Formel-1-Geschenkideen: Das sind unsere Tipps für Weihnachten 2024!

(Motorsport-Total.com) - Weihnachten steht vor der Tür, und wer kennt es nicht: Am liebsten würde man das perfekte Geschenk schenken - aber in der Praxis schiebt man's dann oft so lang auf, dass am Ende irgendein schnellschnell im Shoppingcenter gekauftes Notgeschenk unterm Christbaum landet. Hauptsache irgendwas.

© Canva In diesem Artikel haben wir einige Tipps, was man Formel-1-Fans schenken könnte ... Zoom Download

Die gute Nachricht: Wenn ihr auf der Suche nach einem Geschenk für einen Formel-1-Fan seid, dann fällt das Suchen ziemlich leicht. Denn es gibt Unmengen an Büchern und Fanartikeln zu kaufen, für jeden Fahrer und jedes Team, und das auch noch für relativ kleines Geld. Und es gibt auch sehr exklusive Geschenke für sehr große Portemonnaies, bis hin zum Kunstwerk um mehrere tausend Euro fürs Luxus-Wohnzimmer.

Wir versuchen in diesem Artikel, Inspiration zu liefern, was man den Liebsten an Heiligabend schenken könnte, und haben zu diesem Zweck ein paar Geschenkideen zusammengetragen, die von unserer Redaktion das (streng subjektiv vergebene) "Formel-1-Gütesiegel" bekommen.

Dabei ist uns ein Transparenzhinweis ganz wichtig: Werden Waren über die unten aufgelisteten Links bestellt, profitieren wir in Form einer kleinen Verkaufsprovision. Für unsere Leserinnen und Leser bleibt der Preis aber völlig gleich - oder wird, zum Beispiel durch Rabattcodes, sogar etwas günstiger. Für die so geleistete indirekte Unterstützung unserer journalistischen Arbeit bedanken wir uns!

Besonderer Kapuzenpulli für Schumi-Hardcore-Fans

Am 13. November 1994, also vor ziemlich genau 30 Jahren, wurde Michael Schumacher zum ersten Mal Formel-1-Weltmeister. Sechs weitere Titel sollten danach noch folgen - aber Adelaide war in vielerlei Hinsicht die Geburtsstunde einer Legende. Erstens im Hinblick auf Schumachers sportliche Erfolge, aber zweitens auch in Bezug auf die Art und Weise, wie er sich gegen Damon Hill zur Weltmeisterschaft geboxt hat: Michael Schumacher und Kontroverse, das sind zwei Begriffe, die immer irgendwie ein Nahverhältnis hatten.

Fast jeder Schumi-Fan hat zu Hause eine rote Kappe oder ein Ferrari-Shirt - aber im Formel1.de-Fanshop gibt's jetzt auch eine komplette Adelaide-1994-Kollektion: Angefangen beim Hoodie in Original-Benetton-Farben, passend zum Weihnachtsfest, über ein klassisches T-Shirt bis hin zur Kappe und Wollmütze - da ist für jeden was dabei.

© Paddock Legends 30 Jahre nach Adelaide: Über diesen Pulli freut sich jeder Schumi-Fan! Zoom Download

Wir empfehlen ausdrücklich den schicken Kapuzenpulli in Größe S bis 3XL für derzeit 67,92 statt 79,90 Euro!

Preis: 67,92 Euro

Formel-1-Fahren zu Hause mit dem offiziellen F1-Game

Ein Dauerbrenner unter den Weihnachtsgeschenken sind schon seit vielen Jahren Formel-1-Games. Ältere Semester erinnern sich wahrscheinlich noch an die legendäre "Grand-Prix"-Serie von MicroProse. So schön die Erinnerungen auch sein mögen: Die heutige Jugend spielt natürlich Simulationen, die jenen von damals weit überlegen sind.

Und wer heute Formel 1 zocken möchte, der kommt am offiziellen F1-Game von EA Sports nicht vorbei. Die Entwickler haben für die neueste Version den Karrieremodus überarbeitet und verbessert. So fährt man heute nicht mehr nur ein paar Rennen, sondern führt dazwischen auch Vertragsverhandlungen, baut Rivalitäten auf und kümmert sich entweder selbst um das Set-up oder lässt sich dabei vom Renningenieur unter die Arme greifen. Wie in der echten Formel 1.

© EA Sports Was für Wohnzimmer-Verstappens: Das neue F1-Game F1 24 von EA Sports Zoom Download

In der PS5-Variante für die Konsole kostet das Spiel bei Amazon derzeit 41,34 Euro. Und wer's wirklich ultrarealistisch haben möchte und sich den Spaß auch leisten kann, für den ist vielleicht ja sogar der Playseat-Sensation-Pro in der Red-Bull-Racing-Edition was, der für den professionellen Rennsport entwickelt und von der FIA für professionelle E-Sports-Wettbewerbe homologiert wurde.

Preis: 40,33 bis 70,58 Euro (je nach Plattform)

Buch "Grand Prix Storys - Hinter den Kulissen der Formel 1"

Bücher unterm Weihnachtsbaum, das geht immer! Und bietet für die Ehepartner und sonstigen Schenkenden dieser Welt auch weniger Fehlerquelle als ein F1-Videospiel, wenn's drum geht, die richtige Konfiguration auszuwählen. Zu den derzeitigen Bestsellern unter den deutschsprachigen Formel-1-Büchern gehören die erst im August erschienenen "Grand Prix Storys" von Christian Nimmervoll, die zuletzt tagelang Nummer 1 der Formel-1-Charts auf Amazon.de waren und etwa von der österreichischen Sportplattform Laola1.at als "Meisterwerk" gefeiert werden.

© Christian Nimmervoll Das Formel-1-Buch von Christian Nimmervoll ist derzeit ein echter Bestseller Zoom Download

Das Buch ist "ein niedergeschriebenes Drive to Survive", schreibt ein Leser in einer Rezension über "Grand Prix Storys - Hinter den Kulissen der Formel 1". In zwölf Kapiteln erzählt unser Chefredakteur fesselnde Hintergrundgeschichten aus der Formel 1: von Michael Schumacher und Sebastian Vettel über den gescheiterten Milliardendeal zwischen Red Bull und Porsche bis hin zur unglaublichen Story über Romain Grosjeans Feuerunfall in Bahrain 2020, erzählt aus zwei völlig neuen Perspektiven. Und trifft damit offenbar, ganz im Stile der Netflix-Dokuserie über die Formel 1, einen Nerv, wie die überwältigend positiven Leserrezensionen auf Amazon.de belegen.

Preis: 34,99 Euro

Buch "Grand-Prix-Geschichte(n) 2"

Wusstet ihr eigentlich, dass es "aus unserem Stall" noch weitere erfolgreiche Buchautoren gibt? Stefan Ehlen hat bereits Ende 2022 unter dem Untertitel "Mehr Fakten, Verrücktes & Furioses aus der Formel 1" Band 2 seiner "Grand-Prix-Geschichte(n)" an den Start gebracht.

Bereits über Band 1 hatte der Schwarzwälder Bote einst geschrieben: "Ein kurzweiliges Werk, nicht nur für glühende Formel-1-Fans, sondern auch für alle anderen Sportfreunde. Wer es liest, kommt aus dem Staunen nicht heraus. [...] Mit diesem Buch gewinnt man jede Wette zum Thema, oder man hat nur einfach Spaß beim Lesen."

Und das ist nicht nur so dahergesagt: Das Rennen ohne zweiten Platz. Die Indoor-Trophy der Formel 1. Ein Chassis mit drei Leben. Ein Grand Prix in zwei Teilen. Ein Maranello in England. Wer die WM-Pokale designt hat. Karrieren, die tragisch endeten. Die Formel-1-Historie umfasst viele außergewöhnliche Ereignisse. Einige davon hat Stefan Ehlen bereits in seinem ersten Buch geschildert. Mit "Grand-Prix-Geschichte(n) 2" knüpft er nahtlos daran an.

© Stefan Ehlen Stefan Ehlens Bücher sind dank der kompakten Kapitel toller Lesestoff für zwischendurch Zoom Download

Das 192-seitige Hardcover-Buch ist durchgehend bebildert mit Schwarzweiß- und Farbaufnahmen aus dem riesigen Archiv von Motorsport Images, mit Bildern von unter anderem Rainer Schlegelmilch und Ercole Colombo, wahren Legenden ihres Fachs. Erklärende Grafiken und Illustrationen ergänzen die spannenden Texte.

Wir garantieren: Wer dieses Buch liest, erfährt Dinge, die er oder sie davor noch nicht über die Formel 1 wusste!

Preis: 27,00 Euro

Buch "Weltmeisterwagen Michael Schumacher"

Während die oben genannten Bücher der Formel-1-Spezialisten aus unserem Haus vor allem mit dem herausragenden Inhalt punkten, holt das neue Buch über Michael Schumacher, das taufrisch 2024 erschienen ist und wahrscheinlich noch kaum ein Schumi-Fan in seinem Regal stehen hat, seine Leser auf ganz andere Weise ab. Nämlich mit Emotionen und wunderschön fotografierten Bildern von den legendärsten Autos, mit denen Michael Schumacher in der Formel 1 gewonnen hat.

© Paddock Legends Das neue Schumacher-Buch glänzt mit haptisch ansprechender Studiofotografie Zoom Download

In exquisiter Studiofotografie zeigt dieser opulente Band in ungewöhnlich großem Format Schumachers Weltmeisterwagen in noch nie gesehenen Bildern. Persönliche Erinnerungen seiner Managerin Sabine Kehm und das Hintergrundwissen des Formel-1-Kenners Elmar Brümmer verdichten sich zu einer ungewöhnlichen Biografie des Rekordchampions. Mit einem Vorwort der Formel-1-Legende Lewis Hamilton.

Preis: 91,00 Euro

Tickets für den Grand Prix von Österreich 2025

Schumis Weltmeisterautos in wunderschön fotografierten Bildern zu sehen, ist eine Sache. Aber die Formel 1 live zu erleben, das ist eine Erfahrung, die man so schnell nicht vergisst. Besonders beim ersten Mal. Unser Chefredakteur Christian Nimmervoll, mit mehr als 70 besuchten Grands Prix inzwischen ein alter Hase, was Live-Events betrifft, kommt immer noch ins Schwärmen, wenn er an seinen ersten Live-Grand-Prix als Fan zurückdenkt, auf dem alten A1-Ring im Jahr 1997.

Heute heißt die Strecke längst Red-Bull-Ring und gilt als einer der heißesten Tipps, wenn es drum geht, die Formel 1 live zu schauen. Erstens, weil man von fast allen Tribünenplätzen einen ungewöhnlich guten Blick über große Teile der Rennstrecke hat. Und zweitens, weil Red Bull auch rundherum immer ein fantastisches Rahmenprogramm aufstellt, das seinesgleichen sucht. Langweilig wird einem an einem solchen Wochenende jedenfalls nicht!

Während die Plätze mit der besten Übersicht, zwischen Kurve 1 und Kurve 2, bereits ausverkauft sind und Fans nur hoffen können, dass Restplatzkontingente zurückgegeben werden und wieder in der Verkauf kommen, empfehlen wir als Geheimtipp die Tribüne bei der Zielkurve, die immer wieder Schauplatz spektakulärer Zweikämpfe und Abflüge ist und von der aus man auch die Start- und Zielgerade hervorragend einsehen kann.

© Motorsport Images Die Tribüne in der Zielkurve ist ein heißer Tipp - und noch nicht ausverkauft! Zoom Download

Tickets für den Grand Prix von Österreich 2025 (27. bis 29. Juni) gibt's ab 122 Euro. Für diejenigen, die es gern ein bisschen komfortabler haben, sind aber auch Komplettpackages oder Glamping eine gute Alternative. Je nachdem, wie viel man sich den Spaß halt kosten lassen will.

Und wer für Spielberg dann doch keine Tickets mehr bekommt, der kann immer noch Formel-1-Karten für einen der anderen Grands Prix 2025 im Formel-1-Ticketshop verschenken.

Preis: 371 Euro für Tribüne T10

Kunstwerk: Ayrton Senna im 1993er-McLaren

Zugegeben, das ist dann schon eher was für gehobene Budgets - aber wer sich's leisten kann, der bekommt ein unglaubliches und einzigartiges Stück Formel-1-Geschichte fürs eigene Wohnzimmer. Der Künstler Armin Flossdorf hat mit Acrylfarben und Kohle Ayrton Senna im McLaren-Ford aus der Saison 1993 auf Leinwand gebracht und damit eins der wahrscheinlich schönsten Formel-1-Autos aller Zeiten gewürdigt.

Auf drei mal drei Metern macht sich das exklusive Kunstwerk in jedem stilvollen Wohnzimmer gut und hält die Erinnerungen an einen der größten Rennfahrer aller Zeiten lebendig. Für schlappe 12.500 Euro. Aber aufgepasst: Formel-1-Kunstwerke von Armin Flossdorf gibt's auch um eine ganze Ecke günstiger, mit Motiven rund um Michael Schumacher, Niki Lauda und andere Legenden. Einfach mal die Sammlerstücke im Formel1.de-Fanshop durchstöbern!

© Paddock Legends Mal ganz ehrlich: Dieses Bild würde man sich gern ins Wohnzimmer hängen, oder? Zoom Download

Übrigens: Wer ernsthaft in Betracht zieht, dieses außergewöhnliche Stück zu Weihnachten zu verschenken, der möge besser schnell bestellen. Denn die Lieferung erfolgt selbstverständlich nicht mit dem nächstbesten Billig-Botendienst, sondern mit einem sorgfältig ausgewählten Kunstspediteur. Damit die wertvolle Ware auch wirklich sicher am Ziel ankommt.

Preis: 12.500 Euro

Oder vielleicht doch lieber ganz was anderes?

War das passende Geschenk in unserer Auswahl der besten Geschenkideen für Formel-1-Fans nicht dabei? Wir sind sicher: Bei Amazon.de findet fast jeder das richtige Geschenk für seine Liebsten. Weit über die Grenzen der Formel 1 hinaus.

Und wir haben zum Abschluss auch noch einen ziemlich unkonventionellen Geschenktipp, der mit der Formel 1 eigentlich nichts zu tun hat. Denn gerade rund um Weihnachten darf das Essen auch mal ein bisschen deftiger ausfallen. Schließlich ist nach den Feiertagen genug Zeit, um rechtzeitig zur Badesaison den Winterspeck wieder abzutrainieren. Und ebenso lecker wie genial sind die vielseitigen Leberkäsesorten von HUPSI aus dem Glas.

Wir haben es selbst ausprobiert: Glas einfach bei 180 Grad in den Backofen stellen, eine halbe Stunde warten und dabei zusehen, wie der Leberkäse aus dem Glas hüpft - und dann aufschneiden und genießen! Unsere YouTube-F1-Hosts Kevin & Christian sind bekennende HUPSI-Fans und haben auf unserer eigenen HUPSI-Page ihre jeweiligen Lieblingssorten gelistet.

Als Weihnachtsgeschenk für HUPSI-Neulinge empfehlen wir allerdings das limitierte Weihnachtspaket in einer exklusiven HUPSI-Geschenkverpackung. Ins Paket kommen vier HUPSIs nach freier Wahl. Unsere ausdrückliche Empfehlung: Chili-Käs-Käs, Veggie-Chili-Cheese und die Kartoffelsuppe. Die springt natürlich nicht aus dem Glas, könnte an Heiligabend aber die perfekte Vorspeise für alle Kochmuffel sein. Schmeckt nach bayrischer Hausmannskost, wie selbst gemacht - haben wir schon für euch getestet!

Ganz wichtig: Gebt bei der Bestellung unseren exklusiven Rabattcode "F1DE5" an. Mit dem bekommt ihr euren Warenkorb am Ende nämlich um fünf Prozent billiger!