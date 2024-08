Übersicht: Die Zuschauerzahlen zur Formel-1-Saison 2024

(Motorsport-Total.com) - Wie viele Zuschauer verfolgen eigentlich die Rennen der Formel 1 direkt an der Strecke? Welcher Austragungsort hat das größte Vor-Ort-Publikum? Und wo entwickeln sich die Zuschauerzahlen positiv, wo sind sie rückläufig? Der folgende Artikel beantwortet diese und weitere Fragen rund um Formel-1-Fans an den Rennstrecken in der Saison 2024.

Eines aber gilt es dabei zu beachten: Die Gesamtzahl der Zuschauer an einem Rennwochenende der Formel 1 versteht sich als Addition der einzelnen Veranstaltungstage. Das bedeutet: Fans, die an mehreren Tagen an die Strecke kommen, gehen auch mehrfach in die Zuschauerstatistik ein. Und deshalb kann das Formel-1-Publikum für das komplette Wochenende auch die (Tages-) Kapazität einer Strecke übersteigen.

Eine tabellarische Übersicht zu den Zuschauerzahlen der Formel 1 an der Rennstrecke mit Angaben zu den Vorjahren ist unter diesem Link abrufbar.





Die Zuschauerzahlen bei den Formel-1-Rennen 2024:



#15: Niederlande (Zandvoort) Der Formel-1-Hype um Max Verstappen hält weiter an: Das Heimrennen des Niederländers in Zandvoort war schon wieder ausverkauft. Wie in den Vorjahren kamen am gesamten Wochenende insgesamt 305.000 Fans an die Strecke. Mehr geht nicht in Zandvoort mit der aktuellen Infrastruktur.



#14: Belgien (Spa-Francorchamps) Der Formel-1-Klassiker in Spa-Francorchamps hat seinen Rekord aus dem Vorjahr bestätigt: Auch 2024 kamen 380.000 zum Belgien-Grand-Prix. Damit zählt Spa zu den bestbesuchten Rennstrecken im Kalender.



#13: Ungarn (Budapest) Es kommen immer mehr Formel-1-Fans an den Hungaroring bei Budapest. Dieser Trend hält nach dem Ungarn-Grand-Prix 2024 weiter an. Denn mit 310.000 Zuschauern hat die Veranstaltung 7.000 mehr als im Vorjahr erreicht, und das ist Rekord für die Rennstrecke.



#12: Großbritannien (Silverstone) Silverstone hat beim Großbritannien-Grand-Prix 2024 nochmals bewiesen, dass es die aktuelle Nummer eins der Formel 1 ist, indem es seinen Vorjahresrekord von 480.000 Wochenend-Besuchern eingestellt hat. Keine andere Strecke kommt auf ein derart großes Vor-Ort-Publikum!



#11: Österreich (Spielberg) Der Österreich-Grand-Prix ist die erste Formel-1-Veranstaltung in der Saison 2024, die einen Zuschauer-Rückgang vermeldet hat: Nach 304.000 im Vorjahr waren es dieses Mal 302.000 Vor-Ort-Fans. Das ergibt ein Minus von 2.000 Zuschauern nach dem Rekordjahr 2023 am Red-Bull-Ring bei Spielberg.

#10: Spanien (Barcelona) Der Spanien-Grand-Prix auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya hat mit dem diesjährigen Rennen einen Rekord aufgestellt und erstmals fast 290.000 Fans begeistert. Genau waren es 288.218 Zuschauer, knapp 4.000 mehr als im Vorjahr in Barcelona.



#9: Kanada (Montreal) Der Kanada-Grand-Prix in Montreal zählt zu den beliebtesten Formel-1-Rennen, und das zeigt sich auch anhand der Zuschauerzahlen: 350.000 kamen in der Saison 2024 an den Circuit Gilles Villeneuve. Das sind 5.000 mehr als im Vorjahr und nur 10.000 weniger als beim aktuellen Montreal-Rekord aus der Saison 2017.



#8: Monaco Der Stadtkurs-Klassiker in Monaco gibt seit Jahren immer nur die gleichen Zahlen heraus: 200.000 - so viele Fans sollen es auch dieses Mal wieder gewesen sein. Es handelt sich hierbei um die maximale Kapazität der nicht-permanenten Rennstrecke. Genauere Angaben gibt es nicht.

#7: Emilia-Romagna (Imola) 200.000 Vor-Ort-Besucher vermeldeten die Veranstalter des Emilia-Romagna-Grand-Prix in der Saison 2024. Einen Vorjahresvergleich aber gibt es nicht: 2023 war das Rennen aufgrund von Unwettern in der Region kurzfristig abgesagt worden. 2022 waren knapp 130.000 Zuschauer gekommen.



#6: Miami (USA) Der Grand Prix von Miami hat im Vergleich zum Vorjahr um 4.500 Fans zugelegt und kam in diesem Jahr auf ein Gesamtpublikum von 275.000 Zuschauern. Das ist Rekord für die noch junge Formel-1-Veranstaltung, die erst 2022 in den Kalender aufgenommen worden ist.



#5: China (Schanghai) Zum ersten Mal seit 2019 ist die Formel 1 wieder in China gefahren. Das Rennwochenende auf dem Shanghai International Circuit in Schanghai war mit 200.000 Zuschauern ordentlich besucht, aber die bisherige Bestleistung von 270.000 aus dem Jahr 2005 geriet nicht in Gefahr.

#4: Japan (Suzuka) 229.000 Zuschauer haben in diesem Jahr den Japan-Grand-Prix in Suzuka live an der Rennstrecke gesehen. Das bedeutet ein Plus von 7.000 Fans. An den Suzuka-Rekord von 361.000 aus der Saison 2006 aber kommen diese Zahlen bei Weitem nicht heran.



#3: Australien (Melbourne) In der Saison 2024 sind mehr Formel-1-Fans denn je zum Australien-Grand-Prix nach Melbourne gereist: Mit offiziell 452.055 Zuschauer hat der Albert Park Circuit einen Streckenrekord erreicht, nach 441.631 im Vorjahr.



#2: Saudi-Arabien (Dschidda) Trotz mehrmaliger Nachfragen haben die Veranstalter des Saudi-Arabien-Grand-Prix in Dschidda keine Zahlen zum diesjährigen Rennwochenende veröffentlicht. Damit ist unklar, ob die Vorjahreswerte von 150.000 Zuschauern übertroffen wurden oder nicht.

#1: Bahrain (Sachir) Den Formel-1-Auftakt 2024 haben 100.000 Fans am Bahrain International Circuit bei Sachir in Bahrain verfolgt. Das entspricht einem kleinen Plus von 500 Zuschauern im Vergleich zum Vorjahr. Erstmals seit 2010 hat Bahrain damit wieder ein sechsstelliges Ergebnis erzielt und seinen Zuschauerrekord eingestellt.

Größtes Vor-Ort-Publikum der Formel 1 2024

480.000 - Großbritannien (Silverstone) 452.055 - Australien (Melbourne) 380.000 - Belgien (Spa) 350.000 - Kanada (Montreal) 310.000 - Ungarn (Budapest) 305.000 - Niederlande (Zandvoort) 302.000 - Österreich (Spielberg) 288.218 - Spanien (Barcelona) 275.000 - Miami 229.000 - Japan (Suzuka) 200.000 - China (Schanghai) 200.000 - Emilia-Romagna (Imola) 200.000 - Monaco 100.000 - Bahrain (Sachir) Keine Angabe - Saudi-Arabien (Dschidda)

Zuschauer-Veränderungen in der Formel 1 2023/2024

+10.424: Australien (Melbourne) +7.000: Japan (Suzuka) +7.000: Ungarn (Budapest) +5.000: Kanada (Montreal) +4.500: Miami +4.118: Spanien (Barcelona) +500: Bahrain (Sachir) -2.000: Österreich (Spielberg) +-0: Belgien (Spa) +-0: Großbritannien (Silverstone) +-0: Monaco +-0: Niederlande (Zandvoort) Kein Vorjahresrennen: China (Schanghai) Kein Vorjahresrennen: Emilia-Romagna (Imola) Keine Angabe: Saudi-Arabien (Dschidda)

