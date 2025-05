Liberty Media: Nach den USA ist jetzt China das nächste große Projekt

(Motorsport-Total.com) - Derek Chang, der im Januar die Nachfolge von Greg Maffei als CEO von Liberty Media, dem Rechteinhaber der Formel 1, angetreten hat, ist überzeugt, dass sich der Grand-Prix-Sport in den vergangenen zehn Jahren von einem reinen Sportevent zu einem "kulturellen Phänomen" entwickelt hat. Das hat Chang auf dem Podium des sogenannten "Autosport Business Exchange" am Donnerstag in Monaco unterstrichen.

© Alberto Crippa Derek Chang ist CEO von Liberty Media und damit Chef von Stefano Domenicali Zoom Download

Liberty Media hatte die Formel 1 vor acht Jahren übernommen, mit dem Ziel, die Serie neuen Zielgruppen und Märkten zugänglich zu machen. Die Ergebnisse der globalen Fan-Umfrage 2025, einer Kooperation zwischen der Formel 1 und Motorsport Network, werden demnächst veröffentlicht. Doch bereits jetzt zeigen aktuelle Entwicklungen ein wachsendes Interesse von Frauen an der Königsklasse sowie eine deutlich jüngere Fanbasis.

Chang sieht in diesen Veränderungen - darunter auch das stark gestiegene Interesse in den USA mit neuen Rennen in Miami und Las Vegas - eine signifikante Aufwertung der Serie: "Ich denke, als Liberty die Formel 1 übernahm, war sie vor allem ein klassisches Motorsportprodukt", sagt er. "Was wir in den vergangenen zehn Jahren unter der Leitung von Chase Carey und dann Stefano (Domenicali, Formel-1-CEO; Anm. d. Red.) erreicht haben, ist, daraus ein kulturelles Phänomen zu machen, das weit über den reinen Sport hinausgeht."

"Im Zentrum steht natürlich das Geschehen auf der Strecke. Das ist unser starkes Fundament. Aber wir haben die Formel 1 in ein viel breiteres, populäres Unterhaltungsprodukt verwandelt. Man sieht es an 'Drive to Survive', und auch der Apple-Film, der diesen Sommer erscheint, wird eine neue Welle an Aufmerksamkeit erzeugen."

Fahrer heute "auch Markenbotschafter" für die Formel 1

"Auch die Fahrer spielen dabei eine zentrale Rolle. Sie sind heute nicht mehr nur Rennfahrer, sondern Markenbotschafter. Menschen interessieren sich nicht nur für ihre Leistungen auf der Strecke, sondern auch für ihr Leben abseits davon. Und während wir die Perspektive auf das, was Formel 1 ausmacht, weiter öffnen, gewinnen wir laufend neue Marken als Partner."

Chang verweist zudem auf neue Partnerschaften, die zeigen, wie sich die Formel 1 von klassisch B2B-orientierten Sponsoren hin zu verbrauchernahen Marken geöffnet hat. Ein wichtiger Faktor, um die Fanbindung auch abseits der Rennstrecken zu stärken.

"Wir haben uns von einem werbefinanzierten, B2B-geprägten Sponsorenmodell hin zu einem B2C-Modell entwickelt. Diese Woche haben wir eine Kooperation mit Disney angekündigt. Und denken Sie an die großartige Zusammenarbeit mit Lego, die in einem spektakulären Auftritt mit lebensgroßen Autos beim Miami-Grand-Prix gipfelte."

"Die Zuschauerzahlen der Formel 1 steigen kontinuierlich, und wir erschließen damit laufend neue Zielgruppen: Kinder, Gelegenheitszuschauer, Menschen, die vorher nie mit Motorsport in Berührung kamen."

Liberty Media: China ist das nächste große Projekt

Während Marken und Fans aus nahezu allen Teilen der Welt in die Formel 1 strömen, räumt Chang ein, dass in einem besonders großen Markt noch erhebliches Wachstumspotenzial besteht: China. Zwar ist der Grand Prix in Shanghai mittlerweile wieder fester Bestandteil des Kalenders, doch außerhalb des Rennens ist die Resonanz - auch unter Partnerunternehmen - noch vergleichsweise gering.

Video wird geladen… Weitere Formel-1-Videos

Chang, früher Geschäftsführer der NBA in China, kennt den Markt gut und sieht große Chancen für die Formel 1: "Als ich damals die NBA in China leitete - vermutlich die weltweit führende Sportmarke in diesem Land, und das ist sie vielleicht bis heute -, konnte ich die Energie erleben, mit der das chinesische Publikum Sport begegnet. Ich bin überzeugt, dass die Formel 1 dort weiter wachsen kann."

"Ehrlich gesagt hat uns COVID zurückgeworfen. Wir haben dort vier Jahre lang kein Rennen veranstaltet. In dieser Zeit haben wir einiges an Momentum verloren. Aber es gibt eine Geschichte und eine Tradition der Formel 1 in China. Wir fahren jetzt seit über 20 Jahren in Shanghai. Und wir hatten mit Zhou Guanyu einen chinesischen Fahrer, der dieses Jahr leider nicht mehr auf der Startliste steht. Aber vielleicht kehrt er eines Tages zurück."

"Wir sprechen hier von einem Land mit 1,3 Milliarden Menschen. Die Menschen in China lieben Sport. Sie lieben Marken. Und gerade dort kann die Formel 1 glänzen, denn wir sind eine Premium-Marke - und die Marken, mit denen wir zusammenarbeiten, passen perfekt zu dieser Positionierung. Ich glaube, dieses Wachstumspotenzial ist enorm."

"Wir müssen in China weiter investieren und den Sport dort gezielt ausbauen. Wir sind zwar auf den wichtigsten Social-Media-Plattformen vertreten, unter anderem bei Tencent und im staatlichen Fernsehen CCTV. Aber wir sind noch nicht da, wo wir gerne wären. Wir werden weiterhin Ressourcen einsetzen, um das zu ändern. Denn dieser Markt ist riesig, insbesondere für globale Verbrauchermarken. Und genau dort wollen wir weiter Fuß fassen."