Formel-1-Fans aufgepasst: Kimi Antonellis Rennanzug wird versteigert

Möchten Sie Kimi Antonellis originalen Rennanzug besitzen oder eine VIP-Tour durch das Mercedes-F1-Hauptquartier machen? Dann jetzt für den guten Zweck mitbieten!

(Motorsport-Total.com) - Motorsport-Fans aufgepasst - jetzt gibt's die Chance, echtes Formel-1-Flair zu erleben und dabei Gutes zu tun! Auf United Charity, Europas größtem Charity-Auktionsportal, laufen aktuell mehrere exklusive Auktionen rund um das Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team. Das Besondere: Die Erlebnisse und Sammlerstücke, die hier angeboten werden, gibt's nirgendwo zu kaufen - und der gesamte Erlös geht an die Österreichische Sporthilfe, die Spitzensportlerinnen und Spitzensportler mit und ohne Behinderung unterstützt.

Foto zur News: Formel-1-Fans aufgepasst: Kimi Antonellis Rennanzug wird versteigert

© United Charity

Zur Auktion steht dieser von Kimi Antonelli getragene Rennanzug der Formel-1-Saison 2025 Zoom Download

Ein absolutes Highlight für Sammler: der originale, getragene Rennanzug von Kimi Antonelli, handsigniert vom Shootingstar selbst! Der junge Italiener, der 2025 die Nachfolge von Lewis Hamilton bei Mercedes angetreten hat, zählt schon jetzt zu den spannendsten Talenten der Formel 1. Wer dieses Einzelstück ersteigert, sichert sich nicht nur ein echtes Stück Formel-1-Geschichte, sondern unterstützt gleichzeitig den Sportnachwuchs - eine Win-Win-Situation für jeden echten Fan.

Foto zur News: Formel-1-Fans aufgepasst: Kimi Antonellis Rennanzug wird versteigert

© United Charity

Ersteigern Sie die signierten Rennhandschuhe 2025 von Formel 1-Fahrer Kimi Antonelli Zoom Download

Und damit nicht genug: Auch Antonellis signierte Rennschuhe und Rennhandschuhe aus der aktuellen Saison stehen zur Auktion. Jedes dieser Stücke atmet pure Performance - getragen auf Formel-1-Niveau, geprägt von Speed, Präzision und Adrenalin. Dazu gibt's eine edle Präsentationsbox von Mercedes-AMG, perfekt für Vitrinen oder Sammlungen.

Exklusive VIP-Tour durch das Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team Headquarter

Wer den Blick lieber hinter die Kulissen wirft, für den bietet United Charity noch ein ganz besonderes Erlebnis: eine exklusive VIP-Tour durch das Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team Headquarter in Brackley, England. Für vier Personen öffnet das Weltmeisterteam seine Tore - 180 Minuten voller Insights, vom Design über die Entwicklung bis zur Endmontage der Boliden. Wer schon immer wissen wollte, wie acht Konstrukteurs-Titel in Serie entstehen, bekommt hier Antworten aus erster Hand.

Mit jedem abgegebenen Gebot unterstützen Motorsport-Fans direkt die Österreichische Sporthilfe, eine unabhängige Organisation, die Spitzensportlerinnen und Spitzensportler in finanziell schwierigen Phasen absichert - unbürokratisch, transparent und ohne staatliche Förderung. Wer also lieber direkt helfen möchte, kann auch einfach über den Spenden-Button auf United Charity einen Beitrag leisten - selbstverständlich mit Spendenbescheinigung.

Foto zur News: Formel-1-Fans aufgepasst: Kimi Antonellis Rennanzug wird versteigert

© United Charity

Bieten Sie auf ein echtes Fanhighlight: Die Rennschuhe 2025 von Kimi Antonelli. Zoom Download

Ob Sammler, Mercedes-Fan oder einfach Motorsport-Enthusiast: Diese Aktionen zeigen, wie Leidenschaft für den Sport und soziales Engagement zusammenpassen. Jetzt mitbieten, Gutes tun - und vielleicht schon bald ein echtes Stück Formel-1-Geschichte in den Händen halten!

Hier geht's direkt zu den Auktionen:
www.unitedcharity.de/Specials/Mercedes

