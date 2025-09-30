Cadillac verpflichtet ehemaligen Präsidenten des Miami-Grand-Prix

(Motorsport-Total.com) - Das Cadillac-Formel-1-Team, das 2026 sein Debüt in der Weltmeisterschaft geben wird, hat die Verpflichtung von Tyler Epp bekanntgegeben. Der ehemalige Präsident des Miami-Grand-Prix stößt als "Global Head of Commercial Strategy" zum Rennstall.

© Getty Images Tyler Epp ist der nächste Neuzugang bei Cadillac Zoom Download

Epp war seit dem Premierenrennen im Jahr 2022 Präsident des Miami-Grand-Prix. Das Event im Hard Rock Stadium entwickelte sich seitdem stetig weiter, lockte große Zuschauermengen an und sorgte für vier der fünf größten Live-TV-Publikumsergebnisse in den USA in der Geschichte der Formel 1.

Anfang dieses Jahres unterzeichnete der Grand Prix eine Vertragsverlängerung, die seine Präsenz im Formel-1-Kalender bis 2041 sichert.

Vor seiner Zeit als Präsident des Miami-GP war Epp über zwei Jahrzehnte in leitenden Managementpositionen in verschiedenen Sportarten tätig. Dazu gehörten Stationen bei den Kansas City Chiefs (Football), den San Diego Padres (Baseball), Hall of Fame Racing (NASCAR), Sports Management Network und Chip Ganassi Racing.

"Ich habe so viel meiner Karriere im Motorsport verbracht und in den vergangenen Jahren dabei geholfen, neu zu definieren, was US-Motorsport sein kann", sagt Epp und betont: "Ich kann mir keine spannendere und vielversprechendere Gelegenheit vorstellen, unseren Sport in den USA und darüber hinaus zu stärken, als diese."

"Das Cadillac-Formel-1-Team ist bereit, eine globale Kraft in der Formel 1 zu werden - verwurzelt in amerikanischer Tradition und Innovationskraft. Ich bin unglaublich stolz, von Anfang an Teil dieses Projekts zu sein", so Epp.

Lowdon: Epp "ein entscheidender Gewinn für unser Team"

Dan Towriss, CEO des Cadillac-F1-Teams und von TWG Motorsport, ergänzt: "Wir hätten keinen besseren Anführer und Visionär finden können, um den kommerziellen Bereich unseres Teams aufzubauen."

"Seine Arbeit, den Miami-Grand-Prix zu einer der Top-Veranstaltungen im Formel-1-Kalender zu machen, zeigt seine außergewöhnliche Kompetenz im Sport, sowohl in den USA als auch weltweit", so Towriss.

Cadillac-Teamchef Graeme Lowdon erklärt: "Es braucht außergewöhnliche Führung, um ein Team von Grund auf erfolgreich aufzubauen. Und es braucht jemanden Besonderen, um die Art von Vision und Ambition umzusetzen, die wir für das Cadillac-Formel-1-Team haben."

"Tyler hat eine nachweisliche Erfolgsbilanz beim Aufbau von Organisationen, die Maßstäbe in der Formel 1 setzen. Ich bin überzeugt, dass seine operative Expertise ein entscheidender Gewinn für unser Team sein wird", betont Lowdon.

Cadillac wird 2026 mit Sergio Perez und Valtteri Bottas in der Formel 1 debütieren. IndyCar-Star Colton Herta hat außerdem als Testfahrer beim neuen US-Team unterschrieben.