Die Autosport Awards im Laufe der Jahre

Der Rookie of the Year wurde im Jahr 2000 eingeführt - und von Button gewonnen -, während andere Auszeichnungen hinzugekommen sind, die manchmal von einer Expertenjury ausgewählt werden. Darunter der Pioneering and Innovation Award, der Moment of the Year, der Autosport Williams Engineer of the Future, der Motorsport-Promoter und die Markenpartnerschaft des Jahres.

© Copyright 1‌996 - ‌2025 sport media group GmbH

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing BV. The trade mark FORMEL 1 is used under licence. All rights reserved.