA am Samstagmorgen bestätigt, dass das Haas-Team bereits den ersten von zwei pro Saison erlaubten Jokern wegen eines Verstoßes gegen die "Sperrstunde" im Paddock gezogen hat. Zwischen 2:30 Uhr und 11:00 Uhr am Samstagmorgen darf eigentlich nicht an den Autos gearbeitet werden. Doch bei Romain Grosjean musste ein Ölleck behoben werden.