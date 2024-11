TV-Quoten Brasilien 2024: Sehr gute Zahlen für Sky und ServusTV

(Motorsport-Total.com) - Max Verstappen ist wieder ein Rennsieger in der Formel 1. Und auch Sky und ServusTV dürfen jubeln: Die Fernsehpartner der Meisterschaft in Deutschland und in Österreich haben mit ihrer Live-Berichterstattung zum Grand Prix in Brasilien ausgezeichnete Quoten erzielt. (Alle Details in unserer Quoten-Übersicht zur Saison 2024 abrufen!)





© Motorsport Images Start zum Grand Prix in Brasilien 2024 Zoom Download

Pay-TV-Sender Sky kam in Deutschland auf ein reines Fernsehpublikum von 658.000, was das drittbeste Saisonergebnis nach Monaco (706.000) und Spanien (660.000) darstellt und sehr deutlich über dem aktuellen Saisondurchschnitt von rund 550.000 Zusehern liegt.

Der Marktanteil von 4,0 Prozent lag für das Brasilien-Rennen in einem ordentlichen, wenn auch unterdurchschnittlichen Bereich: Im Schnitt erzielt Sky in diesem Jahr einen Marktanteil von 5,2 Prozent, liegt also häufig über dem Ergebnis aus Sao Paulo. In den Vorjahren war der Pay-TV-Sender in Brasilien nie über 2,6 Prozent hinausgekommen.

ANZEIGE

Ebenfalls in den Vorjahren hatte Sky mit seinen Übertragungen mal schlechter, mal besser abgeschnitten als 2024: 2021 hatten mit 664.000 ähnlich viele Fans den Grand Prix bei Sky verfolgt, 2022 mit 746.000 deutlich mehr, 2023 mit 604.000 deutlich weniger.

Allerdings erfuhr Sky am Wochenende einen hohen Zuspruch durch Formel-1-Fans, die das Sky-Live-Streaming nutzten: So kamen weitere 186.000 Zuschauer dazu, was das Sky-Gesamtpublikum für den Grand Prix in Brasilien 2024 auf 844.000 bringt und das Wochenende insgesamt zur neuen Sky-Nummer-eins macht in der laufenden Saison.

Zweitbeste Bilanz für ServusTV in diesem Jahr

In Österreich erzielte ServusTV sein zweitbestes Ergebnis in diesem Jahr mit 662.000 Zuschauern nach 733.000 beim Formel-1-Heimrennen auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg. Das liegt klar über dem Saisonschnitt von derzeit rund 509.000 Fans pro Übertragung.

Video wird geladen… Weitere Formel-1-Videos

Überdurchschnittlich präsentiert sich auch der Marktanteil der jüngsten Grand-Prix-Sendung: Mit 49 Prozent erreichte ServusTV praktisch die Hälfte aller österreichischen TV-Zuseher und blieb deutlich über dem Saisondurchschnitt von aktuell 38,5 Prozent. Besser hatte der Kanal ebenfalls nur beim Heimrennen abgeschnitten, mit damals 54,8 Prozent.

Tatsächlich brachte die Rotphase im Rennen für ServusTV einen großen Zuschauer-Ansturm: Ab dem Restart verfolgten 796.000 Fans das weitere Geschehen live auf dem Red-Bull-Sender - mehr als über den kompletten Österreich-Grand-Prix hinweg.

Wie also sieht der Vorjahresvergleich für ServusTV aus? 2021 hatte der öffentlich-rechtliche ORF für Brasilien ebenfalls 796.000 Zuschauer bedient, 2022 noch 781.000. ServusTV war 2023 wiederum mit 601.000 Zusehern klar hinter diesen Zahlen zurückgeblieben. 2024 stellt also einen Aufschwung dar für das Rennen, das seit 2021 höchstens 29 Prozent Marktanteil erzielt hatte.

So viele Zuschauer sahen den Sprint

Etwas geringer als beim Grand Prix fielen in Brasilien die Zahlen für das Sprintrennen aus. Am Samstag verfolgten bei Sky in Deutschland 297.000 das Renngeschehen über 100 Kilometer, zuzüglich 83.000 Streaming-Kunden. Macht insgesamt 380.000 Formel-1-Fans im Sky-Gesamtangebot bei einem TV-Marktanteil von 3,1 Prozent.

Fotostrecke: Sao Paulo: Die Fahrernoten von Marc Surer und der Redaktion Lance Stroll (Marc Surer: 6) - "Okay, das Auto ist langsam. Aber zu crashen und dann in ein Kiesbett zu fahren, wenn eine breite Straße außen herumführt, das ist eine Lachnummer." Fotostrecke

ServusTV in Österreich kam im Fernsehen auf ein ähnliches Niveau: 273.000 schalteten ein zum Formel-1-Sprint in Brasilien bei 26 Prozent Marktanteil.

RTL steigt wieder zu

Und so geht es weiter für die TV-Partner der Formel 1: In Deutschland ist Sky auch beim Grand Prix in Las Vegas gesetzt, bekommt dort aber zum letzten Mal in diesem Jahr Konkurrenz durch RTL, das nochmals ein Rennen live im Free-TV präsentiert.

ANZEIGE

In Österreich ist wieder der ORF am Zug. ServusTV meldet sich dann beim übernächsten Grand Prix in Katar zurück.