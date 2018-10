Formel 1 Mexiko 2018: Kann nur die Technik Red Bull schlagen?

Die große Überraschung des Freitags war Renault. Nach P3/4 am Vormittag belegten Carlos Sainz (+1,233) und Nico Hülkenberg (+1,326) am Nachmittag die Positionen drei und fünf. In den Longrun-Tests fielen sie zwar gegenüber allen drei Topteams ein wenig ab. Aber Renault scheint eindeutig "Best of the Rest" zu sein - und viel näher an der Spitze dran als bei den letzten Rennen.

