Glitzer, Glanz und große Namen: Die Autosport Awards 2025

ANZEIGE

(Motorsport-Total.com) - Allein ein Blick auf die Liste der Namen, die bei den Autosport Awards am Mittwochabend auf der Bühne standen, vermittelt einen Eindruck von der illustren Geschichte und der anhaltenden Bedeutung der "Oscars des Motorsports".

© Andrew Ferraro / Motorsport Images Dermot O'Leary auf der Bühne bei den Autosport Awards 2024 Zoom Download

Formel-1-Chef Stefano Domenicali, die Teamchefs Christian Horner, Zak Brown und James Vowles, der F1-Weltmeister von 1996, Damon Hill, der 13-fache Grand-Prix-Sieger David Coulthard, F1-Academy-Geschäftsführerin Susie Wolff und der neue Mercedes-Pilot Andrea Kimi Antonelli - sie alle überreichten an diesem Abend Preise oder nahmen sie entgegen.

Zusammen mit anderen Teamchefs, F1-Fahrern und Serienchefs, die im Londoner Roundhouse verstreut saßen, fühlte es sich an wie ein "Who is Who" des Motorsports - ebenso wie die Liste der Preisträger.

Max Verstappen, Lando Norris, Bernie Ecclestone, McLaren, die Promoter des Las Vegas Grand Prix und Andrea Stella gehörten zu denjenigen, die Auszeichnungen entgegennahmen.

Die F1 Academy krönte ihren Champion für 2024, Abbi Pulling und auch die Zukunft des Motorsports scheint in sicheren Händen zu sein, da der britische Formel-4-Champion Deagen Fairclough zum Silverstone Autosport BRDC Young Driver of the Year ernannt wurde.

Präsentiert von Qiddiya und moderiert von Dermot O'Leary und Lee McKenzie, wurde der Abend durch ein DJ-Set des ehemaligen Spice Girls Melanie C abgerundet.

© Glenn Dunbar / Motorsport Images Melanie C legt bei den Autosport Awards 2025 als DJ auf. Zoom Download

Die Feierlichkeiten waren für die "Größte Nacht im Motorsport" sogar noch größer als sonst, da sowohl Autosport als auch die Formel 1 in diesem Jahr auf ihr 75-jähriges Bestehen anstoßen.

"Eines meiner Lieblingszitate lautet: 'Tradition ist ein Experiment, das funktioniert hat'", sagte James Allen, Präsident von Motorsport Business und F1-Insider, während der Zeremonie."

"Vor fünfundsiebzig Jahren wurde Autosport nur wenige Wochen nach dem ersten Formel-1-Grand-Prix in Silverstone ins Leben gerufen. In beiden Fällen war dies der Beginn von etwas, das sich über 75 Jahre hinweg entwickelt hat und zu einer Tradition geworden ist."

"Es gab noch nie eine bessere Zeit, um ein Motorsportfan zu sein, als heute. Und warum? Wegen der Qualität des Wettbewerbs und der vielen verschiedenen Möglichkeiten, die die Fans heute haben, um sich in unseren Sport einzutauchen."

"Ein weiteres meiner Lieblingszitate, das ich häufig sowohl aus der Branche als auch von Fans höre, ist: 'Ich glaube es erst, wenn ich es in Autosport lese'."

© Andrew Ferraro / Motorsport Images Deagan Fairclough, Gewinner des Silverstone Autosport BRDC Young Driver of the Year Award Zoom Download

"Das bringt eine immense Verantwortung mit sich, aber wir wissen, dass sie geschätzt wird, und wir schätzen sie ebenfalls sehr. Formel 1 und Autosport wurden in jenem Sommer 1950 geboren, und wir sind sehr, sehr stolz darauf, dieses 75-jährige Jubiläum mit der Formel 1 zu teilen."

Vollständige Liste der Preisträger:

75th Anniversary Honouree / Ehrung zum 75-jährigen Jubiläum - Bernie Ecclestone

International Driver of the Year / Internationaler Fahrer des Jahres - Max Verstappen

British Competition Driver / Britischer Rennfahrer des Jahres - Lando Norris

Person of the Year / Person des Jahres - Andrea Stella

International Rally Driver of the Year/ Internationaler Rallyefahrer des Jahres - Sebastien Ogier

National Driver of the Year / Nationaler Fahrer des Jahres - Jake Hill

International Competition Car / Internationales Rennfahrzeug des Jahres - MCL38

Promoter of the Year / Promoter des Jahres - Las Vegas Grand Prix

Moment of the Year / Moment des Jahres - Verstappens Meisterstück in Brasilien

Brand Partnership of the Year / Markenpartnerschaft des Jahres - Peroni Nastro Azzurro 0.0% x Scuderia Ferrari

Pioneering & Innovation / Pionierarbeit & Innovation - Pirelli - Forest Stewardship Council-zertifizierte Reifen

F1 ACADEMY Champion / F1 ACADEMY Meisterin - Abbi Pulling

Young Driver of the Year / Nachwuchsfahrer des Jahres - Deagen Fairclough